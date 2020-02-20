Не забудьте снять кроссовки …при входе в парк?

На часах 06.30. Спортсмены-любители
собираются у Березовых ворот на традиционную пробежку. Но во время попытки
прохождения через турникеты, охранники их просто заблокировали, сославшись на
приказ руководства музея-заповедника «Гатчина» о запрете посещения парка людьми
«в спортивной форме».
Спортсмены позвонили по номеру телефону,
указанному на воротах для сообщений о неправомерных действиях со стороны охраны.
На том конце провода подтвердили, что, действительно, вход в спортивной форме
на территорию Гатчинского парка запрещен. При этом, тех кто занимается
скандинавской ходьбой, охранники пропускали.
Напомним, в прошлом году «Гатчинские
пробежки» уже сталкивались с подобной ситуацией и обращались в Комитет по культуре
Санкт-Петербурга, который курирует деятельность Гатчинского музея-заповедника.
Чиновники из Северной столицы в своем
официальном письме сказали, что в парке запрещено проводить массовые спортивные
мероприятия, но утренние пробежки проводить можно и даже нужно, так как
«проведение тренировок оздоровительного характера является хорошей мотивацией к
здоровому образу жизни». Тогда виновниками
недопонимания, когда спортсменов не пустили на территорию парка, признали
охранников, которые «ошибочно приняли пробежки за спортивные мероприятия» и
обещали провести с ними разъяснительную работу. Что случилось на этот раз?
Мы обратились в пресс-службу ГМЗ «Гатчина» за комментарием утром, после обеда позвонили уже в пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга и в 18.53 все-таки получили ответ из ГМЗ «Гатчина»:
«20 февраля в социальных сетях и прессе
появилась информация о том, что вход в Гатчинский парк в спортивных костюмах
запрещен. Эти сообщения не соответствуют действительности. Сегодня утром в
Гатчинский парк не были допущены участники группы «Гатчинские пробежки»,
которые планировали провести там коллективную тренировку.
Напоминаем, что Гатчинский парк – это музей, памятник садово-паркового искусства XVIII века, который не предназначен и не приспособлен для такого рода мероприятий. Для регулярных массовых спортивных тренировок мы просим выбирать другие специально оборудованные площадки. Обращаем внимание на то, что одиночные и семейные пробежки разрешены и никогда не запрещались».
То есть теперь любителям бега просто придется входить по одному с неким интервалом, и это уже не нарушит требования руководства парка? Кому от этого станет легче? Явно, что не парковым дорожкам.
Ирина Хрусталёва
Фото: https://vk.com/sport_gtn