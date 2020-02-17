Педагоги Гатчинской гимназии вышли в финал

Конкурс «Учитель будущего» входит в состав проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» стартовал 19 ноября. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В течение трех дней, с 14 по 16 февраля, на базе Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга 50 команд учителей из семи регионов Северо-Западного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции приглашенных спикеров.

На полуфинале в Санкт-Петербурге встретились две команды из Архангельской области, по одной команде от Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, 43 команды из Санкт-Петербурга, а также команда из Республики Карелия.

Перед участниками полуфинала с лекцией «Человек в цифровую эпоху: как учить» выступила доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры общего языкознания, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская.

- Роль учителя – самая главная в мире. Если мы хотим, чтобы наша цивилизация сохранилась, то ее будут определять люди. Эти люди в онлайн курсах не формируются, – отметила она.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса.

- Самое важное на очных полуфиналах – это обратная связь от участников конкурса. Мы постарались создать условия, чтобы учителя воспринимали конкурс не столько как состязание, сколько как площадку для обмена опытом, место интересных и полезных знакомств. Именно здесь должно начать свое формирование сообщество учителей будущего, где педагоги могут вдохновлять друг друга, – подчеркнул он.

По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 11 команд из Санкт-Петербурга и команда Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, в которую вошли заместитель директора учебного учреждения, учитель биологии Елена Николаевна Шарова, учитель истории и обществознания Иван Иванович Хеорхе и учитель математики Ирина Михайловна Нестерова.

- Каждый день полуфинала наша команда объединялась с другими для выполнения заданий. Нас оценивали три модератора и один эксперт. При этом оценивались не только наши профессиональные навыки, но и умение коммуницировать, работать в команде, демонстрировать свои лидерские качества. Рады своей победе, гордимся представлять регион на таком конкурсе и теперь начнем готовиться к финалу, который пройдет в апреле, - рассказал Иван Хеорхе.

Каждый полуфиналист из СЗФО получил в подарок книги «Путешествие в историю крылатых слов и выражений» Э.А. Вартаньяна и «Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски» Г.В. Лобастова, а также сертификат на бесплатное обучение по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.

В финале победителей также ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Ирина ХРУСТАЛЁВА