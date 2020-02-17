Учителям поставят оценки

Конкурсный день проходит в учебных аудиториях Гатчинской школы №9. Старт очередному этапу конкурса был дан в 9 часов утра.

Согласно жребию, первой свое профессиональное мастерство продемонстрировала учитель начальных классов Кобринской школы Оксана Александровна Михайлова. На суд уважаемого жюри во главе с Заслуженным учителем России, абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года» Игорем Борисовичем Смирновым был представлен урок русского языка. Учениками Оксаны Александровны стали третьеклассники Гатчинской школы №9. Учитель и ученики вместе с любимыми героями мультфильма «Смешариками» проходили тему «Междометия»: выражали чувства, побуждали к действию, упражнялись в этикете, а затем провели веселую физкультминутку.

Свое экспертное заключение даст конкурсная комиссия, но по мнению сторонних наблюдателей, урок проходил интересно и непринужденно. Хотя, конечно, для учителя выступать перед авторитетными жюри, коллегами, видео- и фотокамерами – очень волнительно.

После письменных заданий учитель и ученики подводили итоги: кто чему научился. Ответы были разные: старательно правильные, по-детски искренние и смешные. Из класса школьники выходили счастливые и довольные собой.

Следом урок на тему «Скороговорки» представила учитель Гатчинского лицея №3 Анна Андреевна Давыдова.

Урок английского языка на тему «Food» дала учитель Гатчинской школы №5 Екатерина Сергеевна Дергунова.

Вместе с учителем географии Рождественской школы Викторией Петровной Сулоевой школьники изучали Антарктиду, а тему «Полезные ископаемые» проходили с учителем Пригородной школы Анастасией Александровной Павлюшиной.

Во второй половине дня претенденты на звание «Учитель года» выступили с публичными лекциями.



