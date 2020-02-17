Мост в Батово требует ремонта

На официальной странице администрации в социальных сетях Людмила Николаевна поделилась итогами поездки:

- Проехали по местам, на которые жалуются жители в обращениях в социальных сетях. В частности, прошлись по пешеходному мосту из деревни Батово до деревни Даймище. Что сказать: мост был построен в 1996 году. Администрация Рождественского сельского поселения дважды ремонтировала переправу - меняли деревянный настил. Визуально мост проседает и немного деформирован. Решено до марта провести экспертизу и по итогам принимать решение - либо капитально ремонтировать, либо сносить и разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство нового моста.

Заглянули в Батовский детский сад. Тепло и уютно. Садик рассчитан на 100 ребят, ходят 63. В 2021 году здесь запланирован капитальный ремонт в рамках программы «Реновация дошкольных образовательных учреждений». Из проблем: рядом с садом недостроенное двухэтажное кирпичное здание, принадлежит ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» (ранее птицефабрика «Заводская»). Когда-то в здании хотели сделать бассейн, соорудили даже переход. Но строительство так и не закончили. Надо провести экспертизу заброшенного здания, по итогам принять решение - брать недострой на баланс или сносить.

Еще из задач, которые нужно решать, и это в программе ремонта, - замена асфальта вокруг садика, весной - спил старых деревьев на игровых площадках и уличное освещение.