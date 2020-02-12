«Кот в сапогах» под музыку Николая Терентьева

«Что за чудо эти сказки!»
- помните эти восторженные слова воспитанного на няниных сказках Пушкина? Новая
премьера Гатчинского ТЮЗа вызывает похожие чувства, только сказать хочется
немного иначе: что за чудо - эти волшебные средневековые сказки, мрачноватые
мотивы которых актеры, под чутким руководством режиссера, превращают в очень
веселое авантюрное приключение!
Говорят, театр начинается
с вешалки, но главное в нем — все же атмосфера, в которую зритель погружается
во время театрального действия. Режиссер «Кота в сапогах» (она же главный
режиссер Гатчинского ТЮЗа) Елена Котельникова с помощью своей команды создала
на сцене атмосферу не просто волшебной сказки, но волшебного Средневековья.
Короли и принцессы, знатные вельможи и их слуги, веселые бродяги-менестрели и
крестьяне... И на всю эту пеструю, шумную жизнь время от времени падает тень от
гигантских крыльев пролетающего дракона.
Предложив свою версию
старой, знакомой каждому с детства сказки, Елена Котельникова сохранила ее
суть. Главным действующим лицом по-прежнему является Кот в сапогах, который
готов на любую авантюру, чтобы помочь своему хозяину Жаку, да и себя, любимого,
не обидеть. Замечательно в спектакле раскрывается и романтическая линия сказки —
взаимоотношения Жака и Принцессы. Но, как говорит режиссер спектакля, главным
все же в нем является дружба.
- Главная идея нашей
сказки: все в жизни будет хорошо, если у вас есть настоящие, верные друзья —
те, кто полон сочувствия к вам, и остается с вами и в радости, и в печали, -
говорит Елена Николаевна. - Любой из нас может попасть в какую-то
экстремальную, тяжелую, необычную для себя ситуацию. Кто-то сразу начинает
унывать, жаловаться и не в состоянии сделать хотя бы шаг вперед. А кто-то
начнет сразу искать выход из положения, как лягушка из притчи, которую в молоко
бросили. Друзья тоже бывают разные, главное, чтобы они были настоящими.
Новую музыкальную сказку
с удовольствием смотрели дети самого разного возраста, включая совсем
маленьких. Ведь даже главный ее «злодей» - Людоед - совсем не страшный и
вызывает некоторое сочувствие. От персонажа, которым в старину пугали малышей,
осталось разве что имя. Условно отрицательный герой в сказке — это очень
знатный средневековый вельможа, которого зовут маркиз де Людоед.
- Это имя передавалось из
поколения в поколения, хотя никто и никогда не видел и не смог бы доказать, что
его носители когда-либо ели людей, - говорит Елена Котельникова. - И мы тоже не
знаем, что на самом деле представляет собой этот самый Людоед. Наш маркиз де
Людоед — молодой мужчина, который чувствует себя одиноким из-за дурной славы
собственного рода. Ему тоже хочется любви, счастья, друзей. И, невзирая на
дурную репутацию, есть в нем что-то наивное. Неслучайно Кот в сапогах без
всякого труда раз за разом обводит его вокруг пальца и беззастенчиво
манипулирует им...
Так или иначе, Людоед из
гатчинской сказки — настоящий волшебник, который умеет колдовать. И если
хорошенько постараться вывести его из себя (что и проделывает с ним хитрющий
Кот), с легкостью может в кого-нибудь превратиться. Скорее всего, это будет Дракон,
потому что сам маркиз де Людоед происходит из королевского драконьего рода.
В новом спектакле ТЮЗа
много музыки и песен. Как напомнила Елена Котельникова, много лет назад, когда
ТЮЗ еще назывался народным театром, в нем был поставлен спектакль «Кот в сапогах».
Музыку к нему написал Николай Терентьев. В память о гатчинском композиторе в
новую постановку ввели несколько музыкальных номеров из старого спектакля. А
еще на сцене играет живая скрипка — в исполнении Жака.
Новая музыкальная сказка
получилась очень пластичной и динамичной: в ней много движений, танцев и
хореографических этюдов — работа хореографа Антона Пестова, известного
гатчинцам по многим предыдущим постановкам ТЮЗа. Вот уже не первый год с
театром сотрудничает и художник Екатерина Никитина, благодаря которой
сценическое пространство пронизывается волшебством и оживает на глазах, внося в
сказку живой трепет листьев, движение ветра и полет дракона.
Очередной спектакль «Кот
в сапогах» пройдет на сцене ТЮЗа в воскресенье 16 февраля в 12:00. Спешите
видеть!