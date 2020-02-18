Грабитель, напавший на 92-летнюю даму, получит срок

Грабитель, напавший на 92-летнюю даму, получит срок

Дело об ограблении 92-летней жительницы Гатчины окончено: преступник готовится предстать перед судом.

Рубрики : Криминал     18 Feb 2020

Ранним утром 14-го декабря прошлого года в квартиру к пенсионерке на улице Кныша свободно заявился молодой человек. Он гостил у своего знакомого по соседству. Будучи пьян, злоумышленник применил насилие к престарелой женщине и похитил у нее деньги, продукты и кое-какие вещи из комнаты. С похищенным скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая вызвала полицию. В тот же день преступник – неработающий 28-летний Кирилл Н. был задержан и помещен в ИВС. Возбудили уголовное дело по статье «грабеж».

Дело получило широкий резонанс. По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Сергея Сазина в Гатчину выехал заместитель руководителя следственного управления, который встретился с пострадавшей женщиной. Уголовное дело изъяли из органов полиции и передали в следственные органы Следственного комитета.

В настоящее время следственным отделом по г. Гатчине расследование в отношении гражданина Н. завершено. По делу собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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