Когда откроют вход в поликлинику?

-
Действительно подрядчик задерживает сроки исполнения работ, попадая тем самым под
штрафные санкции и выплачивая пени. Сегодня мы ждем только установки поручней,
так как остальные работы завершены, - сказал Константин Харитоненко, добавив,
что приносит всем пациентам взрослой поликлиники извинения за доставленные
неудобства. По словам главврача, входная группа точно откроется в начале марта.
Генеральный
директор компании «Максстрой», которая занимается ремонтом, Максим Яковлев
определил более короткие сроки сдачи входной группы в эксплуатацию.
-
Мы задерживаем сроки из-за того, что практически все части входной группы
изготавливаются по индивидуальному заказу: плитка, поручни и так далее.
Основные работы завершены. Мы уже связались с поставщиком поручней и просили
его ускорить процесс поставки. Нам обещали смонтировать поручни к концу недели,
- сказал он.
Сегодня
в поликлинике продолжается ремонт на первом и четвертом этажах. Следующим будет
отремонтирован второй этаж, далее – трехэтажная пристройка, где будут приведены
в порядок все помещения и бассейн. После окончания ремонта на шестом этаже поликлиники
разместится центр амбулаторной онкологической помощи Ленинградского областного
онкологического диспансера.
На
вопрос, планируется ли заменить двери в поликлинику на раздвижные для удобства
маломобильных групп населения, Константин Харитоненко ответил утвердительно.
-
Такую идею мы действительно рассматриваем в рамках ремонта фасада, - сказал он.
Также
Гатчинская КМБ подала заявку в комитет по здравоохранению Ленинградской области
на выделение дополнительного финансирования (примерно 36 млн рублей) на ремонт
фасада здания, чтобы полностью привести поликлинику в надлежащий вид.
Что
касается женской консультации, специалисты которой с октября прошлого года
ведут прием в здании бывшего отделения врачей общей практики № 2 и № 3 на улице
Зверевой в микрорайоне Аэродром, то, по словам главного врача Гатчинской КМБ,
жители города вполне этим довольны.
-
Мы разделили потоки пациентов. Женщины, которые приходят на осмотр к
гинекологам, меньше пересекаются с пациентами с инфекциями. Поэтому, планируем
оставить женское отделение на Аэродроме, но готовы выслушать мнение жителей на
этот счет, - подчеркнул Константин Харитоненко.