Мост в Батово требует ремонта

На официальной странице администрации в
социальных сетях Людмила Николаевна поделилась итогами поездки:
- Проехали по местам, на которые
жалуются жители в обращениях в социальных сетях. В частности, прошлись по
пешеходному мосту из деревни Батово до деревни Даймище. Что сказать: мост был
построен в 1996 году. Администрация Рождественского сельского поселения дважды
ремонтировала переправу - меняли деревянный настил. Визуально мост проседает и
немного деформирован. Решено до марта провести экспертизу и по итогам принимать
решение - либо капитально ремонтировать, либо сносить и разрабатывать
проектно-сметную документацию на строительство нового моста.
Заглянули в Батовский детский сад. Тепло и уютно. Садик рассчитан на 100
ребят, ходят 63. В 2021 году здесь запланирован капитальный ремонт в рамках
программы «Реновация дошкольных образовательных учреждений». Из проблем: рядом
с садом недостроенное двухэтажное кирпичное здание, принадлежит ЗАО «Агрокомплекс
«Оредеж» (ранее птицефабрика «Заводская»). Когда-то в здании хотели сделать
бассейн, соорудили даже переход. Но строительство так и не закончили. Надо
провести экспертизу заброшенного здания, по итогам принять решение - брать
недострой на баланс или сносить.
Еще из задач, которые нужно решать, и
это в программе ремонта, - замена асфальта вокруг садика, весной - спил старых
деревьев на игровых площадках и уличное освещение.