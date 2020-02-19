Горячий январь комитета по печати Ленобасти

- Константин Николаевич, как вы оцениваете работу Комитета в прошедшем году?

- В целом, несмотря на изменения, связанные с административной реформой и ощутимым сокращением штатной численности, год для комитета сложился удачно. Могу с гордостью заявить, что наша команда провела все запланированные мероприятия, бюджет был исполнен на 97,3% - это самый высокий показатель за последние пять лет. Это стало возможным благодаря тому, что у нас сложился хороший, сплоченный коллектив, способный ответственно выполнять свою работу. Дополнительное подтверждение этому — качественное бюджетное планирование на 2020-й год, за 12 месяцев которого нам предстоит освоить без малого 600 млн рублей.

- Что уже удалось сделать в начале года?

- Не только в начале этого года, но и в завершении предыдущего нами проведен целый ряд конкурсных процедур, касающихся средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих объединений, социальной рекламы, социологических исследований.

В январе — думаю, что впервые в истории, — в муниципальные районы были перечислены средства для поддержки ветеранских организаций. По поручению губернатора в год 75-летия Великой Победы бюджет этого направления увеличен в два раза — до 30 млн рублей.

Также в январе определены получатели субсидий и грантов среди региональных и районных СМИ, и победители конкурса губернаторских грантов среди СО НКО.

- Кто может принять участие в конкурсах на получение грантов среди НКО?

- Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), которые соответствуют требованиям и правилам конкурса. В этом году мы провели серьезный конкурс губернаторских грантов. Был «аншлаг», поскольку на 21 млн рублей бюджетных средств было подано заявок на 111 млн. Участие приняли 75 организаций, но победили только 13 наиболее достойных проектов.

Чуть позже, в феврале, был проведен конкурс среди СО НКО, выполняющих функции ресурсных центров. Было подано 8 заявок на общую сумму, превышающую 12 млн рублей. Из них, исходя из бюджетных возможностей, поддержано только 4 проекта на сумму 6 млн рублей.

Кстати, на этой неделе (с 19 по 21 февраля) будет проводиться конкурс на получение региональных грантов. Так что те, кто не смог «взять» губернаторский грант, смогут попробовать свои силы ещё раз. Хоть суммы субсидий здесь существенно меньше (максимальная сумма губернаторского гранта – 3 млн рублей, регионального – 500 тысяч), но это тоже неплохой стартап.

- Конкурс для СМИ тоже отметился аншлагом?

- Да, хотя ещё совсем недавно к грантам редакции относились с неким непониманием или даже недоверием. И вот уже в этом году при объеме финансирования в 34 млн рублей мы получили заявок более чем на 80 млн. Это говорит о том, что интерес коллег к такому формату растет: журналисты стали понимать, что получение гранта – это возможность за счет поддержки региона реализовать свои творческие проекты.

- Какие темы были основными в этом конкурсе?

- Наибольший интерес коллеги проявили к темам «75-летия Великой Победы» и «Популяризации чтения». Поступил ряд интересных проектов на тему борьбы с коррупцией; прозвучали темы по экологии, туризму и социально-экономическому развитию Ленинградской области.

Уверен, что жители Ленинградской области по достоинству оценят журналистские работы, подготовленные за счет грантов в 2020-м году.

Беседу вел Николай Петров