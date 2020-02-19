Гатчина принимает участников чемпионата WorldSkills Russia

Площадками
регионального чемпионата стали 11 населенных пунктов Ленинградской области, в
том числе Гатчина, а также город Санкт-Петербург. В Гатчине соревнования
проходят на базе Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского и
Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).
Вчера, 18
февраля, в ГИЭФПТ состоялось пленарное заседание «Комплексные системы
профессиональной подготовки». С приветственным словом к его участникам обратились
председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области Сергей Тарасов и ректор ГИЭФПТ Владислав Ковалев. Затем прошли дискуссии
по секциям на темы: «Современные технологии подготовки», «Профессиональная ориентация
и навигация для всех», «Подготовка наставников», «Центры оценки компетенций», «Новые
компетенции».
В это же время на
площадках чемпионата стартовали соревнования. На 2020 определены 33 компетенции
для возрастной группы 16-22 года. Из них 12 компетенций с участием юниоров –
это школьники, учащиеся дополнительного образования 14-16 лет. Также состоятся
соревнования по трем компетенциям для участников категории «Навыки мудрых» в
возрасте от 50 лет и старше.
В Гатчине на базе
педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского проходят соревнования по трем
компетенциям - «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Физическая
культура, спорт и фитнес». На базе ГИЭФПТ – по компетенциям «Изготовление
прототипов», «Реверсивный инжиниринг» и «Малярные и декоративные работы».
Соревнования
будут проходить до 20 февраля включительно. Церемония закрытия чемпионата и
торжественное награждение победителей и призеров состоится 21 февраля.
По итогам регионального чемпионата в каждой компетенции будут
определены победители – лучшие молодые специалисты, из числа которых будет
сформирована сборная Ленинградской области для прохождения отборочных
соревнований для участия в финале Национального чемпионата «Молодые
специалисты» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области.
Татьяна Можаева