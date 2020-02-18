Спасибо врачам за скорую помощь!

Мы передали ее слова заведующему приемным отделением Гатчинской КМБ, врачу-хирургу Игорю Лозовскому, а также узнали, каким образом сегодня организована работа приемного покоя.

- В сентябре 2019 года приемный покой и травмпункт переехали в другое крыло хирургического корпуса - в помещения, где ранее располагалось отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Сегодня мы принимаем пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, пациентов терапевтического и хирургического профилей. В отделении увеличился штат сотрудников, организовано большее количество помещений для пациентов. Также изменилась логистика приема больных, чтобы сократить путь от поступления пациента до оказания ему необходимой помощи.

Бывает, что поток пациентов действительно большой, и за сутки мы можем принять до 170 человек. И наша основная задача обеспечить быструю «сортировку» пациентов и выстроить четкую очередность оказания помощи, - рассказал Игорь Лозовский.