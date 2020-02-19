Подарите книгу – это лучший подарок!

В рамках Дня книгодарения в России с 10 по
16 февраля четвертый год подряд проходит акция «Дарите книги с любовью». Ее
организатором выступает Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской
государственной детской библиотеки. В прошлом году в акции приняли участие
более двух тысяч различных организаций нашей страны.
В Гатчине в общероссийской акции принимают
участие Гатчинская детская городская библиотека и филиал № 2 Центральной
городской библиотеки им. А.И. Куприна.
В рамках акции «Дарите книги с любовью»
проходит сбор книг среди населения, организаций и предприятий, которые затем
передаются в дар детскому учреждению, также проходят различные мероприятия и
встречи. В детской библиотеке руководителем изостудии школы № 9 Ириной
Щеголевой была оформлена выставка детского плаката «Дарите книги с любовью».
В этом году Гатчинская детская городская
библиотека собирает книги для подопечных Фонда многодетных матерей, опекунов и
одиноких матерей «Теплый дом», а библиотека-филиал №2 – для воспитанников Дома
детского творчества «Журавушка».
По случаю акции детская библиотека
пригласила в гости учащихся Гатчинской школы № 9. Каждый из них принес из дома
книгу, которую передал в дар. Сотрудники библиотеки рассказали детям о Международном
Дне книгодарения, обсудили с ними их любимые сказки и волшебных героев.
Директор библиотеки Елена Коренева
рассказала, что в Гатчине акция продлится еще две недели, поэтому все желающие
еще успеют подарить детям книги.
- Нам приносят свои книги не только дети,
но и взрослые с надеждой, что они попадут в хорошие руки. Акция помогает
возродить идею, что самый лучший подарок – это все-таки книга, которая помогает
расширять воображение и кругозор. Кроме того, мы пропагандируем идею разумного
потребления и бережного отношения к книгам, - сказала она.
Руководитель Фонда «Теплый дом» Лариса
Калинина поблагодарила сотрудников учреждения и учащихся школы № 9 за
прекрасный подарок.