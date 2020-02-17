Область улучшает показатели в здравоохранении

По итогам прошлого года, благодаря активному применению санитарной авиации и увеличению операций по стентированию, больничная летальность от инфарктов миокарда снизилась на 28%, от инсультов — на 17,5%. Также в прошлом году увеличен охват профилактическими осмотрами узкими специалистами — андрологами и гинекологами детей в возрасте 15-17 лет до 97%.

Младенческая смертность упала до рекордного значения — до 2,9 на 1 тыс. родившихся (- 9,4% к 2018 году). Кроме того, благодаря приобретенной по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение» автомобильной технике, в прошлом году в 5,5 раза увеличилось число выездов мобильных медицинских бригад. По результатам диспансеризации в 2,5 раза выросла выявляемость неинфекционных заболеваний, а число прошедших профосмотры ленинградцев увеличилось на 37%.

В целом, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, смертность от всех причин сократилась на 2,3%, от новообразований — на 0,3%, от туберкулеза — на 30%, от болезней системы кровообращения – на 7,7%.