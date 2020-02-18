Грабитель, напавший на 92-летнюю даму, получит срок

Ранним утром 14-го
декабря прошлого года в квартиру к пенсионерке на улице Кныша свободно заявился
молодой человек. Он гостил у своего знакомого по соседству. Будучи пьян,
злоумышленник применил насилие к престарелой женщине и похитил у нее деньги,
продукты и кое-какие вещи из комнаты. С похищенным скрылся в неизвестном
направлении.
Потерпевшая вызвала
полицию. В тот же день преступник – неработающий 28-летний Кирилл Н. был
задержан и помещен в ИВС. Возбудили уголовное дело по статье «грабеж».
Дело получило широкий
резонанс. По поручению руководителя следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области Сергея Сазина в Гатчину выехал заместитель
руководителя следственного управления, который встретился с пострадавшей
женщиной. Уголовное дело изъяли из органов полиции и передали в следственные
органы Следственного комитета.
В настоящее время
следственным отделом по г. Гатчине расследование в отношении гражданина Н.
завершено. По делу собрана достаточная доказательственная база, и уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.