…И задушила его подушкой

2-го февраля, днем, в
квартиру на ул.Новоселов вызвали «скорую» к 69-летнему мужчине. Медики
констатировали биологическую смерть без внешних признаков насилия; на место
происшествия выезжал участковый уполномоченный. Тело оформили и отправили в
морг для выяснения причины смерти.
Через два дня в полицию
поступило сообщение из морга: после вскрытия трупа гражданина К. были
обнаружены признаки асфиксии: кровоизлияния под плеврой легких, резкое
полнокровие внутренних органов, обширные кровоизлияния мышц шеи в области
щитовидного хряща.
В квартиру на Новоселов
отправилась следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники отделения по борьбе с преступлениями против личности гатчинского
уголовного розыска задержали по подозрению в убийстве 67-летнюю жительницу
Гатчины Тамару С.
Обстоятельства совершения
преступления таковы. 2-го февраля, в обед, гражданка С. приехала в гости к
Владимиру К., и после совместного распития спиртных напитков между ними
произошел конфликт. Дама толкнула собутыльника на кровать, схватила за голову и
прижала лицом в подушку. Так она удерживала его в течение двух минут, пока не
обмяк.
Следственным отделом по
г. Гатчине возбуждено уголовное дело по статье «убийство».