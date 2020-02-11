Всероссийская перепись: жители самостоятельно определят национальную принадлежность

В бланке предусмотрена строка «не имею
национальной принадлежности». При этом вариантов выбора конкретных
национальностей или подсказок не предусмотрено, волонтеры будут опираться
только на устные слова граждан.
При выборе нескольких национальностей в
бланке переписи населения засчитываться будет первая указанная.
Подробности реализации предстоящей
Всероссийской переписи населения, в частности вопросы национального самоопределения
сегодня обсуждали на заседании Комитета Государственной Думы по делам
национальностей при участии представителей Ленинградской области — специалистов
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям региона.
Основной этап проведения переписи
населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.