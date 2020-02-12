Гатчинский район готовится к юбилею Победы

«До празднования знаменательной даты остается совсем не много времени. К подготовке всех праздничных и сопутствующих мероприятий мы должны подойти с особой ответственностью и вниманием. Нам предстоит реализовать ряд проектов по оформлению города и района, по приведению в порядок памятных мест и созданию новых. Особое внимание мы должны уделить каждому из ветеранов, проживающих на территории Гатчинского района», - отметила Людмила Нещадим.

Как сообщил заместитель главы администрации Гатчинского района по социальным вопросам Роман Дерендяев, в октябре 2019 года начал свою деятельность волонтерский десант Победы.

«В каждом поселении определен состав волонтеров, которые работают в тесном контакте с администрациями поселений, советами ветеранов, старостами деревень. Ребята оказывали помощь в уборке квартир и домов, помогали с покупками и в оформлении документов и справок, сопровождали на памятные мероприятия и в поликлиники, настраивали цифровое телевидение, мыли окна и полы, приводили в порядок участки вокруг домов, ремонтировали заборы и привозили уголь», - рассказал Роман Дерендяев.

Актуализирован реестр памятных мест, составлен план уборки и благоустройства мемориалов и памятников. Планируется восстановить и установить две мемориальные доски комсомольцам-подпольщикам Ивану Максимкову и Николаю Александрову, благоустроить мемориал на улице Солодухина в Гатчине.

В учреждениях образования проводятся конкурсы сочинений, детского рисунка и семейных фотографий, весной пройдет хоровой фестиваль. В конце апреля откроется выставка детского творчества, работы будут представлены в витринах главпочтамта на пр. 25 Октября.

Музеи Гатчинской школы № 4 и Пламенской школы - победители муниципального этапа - представят наш район на областном конкурсе школьных музеев.

Музей города Гатчины подготовил фильм «75-летию посвящается…», готовится к переизданию книга Владимира Николаева «Опаленные войной». В рамках проекта «Ожившие фотографии», на стендах, размещенных на площади Победы, планируется установить интерактивные фотографии Гатчинского района времен войны. Будет продолжено панно «Бессмертный полк» - уже набрано более 1600 фотографий.

Совет ветеранов войны и труда Гатчинского района в апреле проведет районный фестиваль ветеранских хоров.

Комитет архитектуры и градостроительства разрабатывает единую концепцию оформления всех поселений Гатчинского района к празднованию 75-летия Победы.

В марте начнется череда торжественных вручений медалей и памятных сувениров ветеранам войны. График вручения будет опубликован в нашей газете.