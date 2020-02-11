…И задушила его подушкой

2-го февраля, днем, в квартиру на ул.Новоселов вызвали «скорую» к 69-летнему мужчине. Медики констатировали биологическую смерть без внешних признаков насилия; на место происшествия выезжал участковый уполномоченный. Тело оформили и отправили в морг для выяснения причины смерти.

Через два дня в полицию поступило сообщение из морга: после вскрытия трупа гражданина К. были обнаружены признаки асфиксии: кровоизлияния под плеврой легких, резкое полнокровие внутренних органов, обширные кровоизлияния мышц шеи в области щитовидного хряща.

В квартиру на Новоселов отправилась следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с преступлениями против личности гатчинского уголовного розыска задержали по подозрению в убийстве 67-летнюю жительницу Гатчины Тамару С.

Обстоятельства совершения преступления таковы. 2-го февраля, в обед, гражданка С. приехала в гости к Владимиру К., и после совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Дама толкнула собутыльника на кровать, схватила за голову и прижала лицом в подушку. Так она удерживала его в течение двух минут, пока не обмяк.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по статье «убийство».