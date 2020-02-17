Культурный фитнес, или Детектив по-гатчински

Каждое слово в названии книги – «Культурный фитнес. Детективный путеводитель по Гатчине» – занимает свое место неслучайно, указывая на многогранность содержания.

«Ступеньки» Дарьи Ступенькиной

«Культурный фитнес. Детективный путеводитель по Гатчине» - не первый издательский проект Дарьи Клочковой. В 2016 году свет увидела иллюстрированная «Азбука русских изобретений», чуть позже появилась книга «ИЗОбретательная Гатчина», еще позднее - «Азбука русских путешественников». Все три проекта не имеют аналогов в том смысле, что авторами иллюстраций к ним стали дети, причем не только воспитанники Дарьи Клочковой, но и ребята из самых разных городов и весей России и даже ближнего зарубежья.

Если присмотреться и прислушаться к тому, что делает и говорит Дарья Владимировна, становится понятно, что речь идет о такой «арт-песне», из которой слова не выкинешь. Название детской студии рисования «Ступеньки» ненавязчиво и изящно указывает на те маленькие, но важные шаги, которые дети делают на своем пути к вершинам творчества. Отсюда и говорящий творческий псевдоним Дарьи Клочковой — Ступенькина.

Впрочем, оказалось, что в студии «Ступеньки» ребята не только осваивают азы рисования, живописи и лепки, но и учатся творчески мыслить, придумывая вместе со своим руководителем разнообразные креативные проекты, которые постоянно норовят выйти (и выходят!) за рамки традиционного учебного процесса. О том, как именно происходит этот необыкновенный процесс, рассказывает Дарья Владимировна.

Азбука творчества, узнавания и понимания

- Поскольку я по первому образованию дизайнер, мы с детьми очень часто делали из их рисунков всякие интересные «штучки» — открытки, магнитики, самодельные книжки, - говорит Дарья Владимировна. - Первый книжный проект на самом деле придумали дети, которые однажды сказали мне: «Почему бы нам не издать настоящую книжку?»

Меня эта идея немножко смутила, потому что я сразу представила, сколько мне придется работать. Но дети — они же такие энтузиасты! В итоге я согласилась, хотя еще не знала, что меня ждет. Стала думать и вспомнила, что мы с друзьями еще задолго до этого хотели нарисовать книгу «Азбука русских изобретений». Идею этого названия подала нам журналист Нина Беситая, которая однажды написала о том, что жители России часто восхищаются всякими зарубежными разработками, даже не зная, что у нас самих, на нашей родине, были сделаны величайшие открытия и необыкновенные изобретения, признанные во всем мире. Она предположила, что в России так много всего, что можно написать целую азбуку, в которой на каждую букву наберется десяток различных изобретений.

Нам с друзьями очень понравилась эта идея, но книжку мы тогда не сделали. Зато ее предложили сделать дети. Выяснилось, что они тоже ничего не знают про русские изобретения, и это стало для меня потрясающим стимулом. Я поняла — вот оно! Я стала рассказывать детям о том, что сделано у нас в России, они впечатлились, и мы начали рисовать...

Грант – конкурс – книга

Именно эта формула легла в основу практически всех издательских проектов Дарьи Ступенькиной. Ее первый проект - «Азбука русских изобретений» - выиграл грант на областном форуме «Ладога». Второй проект, «ИЗОбретательная Гатчина», выиграл грант уже посерьезней, приняв участие в большом федеральном конкурсе «Территория смыслов».

- Спустя некоторое время дети сказали: «Хотим еще!» - вспоминает Дарья Владимировна. - И мы решили на этот раз сделать «Азбуку русских путешественников». Новый проект снова выиграл грант конкурса «Территория смыслов». Особенность проекта — он был реализован в сотрудничестве с Ленинградским отделением Русского географического общества (РГО).

Одной из главных задач практически всех этих издательских проектов стало вовлечение в них как можно большего количества детей путем проведения творческих конкурсов. Все детские работы на заданную тему проходят конкурсный отбор, и лучшие их них попадают в очередную книгу. Так, например, для книги «Азбука русских путешественников» вместе с РГО был проведен большой Всероссийский детский конкурс.

- Любой проект — это открытие и огромная радость в первую очередь для того, кто его делает, - уверяет Дарья Ступенькина. - Это сложно и весьма энергозатратно, потому что приходится обрабатывать много информации, но это очень интересно! Это интересно в первую очередь потому, что ты знакомишься с людьми, которые в обычной жизни не входят в сферу твоего окружения. Ну если бы не мой проект, неужели бы я осмелилась подойти ко всем этим замечательным людям? Благодаря этим проектам я начала любить людей по-настоящему. Когда мне говорят: «Ой, как неинтересно жить!», я отвечаю: «Товарищи, проект сделайте!»

Пешком по Гатчине — за здоровьем и знаниями

Творческий конкурс был объявлен и для нового проекта Дарьи Ступенькиной — детективного путеводителя по Гатчине. В нем принимали участие дети из Гатчины и Гатчинского района, из города-побратима Гатчины Эспоо (Финляндия), из челябинского Миасса. На этот раз участникам конкурса было предложено изобразить гатчинские достопримечательности.

- Я заметила, что люди не умеют смотреть вокруг, - говорит Дарья Владимировна. - Они могут поехать в Италию и потом сказать: «Смотрите, это Колизей!» И при этом они, будучи из Гатчины, могли никогда в жизни не побывать в доме Щербова, например. Для меня это совершенно непонятно, и я, собственно, и затеяла этот проект для того, чтобы люди чуть-чуть оглянулись вокруг и подумали о то, какие у нас есть красивые здания. Вот кто знает, например, что в Гатчине на улице Чкалова есть здание с драконами на воротах? А здание банка с чугунными балконами напротив Ленинского садика, где водосливы сделаны в виде голов змей? Большинство людей ходит и этого не видит. Но зато, когда они едут куда-нибудь в Испанию или в Италию, они выкладывают в интернет фотографии дверных ручек каких-то необычных, еще что-то... То есть где-то в другой стране они замечают какие-то интересные детали, а в городе Гатчине не видят этих чудесных водосливов...

Чтобы дети и взрослые захотели поближе познакомиться с родным городом, Дарья Ступенькина решила придать новой издательской истории детективный характер. Участие в этой истории принимают ученики некоего 4Б-класса. Как и в любом настоящем детективе, в этой книжке есть Злодей и два главных героя — Витя и Маруся. И это больше, чем детектив — это целый детективный квест! Шаг за шагом, загадка за загадкой, задачка за задачкой, юные детективы двигаются по городу, пытаясь вычислить хитроумного Злодея, и попутно знакомятся с историей и архитектурой Гатчины.

Но почему культурный фитнес?

- Все очень просто, - объясняет Дарья Ступенькина. - У нас есть два главных героя. Они очень разные, и каждому из них вначале чего-то не хватает. Витя - спортивный парень, но плохо разбирается в культуре. Маруся — наоборот, культурная девочка, но не совсем спортивная. И вот на протяжении своего путешествия по Гатчине они, благодаря друг другу, начинают меняться, причем не только внутренне, но и внешне... На самом деле ходить пешком очень полезно для здоровья. А у нас такой чудесный город - его можно обойти пешком, да еще при этом увидеть много всякой разной красоты. Замечательно, ведь правда же?!

Спешите видеть!

Стоит сказать, детективный путеводитель по Гатчине получился действительно замечательный. Он состоит из двух частей — по двум пройденным героями городским маршрутам. К путеводителю прилагается «портрет» 4Б класса и прекрасная карта Гатчины и ее окрестностей с двумя туристическими маршрутами и лаконичной информацией о городских достопримечательностях.

- Эту книжку мне помогала готовить библиотекарь детского абонемента Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Марина Маврина, - говорит Дарья Владимировна. - В книге не так много текста: мы постарались составить его так, чтобы это было интересно, интригующе и побуждало читателя узнать об этих местах еще больше, но уже самостоятельно.

И еще одна интересная особенность детективного путеводителя — он имеет экологическую направленность.

- При составлении маршрутов мы не старались избегать «некрасивых» городских мест, - говорит Дарья Ступенькина. - Нам бы хотелось, чтобы люди, которые пройдут по нашему городу, не только увидели, как он красив, но и то, что в нем все не так уж и благополучно. У нас встречаются и несанкционированные помойки, и разбитые дороги, и опасные стаи бродячих собак. Мы хотели, чтобы люди увидели этот контраст между культурой и бескультурьем - иначе просто никак не привлечь внимания к нашим городским проблемам...

Но главное в путеводителе «Культурный фитнес» — это, конечно же, иллюстрации к нему! В книгу вошло около 60 детских рисунков гатчинских архитектурных и исторических объектов, победивших в творческом конкурсе.

Остается добавить, что книга «Культурный фитнес. Путеводитель по Гатчине» была издана при финансовой поддержке из бюджета города Гатчины и помощи Гатчинского Дома культуры, Музея города Гатчины и Информационно-туристского центра Гатчинского района.

Внимание: детективный путеводитель распространяется бесплатно! Взять его можно в Информационно-туристском центре Гатчины, Музее города Гатчины и в Детских комнатах Большого гатчинского дворца. Правда, стоит поторопиться — расходится он молниеносно!

О планах и мечтах

Идей у креативной команды «Ступеньки» так много, что хватит не на один творческий год. Тема местных достопримечательностей на самом деле неисчерпаемая. Помимо самой Гатчины есть ведь еще и целый Гатчинский район с великим множеством удивительных архитектурных объектов. Как говорит Дарья Ступенькина, вероятно, именно эта особенность Гатчинского района ляжет в основу очередного издательского проекта. Историко-детективный квест по Гатчинскому району — ведь здорово же!

Еще один проект на будущее — устроить в Гатчине международный пленэр и пригласить на него художников, которые хотели бы познакомиться с нашим городом, лично оценить его красоты и запечатлеть их в своих работах.

Но это планы относительно далеко идущие, а есть и более близкие. Совместно с Сиверской детской школой искусств им. И. Шварца арт-студия «Ступеньки» готовится к конкурсу детских рисунков, который будет проходить в рамках акции «Памяти предков будем достойны». По итогам конкурса планируется выпустить книгу о тех, кто защищал и освобождал Гатчину и Гатчинский район от немецких оккупантов во время Великой Отечественной войны.

А еще Дарья Ступенькина хочет сделать маршрутную карту всех огневых точек Красногвардейского укрепрайона, на которой можно будет найти информацию о каждом ДЗОТе и защищавших его людях.

С нетерпением ждем следующих книг от арт-студии «Ступеньки»!



