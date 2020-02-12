«Кот в сапогах» под музыку Николая Терентьева

«Что за чудо эти сказки!» - помните эти восторженные слова воспитанного на няниных сказках Пушкина? Новая премьера Гатчинского ТЮЗа вызывает похожие чувства, только сказать хочется немного иначе: что за чудо - эти волшебные средневековые сказки, мрачноватые мотивы которых актеры, под чутким руководством режиссера, превращают в очень веселое авантюрное приключение!

Говорят, театр начинается с вешалки, но главное в нем — все же атмосфера, в которую зритель погружается во время театрального действия. Режиссер «Кота в сапогах» (она же главный режиссер Гатчинского ТЮЗа) Елена Котельникова с помощью своей команды создала на сцене атмосферу не просто волшебной сказки, но волшебного Средневековья. Короли и принцессы, знатные вельможи и их слуги, веселые бродяги-менестрели и крестьяне... И на всю эту пеструю, шумную жизнь время от времени падает тень от гигантских крыльев пролетающего дракона.

Предложив свою версию старой, знакомой каждому с детства сказки, Елена Котельникова сохранила ее суть. Главным действующим лицом по-прежнему является Кот в сапогах, который готов на любую авантюру, чтобы помочь своему хозяину Жаку, да и себя, любимого, не обидеть. Замечательно в спектакле раскрывается и романтическая линия сказки — взаимоотношения Жака и Принцессы. Но, как говорит режиссер спектакля, главным все же в нем является дружба.

- Главная идея нашей сказки: все в жизни будет хорошо, если у вас есть настоящие, верные друзья — те, кто полон сочувствия к вам, и остается с вами и в радости, и в печали, - говорит Елена Николаевна. - Любой из нас может попасть в какую-то экстремальную, тяжелую, необычную для себя ситуацию. Кто-то сразу начинает унывать, жаловаться и не в состоянии сделать хотя бы шаг вперед. А кто-то начнет сразу искать выход из положения, как лягушка из притчи, которую в молоко бросили. Друзья тоже бывают разные, главное, чтобы они были настоящими.

Новую музыкальную сказку с удовольствием смотрели дети самого разного возраста, включая совсем маленьких. Ведь даже главный ее «злодей» - Людоед - совсем не страшный и вызывает некоторое сочувствие. От персонажа, которым в старину пугали малышей, осталось разве что имя. Условно отрицательный герой в сказке — это очень знатный средневековый вельможа, которого зовут маркиз де Людоед.

- Это имя передавалось из поколения в поколения, хотя никто и никогда не видел и не смог бы доказать, что его носители когда-либо ели людей, - говорит Елена Котельникова. - И мы тоже не знаем, что на самом деле представляет собой этот самый Людоед. Наш маркиз де Людоед — молодой мужчина, который чувствует себя одиноким из-за дурной славы собственного рода. Ему тоже хочется любви, счастья, друзей. И, невзирая на дурную репутацию, есть в нем что-то наивное. Неслучайно Кот в сапогах без всякого труда раз за разом обводит его вокруг пальца и беззастенчиво манипулирует им...

Так или иначе, Людоед из гатчинской сказки — настоящий волшебник, который умеет колдовать. И если хорошенько постараться вывести его из себя (что и проделывает с ним хитрющий Кот), с легкостью может в кого-нибудь превратиться. Скорее всего, это будет Дракон, потому что сам маркиз де Людоед происходит из королевского драконьего рода.

В новом спектакле ТЮЗа много музыки и песен. Как напомнила Елена Котельникова, много лет назад, когда ТЮЗ еще назывался народным театром, в нем был поставлен спектакль «Кот в сапогах». Музыку к нему написал Николай Терентьев. В память о гатчинском композиторе в новую постановку ввели несколько музыкальных номеров из старого спектакля. А еще на сцене играет живая скрипка — в исполнении Жака.

Новая музыкальная сказка получилась очень пластичной и динамичной: в ней много движений, танцев и хореографических этюдов — работа хореографа Антона Пестова, известного гатчинцам по многим предыдущим постановкам ТЮЗа. Вот уже не первый год с театром сотрудничает и художник Екатерина Никитина, благодаря которой сценическое пространство пронизывается волшебством и оживает на глазах, внося в сказку живой трепет листьев, движение ветра и полет дракона.

Очередной спектакль «Кот в сапогах» пройдет на сцене ТЮЗа в воскресенье 16 февраля в 12:00. Спешите видеть!