Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе

18 февраля с 09:00 до 15:00

г. Гатчина ул. Карла Маркса д. 16, 16А, 18А; ул. Чкалова д. 19; ул. Леонова д. 5, 5А

19 февраля с 09:00 до 17:00

г. Гатчина ул. Чехова д. 22 к. 1, к. 2

С 19 по 21 февраля с 09:00 до 16:30, с включением на ночь

п. Дружная Горка, ул. Трубная д. 1-14; ул. Крылова д. 1-13; ул. Краснофлотская д. 1-24; ул. Красная д. 1-30; ул. Маяковского д. 1-30; ул. Пограничная д. 1-48; ул. Горького д. 1-48; ул. Княжеская д. 1-41; ул. Мира д. 1-28; ул. Советская д. 1-14; ул. Чащенская д. 1-7; ул. Железнодорожная д. 1-15

Пушкинский район Филиала ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача эл. энергии:

18 февраля с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Вярлево, ул. Дорожная д. 2А, 4, 4А

Массив «Лукаши», СНТ «Комсомолец»

п. Морская Слобода

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная, ул. Малая

д. Корпикюля, ч/сектор д. 28, 29, 30, 1-27, 31, 32

д. Бор

18 и 20 февраля с 10.00 до 17.00

Пудомягское СП:

д. Монделево, ул. Нагорная, Павловские дачи, Павловский ручей, Петербургские просторы

д. Покровская, ул. Овражная, ул. Учительская

д. Порицы, д. Марьино, д. Антелево