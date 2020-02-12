Вместе с жителями – на благо поселения

О том, что сделано в прошлом году и какие задачи предстоит решить, рассказывает глава администрации Рождественского сельского поселения Сергей Александрович Букашкин.

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения составляет 6045 человек.

На территории поселения зарегистрировано 53 юридических лица, из которых 31 ведет свою деятельность. Из 130 индивидуальных предпринимателей работает только 46.

Приоритетными направлениями экономической деятельности являются: сельское хозяйство – 12, автосервис – 6, а также торговля: 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержат 59 точек розничной торговли и 9 точек общественного питания.

За счет налоговых отчислений наших предприятий и учреждений, а также населения формируется доходная часть бюджета поселения. За 2019 год не было случаев прекращения деятельности организаций. За 9 месяцев 2019 года крупными и средними предприятиями поселения отгружено товаров собственного производства на сумму 109,4 млн рублей, темп прироста составил 120 %. Среднесписочная численность работающих – 670 человек. Среднемесячная заработная плата – 37125 рублей. В службе занятости на учете состоит 8 жителей поселения, уровень безработицы составляет 0,13 %.

Работа с обращениями

В 2019 году на прием в администрацию обратились 2037 человек. Гражданами подано 256 заявлений, принято 370 постановлений администрации (в основном по присвоению адресов – 187). Издано 29 распоряжений главы администрации по основной деятельности, 59 - по личному составу. Выдана 921 справка.

Входящая корреспонденция составила 858 документов, исходящая - 1077.

Работа по регистрации граждан (прописка) производится администрацией бесплатно. За 2019 год зарегистрировано 352 чел., из них регистрация по пребыванию - 79 человек. Обмен паспортов - 39 человек. Зарегистрировано иностранных граждан – 66 человек.

Администрация исполняет государственные полномочия по воинскому учету. В настоящее время на воинском учете состоит 1046 человек, из них 118 – призывники. План по призыву в 2019 году выполнен: призвано 9 человек.

Бюджет

Доходная часть бюджета за 2019 год исполнена в сумме 51105 тыс. руб. при годовом плане 61613,81 тыс. руб. - на 82,9 %.

За счет налогов доходная часть бюджета пополнилась на 20916,31 тыс. руб. – 108,8 % от плана. Самые крупные поступления – от земельного налога: 13770,41 тыс. руб. (110,2 % от плана) и от налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 3567,99 тыс. руб. (101,9 % от плана). Неналоговые доходы исполнены в сумме 1742,36 тыс. руб. В общей структуре доходной части бюджета собственные доходы составили 44,1 %. Больше половины бюджета формируется за счет безвозмездных поступлений (субсидий, дотаций, субвенций) из бюджетов вышестоящих уровней: в 2019 году они пополнили казну поселения на сумму 28988,95 тыс. руб.

Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена в сумме 50723,53 тыс. руб., при уточненном годовом плане 59907,51 тыс. руб., что составило 84,7 %.

Основными расходными обязательствами в бюджете поселения являются:

- культура - 31,9 %;

- общегосударственные вопросы – 25,2 %;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 19,7 %, в т.ч. благоустройство – 17,1 %;

- национальная экономика – 18,5 %, в том числе дорожное хозяйство – 17,8 %.

За счет остатков бюджетных средств покрыт дефицит бюджета в сумме 381 тыс. руб.

В 2019 году администрация работала по федеральному закону о госзакупках. Заключено 182 договора закупок на сумму 1187,3 тыс. руб., проведено шесть электронных аукционов на сумму 5871,7 тыс. руб., пять запросов котировок – на сумму 291 тыс. рублей, два открытых конкурса (на 3 года) – на сумму 17690 тыс. рублей. В результате проведения данных мероприятий экономия регионального и местного бюджетов составила 3200 тыс. рублей.

Земельные отношения

В 2019 году администрацией поселения для предоставления многодетным семьям передан земельный участок в д. Даймище. КУИ сформировано и предоставлено 10 участков для многодетных семей. На очереди в поселении состоят 12 семей, и в 2020 году администрация передает для предоставления 16 участков.

Проводились работы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) поселения. Направлены предложения администрации, но, к сожалению, работы подрядной организацией не выполнены, контракт расторгнут, и данные работы будут продолжены в 2020 году.

Утверждены границы 11 населенных пунктов. Границы 4 населенных пунктов не утверждены в связи с их наложением на границы лесфонда. Планируем завершить данные работы в этом году.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки поселения в 2018 году проведено описание границ 19 территориальных зон, которые переданы в Кадастровую палату. В 2019 году удалось зарегистрировать в Росреестре 13 территориальных зон, и данная работа продолжается.

Дорожное хозяйство

Расходы на содержание дорог при плане 14,9 млн руб. составили 9,0 млн рублей.

Так, по областным программам финансирование составило 4,64 млн руб., из них 4,3 млн рублей - средства областного бюджета и 336 тыс. рублей - местного:

1. По программе «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» проведен ремонт асфальтобетонного покрытия ул. К. Подрядчикова в с. Рождествено на сумму 3,0 млн руб. (софинансирование бюджета поселения составило 242 тыс. руб.);

2. В рамках реализации областного закона № 147-оз (об инициативных комиссиях) проведен ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Рождествено по ул. Комсомольской к д.2 и ул. Терещенко, д. 6 на сумму 846,5 тыс. рублей (софинансирование составило 42,5 тыс. руб.);

3. В рамках реализации областного закона № 03-оз (о старостах) проведен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Школьной в п. Дивенский на сумму 790 тыс. руб. (софинансирование составило 51 тыс. руб.).

По данным программам в 2020 году планируется проведение ремонта в с. Рождествено у д.1 по ул. Терещенко, у д.8 по ул. ГЭС, отсыпка щебнем двух улиц в п. Дивенский.

Администрацией Гатчинского района оказана помощь в предоставлении трансферта на сумму 497,5 тыс. руб. Данные средства направлены на отсыпку дорог по ул. Ленина в п. Дивенский, ул. Старая Выра в д. Выра, ул. Центральной в д. Рыбицы.

Непосредственно из бюджета поселения на дорожную деятельность израсходовано 1,84 млн рублей. Данные средства были направлены:

- на содержание дорог – 1614 тыс. руб.;

- на подготовку смет и их экспертиз, оплату услуг стройнадзора – 225,5 тыс. руб.

С 2018 года проходила госэкспертизу проектно-сметная документация по проектированию строительства пешеходного моста в д. Даймище, в 2019 году мы получили положительное заключение экспертизы и за счет субсидии, предоставленной дорожным комитетом, произведена оплата проектных работ в сумме 2065 тыс. руб. (софинансирование составило 115 тыс. руб.). В 2021 году комитетом дорожного хозяйства будет профинансировано строительство моста в д. Даймище.

Пешеходный мост от д.6 в д. Батово до д. Даймище также требует капитального ремонта, поэтому в этом году администрация приглашает специализированную организацию для проведения экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

По программе безопасности движения установлен пешеходный переход у Рождественской школы. В 2020 году аналогичные работы будут проведены у Дивенской школы.

На региональной дороге «Выра – Ляды» в д. Даймище построена автобусная остановка - одна из трех, на которые подана заявка. Надеемся, что в этом году будут построены и две оставшиеся.

В 2018 году начаты работы по асфальтированию подъездов к «Дому станционного смотрителя» и Многофункциональному музейному центру. В 2019 году проводились работы по корректировке проектно-сметной документации, поэтому финансирование работ по строительству не проводилось.

В настоящее время формируется план по ремонту дорог в 2020 году, есть заявки от населения, ждем заявок от старост и депутатов. После проведения весеннего осмотра дорог будет утвержден план дорожной деятельности.

Проектно-изыскательским институтом «СевЗапдорпроект» ведутся работы по проектированию объездной трассы «Санкт-Петербург – Псков» на территории поселения. Дважды варианты данной трассы были представлены на публичных слушаниях в поселении.

К сожалению, вопрос ремонта дорог регионального значения так и не решается.

Благоустройство

Расходы на благоустройство в 2019 годы составили 8,63 млн руб. при первоначальном плане 5,75 млн руб. и были направлены на:

1. Содержание и оплату уличного освещения – 6,4 млн руб.:

- приобретение оборудования и инвентаря для ремонта – 108,5 тыс. руб.

- оплата электроэнергии для уличного освещения – 5 млн руб.

- оплата услуг по ремонту и содержанию – 474,8 тыс. руб.

Выполнена муниципальная программа «Энергосбережения и энергетической эффективности…» на сумму 812 тыс. руб.: установлены светодиодные светильники и смонтированы электролинии и точки учета на уличное освещение ул. Сосновой в д. Выра и ул. Рылеева в с. Рождествено. Данные работы будут продолжены в соответствии с разработанной администрацией «дорожной» картой. В 2020 году проводим замену светильников в Батовской библиотеке и организуем уличное освещение по ул. Вырской в с. Рождествено и ул. Озерной в д. Чикино.

2. Содержание братских захоронений – 80,3 тыс. руб.;

3. Прочие расходы:

- услуги транспорта по уборке стихийных свалок – 435 тыс. руб.,

- установка ограждений у д.6 по ул. Терещенко, д.2 по ул. Комсомольской – 116,8 тыс. руб. (по программе);

- строительство детских площадок в д. Ляды и д. Даймище – 600 тыс. руб.,

- оплата труда дворников – 380,6 тыс. руб.,

- окашивание территорий поселков – 130 тыс. руб.,

- оплата смет, дератизация территорий и помещений – 101 тыс. руб.;

- прочие расходы (бензин и запчасти для триммеров, приобретение хозяйственного и садового инвентаря, мешков, перчаток, краски, спецодежды и т.д.) – 193,4 тыс. руб.

В 2020 году приоритетными направлениями по благоустройству также остаются уличное освещение, уборка свалок и благоустройство контейнерных площадок. При софинансировании депутатов Законодательного собрания Ленинградской области планируем построить детскую площадку с покрытием в д. Батово.

Запланированы работы по дому № 8 по ул. ГЭС (по программе областного закона № 03-оз) и № 2 и №14 по ул. Болотной в с. Рождествено (по программе «Комфортная среда») - сметная документация имеется, заявки поданы.

В 2019 году ликвидировано 9 несанкционированных свалок в с. Рождествено, д. Даймище, д. Выра, д. Межно, п. Дивенский, объем вывезенного мусора составил 500 куб. м.

На сегодняшний день в д. Замостье производится вывоз ТКО от частного сектора контейнерным методом по договорам с «Вырицким Спецтрансом», в 10 населенных пунктах – по индивидуальным договорам с «Эко-точкой» (заключено 888 договоров, что составляет 44 %). От многоквартирных домов в д. Батово, с. Рождествено, а также в п. Дивенский - по договорам со «Спецтрансом». За 2019 г. вывезено 3160 куб. м ТКО от муниципального фонда, 2940 куб. м - от частного фонда.

ЖКХ

На 1 января 2019 года в собственности поселения находится: 163 квартиры в 33 многоквартирных домах площадью 3757 кв. м, 10 жилых домов, 5 общественных зданий, 6 нежилых помещений в многоквартирных домах и другое имущество. 7 домов (24 квартиры) признаны аварийными и в настоящее время включены в областную программу по переселению на 2019-2024 годы.

Межведомственная комиссия поселения в 2019 году провела 6 заседаний. Основные вопросы – перепланировка, признание жилым строением, признание непригодным для проживания.

Жилищная комиссия Рождественского сельского поселения провела 8 заседаний: по постановке и снятию с очереди, предоставлению жилья по специализированному фонду. В настоящее время на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 31 семья (96 человек), из них по договорам социального найма - 8 семей (14 человек).

В 2019 году по программе текущего ремонта жилого фонда Рождественского сельского поселения МУП ЖКХ «Сиверский» выполнены следующие работы:

- ремонт системы водоотведения – д. Батово, д.3,5,6,19 с. Рождествено, ул. Комсомольская, д.1, 3, 6, 7; ул. Терещенко, д.1;

- ремонт системы отопления – д. Батово, д.3,4,6,19,21;

- ремонт систем горячего и холодного водоснабжения – д. Батово, д.7,19, с. Рождествено, ул. Комсомольская, д.1, 2, 6, Терещенко, д.3, 4, 5;

- ремонт подъездов (шт.) – д. Батово: д.3-5, с. Рождествено: ул. Комсомольская, д. 1-3, д. 2-3, д.6-2. Итого: 13 подъездов.

- ремонт бетонной отмостки – д. Батово, д.3, с. Рождествено, ул. Комсомольская, д.7;

- замена и ремонт входных дверей в подвалы – д. Батово, д.6, с. Рождествено, ул. Комсомольская, д.1,5,6,7;

- ремонт домофонов – д. Батово, д.3, 6, с. Рождествено, ул. Комсомольская, д.2, 3, 4 (7 подъездов);

- ремонт мягкой кровли – д. Батово, д.3;

- установка светодиодных светильников – д. Батово, д.3, 4, 5, 6, 7, с. Рождествено: ул. Комсомольская, все дома, ул. Терещенко, д.4;

- установка ограждений на окна в подъездах – д. Батово, д.3, 6, 19, 21;

- ремонт и покраска электрооборудования, освещение – д. Батово, д.3, 4, 5, 8, 19, 21, с. Рождествено: ул. Комсомольская – д.2, 3, 4, 5, 7, ул. Терещенко - все дома, ул. Болотная, д.12.

Проведено обследование технического состояния строительных конструкций дома № 3 в д. Батово.

На выполнение данной программы израсходовано 3078,5 тыс. рублей.

За 2019 год администрацией поселения произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 694,6 тыс. руб.

ООО «Коммунальные системы» в 2019 году провели работы на сумму 2609,6 тыс. руб.:

- в котельных Рождествено, Батово проведены поверки контрольно-измерительных приборов, восстановление теплозащитного слоя трубопроводов, ремонтно-эксплуатационные работы, замена узла учета электроэнергии в Батово;

- произведен ремонт с промывкой и дезинфекцией водонапорных башен в Рождествено и Батово;

- замена насосов, узлов учета электроэнергии, ремонтно-эксплуатационные работы на станции водоочистки в Рождествено;

- на КОС Рождествено установлен компрессор ЭФ 103, на КОС Батово - насос ЭФ 105, проведены работы по замене узлов учета электроэнергии.

Собираемость платежей составила:

- за коммунальные услуги – 92,5 %,

- за жилищные услуги – 94,0 %.

Задолженность населения составляет 33,0 млн рублей, из них за жилищные услуги – 5,0 млн., за коммунальные – 28,0 млн рублей.

Газификация

В 2018 году администрация заключила контракты и подготовила схемы газификации пяти населенных пунктов поселения: д. Межно, Рыбицы, Выра, Замостье и с. Рождествено.

В 2019 году заключены договора на проектно-изыскательские работы по двум населенным пунктам: д. Выра и д. Замостье.

В настоящее время подана заявка на разработку проекта строительства распределительных газопроводов в д. Межно, Рыбицы и с. Рождествено.

В 2020 году планируем также подготовить две схемы по газификации д. Грязно и Даймище.

Культура

В 2019 году расходы по разделу «Культура» составили 16192,18 тыс. руб.

В МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» входит три Дома культуры (Рождественский, Батовский и Дивенский) и три библиотеки. В 2019 году ими проведено 421 мероприятие (в том числе 138 – для детей), в которых приняли участие около 20 тысяч человек.

При учреждениях культуры работают 42 любительских формирования, в которых принимают участие 922 человека. Наиболее известные из них: хоровые коллективы «Россиянка» и «Надежда», хореографический коллектив «Светлячки», театральные коллективы «Гармония» и «Лукоморье», клуб «Вера. Надежда, Любовь», творческие коллективы «Родничок» и «Радуга», кружок декоративно-прикладного искусства «Кружевницы», любительские объединения «Связь времен» «Добрые советы», «Современник», «Лад», «Кулинарные фантазии», «Любители цветов», «Вдохновение» и др.

При Батовском Доме культуры и на базе Рождественской средней школы работают спортивные и тренажерный залы, которые посещают более 670 человек.

Все учреждения культуры оснащены компьютерной техникой, профинансирована выплата заработной платы согласно указу президента РФ, проведена оплата коммунальных услуг.

За счет областного бюджета проведены работы по капитальному ремонту системы отопления и помещения бывшей столовой, туалетов.

В настоящее время проводятся мероприятия по включению в областную программу «Устойчивое развитие сельских территорий…» строительства нового Дома культуры в с. Рождествено и проведение капитального ремонта в Батовском КДЦ.

Молодёжная политика

В 2019 году бюджет по молодежной политике и спорту составил 537 тыс. рублей.

В Рождественском сельском поселении из числа жителей 1131 человек - молодежь в возрасте до 30 лет, из них 972 человека - до 18 лет.

В поселении проживают 39 многодетных семей, 11 семей с опекаемыми детьми, 9 детей с ограниченными возможностями, 18 инвалидов по общему заболеванию или с детства в возрасте от 18 до 35 лет.

Уже традиционным стало проведение Рождественской благотворительной елки в музее-усадьбе «Рождествено».

Из числа учащихся нашей школы ежегодно формируются трудовые бригады, которые занимаются благоустройством поселения.

Работают секции в школе и Батовском культурно-досуговом центре, клубе «Русич».

В 2019 году при софинансировании депутатов Законодательного собрания Ленобласти ребятами из молодежного актива установлено ограждение хоккейной коробки в с. Рождествено по ул. Комсомольской.

Ежегодно проводятся турниры по различным видам спорта. В их числе - теннисный турнир на приз главы администрации в честь Дня Победы. Наши команды принимают участие в районных, областных мероприятиях, турслетах, спартакиадах и занимают призовые места.

Работа с ветеранами

На учете в администрации состоит 67 ветеранов Великой Отечественной войны: 3 участника Великой Отечественной войны, 6 жителей блокадного Ленинграда, 47 бывших малолетних узников, 8 тружеников тыла, 3 вдовы участников войны.

На учете в Пенсионном фонде состоит 1256 пенсионеров поселения. 15 жителей имеют статус «Почетный донор».

Социальными работниками на дому на территории поселения обслуживается 14 человек.

Администрация тесно взаимодействует с Советом ветеранов поселения. Его активисты посещают ветеранов на дому, поздравляют юбиляров. Совет ветеранов является помощником в проведении всех мероприятий в поселении.

В августе 2019 года прошел очередной районный смотр-конкурс «Подворье-2019», в котором наша делегация является постоянным участником и призером. И на этот раз не обошлось без побед:

- I место в номинации «Ветеранское подворье» завоевал Иван Михайлович Мельников

(д. Межно), он представлял Гатчинский район на областном «Подворье» в Луге,

- I место в номинации «Лучший пасечник» заняла Светлана Александровна Карюшина

(д. Выра),

- I место в номинации «Умелые руки» занял Николай Юрьевич Булгак (д. Выра).

В сентябре совместно с клубом «Вера. Надежда. Любовь» Рождественский Дом культуры провел конкурс «Рождественское подворье - 2019». Все участники получили призы и подарки.

Подготовка к этим мероприятиям ведется практически круглый год, и с каждым годом становится больше новых участников и финалистов из разных населенных пунктов поселения.

В 2020 году нам с вами предстоит подготовиться и отметить великую дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Надеюсь, что не только Совет ветеранов, но и весь актив поселения окажет помощь в проведении праздничных мероприятий.