Гатчина принимает участников чемпионата WorldSkills Russia

Площадками регионального чемпионата стали 11 населенных пунктов Ленинградской области, в том числе Гатчина, а также город Санкт-Петербург. В Гатчине соревнования проходят на базе Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского и Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).

Вчера, 18 февраля, в ГИЭФПТ состоялось пленарное заседание «Комплексные системы профессиональной подготовки». С приветственным словом к его участникам обратились председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов и ректор ГИЭФПТ Владислав Ковалев. Затем прошли дискуссии по секциям на темы: «Современные технологии подготовки», «Профессиональная ориентация и навигация для всех», «Подготовка наставников», «Центры оценки компетенций», «Новые компетенции».

В это же время на площадках чемпионата стартовали соревнования. На 2020 определены 33 компетенции для возрастной группы 16-22 года. Из них 12 компетенций с участием юниоров – это школьники, учащиеся дополнительного образования 14-16 лет. Также состоятся соревнования по трем компетенциям для участников категории «Навыки мудрых» в возрасте от 50 лет и старше.

В Гатчине на базе педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского проходят соревнования по трем компетенциям - «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Физическая культура, спорт и фитнес». На базе ГИЭФПТ – по компетенциям «Изготовление прототипов», «Реверсивный инжиниринг» и «Малярные и декоративные работы».

Соревнования будут проходить до 20 февраля включительно. Церемония закрытия чемпионата и торжественное награждение победителей и призеров состоится 21 февраля.

По итогам регионального чемпионата в каждой компетенции будут определены победители – лучшие молодые специалисты, из числа которых будет сформирована сборная Ленинградской области для прохождения отборочных соревнований для участия в финале Национального чемпионата «Молодые специалисты» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области.

Татьяна Можаева