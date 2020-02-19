Подарите книгу – это лучший подарок!

В рамках Дня книгодарения в России с 10 по 16 февраля четвертый год подряд проходит акция «Дарите книги с любовью». Ее организатором выступает Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки. В прошлом году в акции приняли участие более двух тысяч различных организаций нашей страны.

В Гатчине в общероссийской акции принимают участие Гатчинская детская городская библиотека и филиал № 2 Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна.

В рамках акции «Дарите книги с любовью» проходит сбор книг среди населения, организаций и предприятий, которые затем передаются в дар детскому учреждению, также проходят различные мероприятия и встречи. В детской библиотеке руководителем изостудии школы № 9 Ириной Щеголевой была оформлена выставка детского плаката «Дарите книги с любовью».

В этом году Гатчинская детская городская библиотека собирает книги для подопечных Фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом», а библиотека-филиал №2 – для воспитанников Дома детского творчества «Журавушка».

По случаю акции детская библиотека пригласила в гости учащихся Гатчинской школы № 9. Каждый из них принес из дома книгу, которую передал в дар. Сотрудники библиотеки рассказали детям о Международном Дне книгодарения, обсудили с ними их любимые сказки и волшебных героев.

Директор библиотеки Елена Коренева рассказала, что в Гатчине акция продлится еще две недели, поэтому все желающие еще успеют подарить детям книги.

- Нам приносят свои книги не только дети, но и взрослые с надеждой, что они попадут в хорошие руки. Акция помогает возродить идею, что самый лучший подарок – это все-таки книга, которая помогает расширять воображение и кругозор. Кроме того, мы пропагандируем идею разумного потребления и бережного отношения к книгам, - сказала она.

Руководитель Фонда «Теплый дом» Лариса Калинина поблагодарила сотрудников учреждения и учащихся школы № 9 за прекрасный подарок.