Всероссийская перепись: жители самостоятельно определят национальную принадлежность

В бланке предусмотрена строка «не имею национальной принадлежности». При этом вариантов выбора конкретных национальностей или подсказок не предусмотрено, волонтеры будут опираться только на устные слова граждан.

При выборе нескольких национальностей в бланке переписи населения засчитываться будет первая указанная.

Подробности реализации предстоящей Всероссийской переписи населения, в частности вопросы национального самоопределения сегодня обсуждали на заседании Комитета Государственной Думы по делам национальностей при участии представителей Ленинградской области — специалистов комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям региона.

Основной этап проведения переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.