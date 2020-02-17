Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

18 февраля 09:30 - 18:00

Пудостьское СП

д. Мута-Кюля, д. Петрово

18 февраля 10:00 - 18:00

Пудомягское СП

Вярлево

Лукаши

СНТ Комсомолец

Морская Слобода

Бор

Корпикюля

Монделево

Павловский ручей

Петербургские просторы

Павловские дачи

Покровская

Порицы

Марьино

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах,

будет отключено электроснабжение:

18 февраля с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Соколова, ул. Б. Проспект д.85-109, Храм

18 февраля 09:00 – 16:00

Новосветское СП

Н. Свет, Сабры, М.Замостье

18 февраля 09:00 – 16:00

Веревское СП

Пегелево, Кирлово, Торфопредприятие

18 февраля 11:00 – 16:00

Кобринское СП

Воскресенское

18 февраля 10:00-17:00

Руново