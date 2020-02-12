Гатчинский район готовится к юбилею Победы

«До празднования
знаменательной даты остается совсем не много времени. К подготовке всех
праздничных и сопутствующих мероприятий мы должны подойти с особой
ответственностью и вниманием. Нам предстоит реализовать ряд проектов по
оформлению города и района, по приведению в порядок памятных мест и созданию
новых. Особое внимание мы должны уделить каждому из ветеранов, проживающих на
территории Гатчинского района», - отметила Людмила Нещадим.
Как сообщил заместитель
главы администрации Гатчинского района по социальным вопросам Роман Дерендяев,
в октябре 2019 года начал свою деятельность волонтерский десант Победы.
«В каждом поселении
определен состав волонтеров, которые работают в тесном контакте с
администрациями поселений, советами ветеранов, старостами деревень. Ребята
оказывали помощь в уборке квартир и домов, помогали с покупками и в оформлении
документов и справок, сопровождали на памятные мероприятия и в поликлиники,
настраивали цифровое телевидение, мыли окна и полы, приводили в порядок участки
вокруг домов, ремонтировали заборы и привозили уголь», - рассказал Роман
Дерендяев.
Актуализирован реестр памятных
мест, составлен план уборки и благоустройства мемориалов и памятников.
Планируется восстановить и установить две мемориальные доски
комсомольцам-подпольщикам Ивану Максимкову и Николаю Александрову,
благоустроить мемориал на улице Солодухина в Гатчине.
В учреждениях образования
проводятся конкурсы сочинений, детского рисунка и семейных фотографий, весной
пройдет хоровой фестиваль. В конце апреля откроется выставка детского
творчества, работы будут представлены в витринах главпочтамта на пр. 25 Октября.
Музеи Гатчинской школы №
4 и Пламенской школы - победители муниципального этапа - представят наш район
на областном конкурсе школьных музеев.
Музей города Гатчины
подготовил фильм «75-летию посвящается…», готовится к переизданию книга
Владимира Николаева «Опаленные войной». В рамках проекта «Ожившие фотографии»,
на стендах, размещенных на площади Победы, планируется установить интерактивные
фотографии Гатчинского района времен войны. Будет продолжено панно «Бессмертный
полк» - уже набрано более 1600 фотографий.
Совет ветеранов войны и
труда Гатчинского района в апреле проведет районный фестиваль ветеранских
хоров.
Комитет архитектуры и
градостроительства разрабатывает единую концепцию оформления всех поселений
Гатчинского района к празднованию 75-летия Победы.
В марте начнется череда
торжественных вручений медалей и памятных сувениров ветеранам войны. График
вручения будет опубликован в нашей газете.