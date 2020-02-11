Всероссийская перепись: жители самостоятельно определят национальную принадлежность

Всероссийская перепись: жители самостоятельно определят национальную принадлежность

При проведении переписи у респондентов будет возможность не указывать свою национальность.

Рубрики : Общество     11 Feb 2020

В бланке предусмотрена строка «не имею национальной принадлежности». При этом вариантов выбора конкретных национальностей или подсказок не предусмотрено, волонтеры будут опираться только на устные слова граждан.

При выборе нескольких национальностей в бланке переписи населения засчитываться будет первая указанная.

Подробности реализации предстоящей Всероссийской переписи населения, в частности вопросы национального самоопределения сегодня обсуждали на заседании Комитета Государственной Думы по делам национальностей при участии представителей Ленинградской области — специалистов комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям региона.  

Основной этап проведения переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.

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