Когда откроют вход в поликлинику?

- Действительно подрядчик задерживает сроки исполнения работ, попадая тем самым под штрафные санкции и выплачивая пени. Сегодня мы ждем только установки поручней, так как остальные работы завершены, - сказал Константин Харитоненко, добавив, что приносит всем пациентам взрослой поликлиники извинения за доставленные неудобства. По словам главврача, входная группа точно откроется в начале марта.

Генеральный директор компании «Максстрой», которая занимается ремонтом, Максим Яковлев определил более короткие сроки сдачи входной группы в эксплуатацию.

- Мы задерживаем сроки из-за того, что практически все части входной группы изготавливаются по индивидуальному заказу: плитка, поручни и так далее. Основные работы завершены. Мы уже связались с поставщиком поручней и просили его ускорить процесс поставки. Нам обещали смонтировать поручни к концу недели, - сказал он.

Сегодня в поликлинике продолжается ремонт на первом и четвертом этажах. Следующим будет отремонтирован второй этаж, далее – трехэтажная пристройка, где будут приведены в порядок все помещения и бассейн. После окончания ремонта на шестом этаже поликлиники разместится центр амбулаторной онкологической помощи Ленинградского областного онкологического диспансера.

На вопрос, планируется ли заменить двери в поликлинику на раздвижные для удобства маломобильных групп населения, Константин Харитоненко ответил утвердительно.

- Такую идею мы действительно рассматриваем в рамках ремонта фасада, - сказал он.

Также Гатчинская КМБ подала заявку в комитет по здравоохранению Ленинградской области на выделение дополнительного финансирования (примерно 36 млн рублей) на ремонт фасада здания, чтобы полностью привести поликлинику в надлежащий вид.

Что касается женской консультации, специалисты которой с октября прошлого года ведут прием в здании бывшего отделения врачей общей практики № 2 и № 3 на улице Зверевой в микрорайоне Аэродром, то, по словам главного врача Гатчинской КМБ, жители города вполне этим довольны.

- Мы разделили потоки пациентов. Женщины, которые приходят на осмотр к гинекологам, меньше пересекаются с пациентами с инфекциями. Поэтому, планируем оставить женское отделение на Аэродроме, но готовы выслушать мнение жителей на этот счет, - подчеркнул Константин Харитоненко.