Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе

18 февраля с 09:00 до 15:00
г. Гатчина ул. Карла Маркса д. 16, 16А,
18А; ул. Чкалова д. 19; ул. Леонова д. 5, 5А
19 февраля с 09:00 до 17:00
г. Гатчина ул. Чехова д. 22 к. 1, к.
2
С 19 по 21 февраля с 09:00 до 16:30, с
включением на ночь
п. Дружная Горка, ул. Трубная д. 1-14; ул.
Крылова д. 1-13; ул. Краснофлотская д. 1-24; ул. Красная д. 1-30; ул.
Маяковского д. 1-30; ул. Пограничная д. 1-48; ул. Горького д. 1-48; ул.
Княжеская д. 1-41; ул. Мира д. 1-28; ул. Советская д. 1-14; ул. Чащенская д.
1-7; ул. Железнодорожная д. 1-15
Пушкинский район Филиала
ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с
проведением плановых работ будет прекращена подача эл. энергии:
18 февраля с 10.00 до
18.00
Пудомягское СП:
д. Вярлево, ул. Дорожная
д. 2А, 4, 4А
Массив «Лукаши», СНТ
«Комсомолец»
п. Морская Слобода
п. Лукаши, ул. Средняя,
ул. Овражная, ул. Красная, ул. Малая
д. Корпикюля, ч/сектор д.
28, 29, 30, 1-27, 31, 32
д. Бор
18 и 20 февраля с 10.00 до 17.00
Пудомягское СП:
д. Монделево, ул.
Нагорная, Павловские дачи, Павловский ручей, Петербургские просторы
д. Покровская, ул.
Овражная, ул. Учительская
д. Порицы, д. Марьино, д.
Антелево