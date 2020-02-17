Учителям поставят оценки

Конкурсный день проходит
в учебных аудиториях Гатчинской школы №9. Старт очередному этапу конкурса был
дан в 9 часов утра.
Согласно жребию, первой
свое профессиональное мастерство продемонстрировала учитель начальных классов
Кобринской школы Оксана Александровна Михайлова. На суд уважаемого жюри во
главе с Заслуженным учителем России, абсолютным победителем Всероссийского
конкурса «Учитель года» Игорем Борисовичем Смирновым был представлен урок
русского языка. Учениками Оксаны Александровны стали третьеклассники Гатчинской
школы №9. Учитель и ученики вместе с любимыми героями мультфильма «Смешариками»
проходили тему «Междометия»: выражали чувства, побуждали к действию,
упражнялись в этикете, а затем провели веселую физкультминутку.
Свое экспертное
заключение даст конкурсная комиссия, но по мнению сторонних наблюдателей, урок
проходил интересно и непринужденно. Хотя, конечно, для учителя выступать перед
авторитетными жюри, коллегами, видео- и фотокамерами – очень волнительно.
После письменных заданий
учитель и ученики подводили итоги: кто чему научился. Ответы были разные:
старательно правильные, по-детски искренние и смешные. Из класса школьники
выходили счастливые и довольные собой.
Следом урок на тему
«Скороговорки» представила учитель Гатчинского лицея №3 Анна Андреевна
Давыдова.
Урок английского языка на
тему «Food» дала учитель Гатчинской школы №5 Екатерина Сергеевна Дергунова.
Вместе с учителем
географии Рождественской школы Викторией Петровной Сулоевой школьники изучали
Антарктиду, а тему «Полезные ископаемые» проходили с учителем Пригородной школы
Анастасией Александровной Павлюшиной.
Во второй половине дня
претенденты на звание «Учитель года» выступили с публичными лекциями.