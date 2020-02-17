Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Электроснабжающие организации сообщают об отключении электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     17 Feb 2020

 Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 18 февраля 09:30 - 18:00

Пудостьское СП

д. Мута-Кюля, д. Петрово               

 

18 февраля 10:00 - 18:00

Пудомягское СП

Вярлево              

Лукаши               

СНТ Комсомолец         

Морская Слобода         

Бор            

Корпикюля         

Монделево         

Павловский ручей                 

Петербургские просторы                

Павловские дачи          

Покровская         

Порицы              

Марьино   

 

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах,

будет отключено электроснабжение:

 

18 февраля с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Соколова, ул. Б. Проспект д.85-109, Храм

 

18 февраля 09:00 – 16:00

Новосветское СП

Н. Свет, Сабры, М.Замостье

 

18 февраля 09:00 – 16:00

Веревское СП

Пегелево, Кирлово, Торфопредприятие

 

18 февраля 11:00 – 16:00

Кобринское СП

Воскресенское

18 февраля 10:00-17:00

Руново

 

         

 

 

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