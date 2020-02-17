Плановые отключения в Гатчинском районе

Пудостьское СП
д. Мута-Кюля, д. Петрово
18 февраля 10:00 - 18:00
Пудомягское СП
Вярлево
Лукаши
СНТ Комсомолец
Морская Слобода
Бор
Корпикюля
Монделево
Павловский ручей
Петербургские просторы
Павловские дачи
Покровская
Порицы
Марьино
Гатчинские
электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных
работ на электросетевых объектах,
будет
отключено электроснабжение:
18
февраля с 09:00 до 17:00
Рождественское
СП:
с.
Рождествено, ул. Соколова, ул. Б. Проспект д.85-109, Храм
18
февраля 09:00 – 16:00
Новосветское
СП
Н.
Свет, Сабры, М.Замостье
18
февраля 09:00 – 16:00
Веревское
СП
Пегелево,
Кирлово, Торфопредприятие
18
февраля 11:00 – 16:00
Кобринское
СП
Воскресенское
18 февраля 10:00-17:00
Руново