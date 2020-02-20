Мудрые профессионалы впервые соревнуются в компетенции «Охрана труда»

Новая компетенция введена в направлении «Навыки мудрых» IV регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Участники проходят конкурсные задания в течение 6,5 часов. На первом этапе соревнований специалисты составляют программу вводного инструктажа для площадки соревнований и проводят его группе волонтеров. В рамках второго этапа участники формируют карты оценки профессиональных рисков для двух профессий. Третье задание – составить инструкции по охране труда для двух видов работ.

В соревнованиях принимают участие пять работников предприятий Волховского и Кировского районов, самому старшему из специалистов более 60 лет. Победитель будет представлять Ленинградскую область в финале национального чемпионата «Навыки мудрых».

«В регионе мы организуем целый комплекс мероприятий по охране труда: выездные семинары, квесты, в отдаленные районы будет выезжать «мобильный класс» для обучения специалистов. Введение компетенции «Охрана труда» в чемпионат WorldSkills дает нам новые возможности для развития этой специальности. Своим примером работники старшего возраста покажут необходимость постоянного повышения квалификации, освоения новых знаний и составят достойную конкуренцию на рынке труда молодым профессионалам», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.