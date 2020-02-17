Область улучшает показатели в здравоохранении

По итогам прошлого года,
благодаря активному применению санитарной авиации и увеличению операций по
стентированию, больничная летальность от инфарктов миокарда снизилась на 28%,
от инсультов — на 17,5%. Также в прошлом году увеличен охват профилактическими
осмотрами узкими специалистами — андрологами и гинекологами детей в возрасте
15-17 лет до 97%.
Младенческая смертность упала
до рекордного значения — до 2,9 на 1 тыс. родившихся (- 9,4% к 2018 году).
Кроме того, благодаря приобретенной по нацпроектам «Демография» и
«Здравоохранение» автомобильной технике, в прошлом году в 5,5 раза увеличилось
число выездов мобильных медицинских бригад. По результатам диспансеризации в
2,5 раза выросла выявляемость неинфекционных заболеваний, а число прошедших
профосмотры ленинградцев увеличилось на 37%.
В целом, в 2019 году, по
сравнению с 2018 годом, смертность от
всех причин сократилась на 2,3%, от новообразований — на 0,3%, от туберкулеза —
на 30%, от болезней системы кровообращения – на 7,7%.