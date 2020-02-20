Не забудьте снять кроссовки …при входе в парк?

На часах 06.30. Спортсмены-любители собираются у Березовых ворот на традиционную пробежку. Но во время попытки прохождения через турникеты, охранники их просто заблокировали, сославшись на приказ руководства музея-заповедника «Гатчина» о запрете посещения парка людьми «в спортивной форме».

Спортсмены позвонили по номеру телефону, указанному на воротах для сообщений о неправомерных действиях со стороны охраны. На том конце провода подтвердили, что, действительно, вход в спортивной форме на территорию Гатчинского парка запрещен. При этом, тех кто занимается скандинавской ходьбой, охранники пропускали.

Напомним, в прошлом году «Гатчинские пробежки» уже сталкивались с подобной ситуацией и обращались в Комитет по культуре Санкт-Петербурга, который курирует деятельность Гатчинского музея-заповедника.

Чиновники из Северной столицы в своем официальном письме сказали, что в парке запрещено проводить массовые спортивные мероприятия, но утренние пробежки проводить можно и даже нужно, так как «проведение тренировок оздоровительного характера является хорошей мотивацией к здоровому образу жизни». Тогда виновниками недопонимания, когда спортсменов не пустили на территорию парка, признали охранников, которые «ошибочно приняли пробежки за спортивные мероприятия» и обещали провести с ними разъяснительную работу. Что случилось на этот раз?

Мы обратились в пресс-службу ГМЗ «Гатчина» за комментарием утром, после обеда позвонили уже в пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга и в 18.53 все-таки получили ответ из ГМЗ «Гатчина»:

«20 февраля в социальных сетях и прессе появилась информация о том, что вход в Гатчинский парк в спортивных костюмах запрещен. Эти сообщения не соответствуют действительности. Сегодня утром в Гатчинский парк не были допущены участники группы «Гатчинские пробежки», которые планировали провести там коллективную тренировку.

Напоминаем, что Гатчинский парк – это музей, памятник садово-паркового искусства XVIII века, который не предназначен и не приспособлен для такого рода мероприятий. Для регулярных массовых спортивных тренировок мы просим выбирать другие специально оборудованные площадки. Обращаем внимание на то, что одиночные и семейные пробежки разрешены и никогда не запрещались».

То есть теперь любителям бега просто придется входить по одному с неким интервалом, и это уже не нарушит требования руководства парка? Кому от этого станет легче? Явно, что не парковым дорожкам.

Ирина Хрусталёва