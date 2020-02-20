Мудрые профессионалы впервые соревнуются в компетенции «Охрана труда»

Новая компетенция введена
в направлении «Навыки мудрых» IV регионального чемпионата профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Участники проходят
конкурсные задания в течение 6,5 часов. На первом этапе соревнований
специалисты составляют программу вводного инструктажа для площадки соревнований
и проводят его группе волонтеров. В рамках второго этапа участники формируют
карты оценки профессиональных рисков для двух профессий. Третье задание –
составить инструкции по охране труда для двух видов работ.
В соревнованиях принимают
участие пять работников предприятий Волховского и Кировского районов, самому
старшему из специалистов более 60 лет. Победитель будет представлять
Ленинградскую область в финале национального чемпионата «Навыки мудрых».
«В регионе мы организуем
целый комплекс мероприятий по охране труда: выездные семинары, квесты, в
отдаленные районы будет выезжать «мобильный класс» для обучения специалистов.
Введение компетенции «Охрана труда» в чемпионат WorldSkills дает нам новые
возможности для развития этой специальности. Своим примером работники старшего
возраста покажут необходимость постоянного повышения квалификации, освоения
новых знаний и составят достойную конкуренцию на рынке труда молодым
профессионалам», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области Алла Астратова.