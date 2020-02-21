Ирина Львович: «Благодарю всех неравнодушных жителей нашего любимого Таицкого поселения»

- Деятельность администрации строится в соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию посланий президента РФ, задачами, поставленными правительством Ленинградской области и администрацией Гатчинского района, в тесном взаимодействии с депутатами всех уровней, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями и, конечно же, обращениями жителей.

Бюджет

Доходная часть бюджета в 2019 году исполнена в сумме 85,4 млн рублей, что почти в полтора раза больше бюджета прошлого года. Собственные доходы, которые включают в себя налоговые и неналоговые поступления, пополнили казну поселения на 44,9 млн рублей. Безвозмездные поступления из федерального, областного и районного бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и трансфертов составили 40,5 млн рублей (47 % доходной части бюджета). В расчете на одного жителя бюджет составил 12,4 тыс.рублей, годом ранее было 8,3 тыс. рублей.

В администрации Таицкого поселения работает комиссия по сокращению недоимки в местный бюджет. За прошедший год было проведено шесть заседаний, в том числе одна выездная районная комиссия. В результате работы комиссии недоимка в бюджет снизилась на 3,5 млн рублей.

Расходная часть бюджета на 2019 год была утверждена в сумме 81,3 млн рублей, а фактически составила 78,3 млн рублей (96,4 % от плана). Основными статьями расходов стали: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, реализация программы «Формирование комфортной городской среды», строительство детских игровых площадок, ремонт и содержание дорог, культура и спорт.

ЖКХ

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году было израсходовано 25,8 млн рублей, в том числе на оплату электроэнергии за уличное освещение – 7,6 млн рублей, что на 2 млн рублей больше, чем в прошлом году из-за отмены ночного отключения фонарей.

Были построены новые линии уличного освещения с современными светодиодными светильниками в деревне Истинка на улицах Лесная и Ореховая горка, произведена реконструкция узлов учета (увеличение мощности) в деревнях Тихвинка и Истинка – это позволило снизить аварийные отключения уличного освещения. Также был установлен узел учета электроэнергии и произведена замена большей части уличных светильников на светодиодные в деревне Малая Ивановка, светодиодные уличные светильники также были установлены по улицам Крайняя (Большие Тайцы), Кирова, Санаторская, Ягодная (Малые Тайцы) взамен вышедших из строя. По просьбе жителей был освещен подход к детскому саду и пешеходный переход возле автобусной остановки на Гатчинском шоссе, где ранее светильников не было. На данные работы израсходовано 793 тыс. рублей.

Подготовлены документы и объявлен открытый конкурс на заключение энергосервисного контракта сроком на шесть лет, в рамках которого будут заменены все уличные светильники на светодиодные. Это позволит в будущем экономить до 40 % оплаты за уличное освещение.

Содержание муниципального фонда, в том числе бани, а также перечисления в региональный фонд капитального ремонта обошлось в 4 млн рублей.

В 2019 году был выполнен капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома на улице Юного Ленинца, 92. В настоящее время подготовлен отчет по результатам обследования технического состояния строительных конструкций домов для формирования заявки на включение их в краткосрочный план капитального ремонта: улица Пушкина, 93 (ремонт кровли), улица Санаторская, 5 (ремонт кровли и фасада) и улица Советская, 15 (ремонт кровли).

В 2018 – 2019 годах «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства Гатчинского района» выполнила предпроектные и исследовательские работы по строительству сетей водоотведения от многоквартирных жилых домов по ул. Пушкина. Проектная документация сейчас проходит государственную экспертизу. Работы начнутся после получения положительного заключения – в конце 2020 – начале 2021 гг.

Благоустройство

В 2019 году большое внимание уделялось вопросам благоустройства территории поселения и оздоровлению экологической обстановки – это уборка стихийных свалок, спил аварийных деревьев, окашивание территорий и многое другое. На эти цели было израсходовано 3 млн рублей.

Отремонтированы подходы к трем подъездам многоквартирного дома на улице Санаторской, 8. По просьбе жителей были приобретены шесть новых скамеек, которые установили возле домов 5, 8, 14 по ул. Санаторской и на ул. Калинина, 37.

В поселении появились четыре новых современных детских площадки.

При финансовой поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Пункиной на ул. Островского во дворе многоквартирных домов 123, 125, 127 была установлена детская игровая площадка с набивным покрытием на общую сумму 750 тысяч рублей.

Еще одна детская игровая площадка с травмобезопасным покрытием была установлена на территории д. Большие Тайцы во дворе домов 5 и 6 по ул. Санаторской. Строительство данной площадки стало возможным после участия в конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам сельских (городских) поселений Ленинградской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Размер гранта от комитета АПК правительства Ленинградской области составил 1,1 млн рублей, софинансирование местного бюджета – 800 тысяч рублей.

В рамках реализации комплексного развития территории в деревне Истинка за счет средств областного бюджета и долевого участия Гатчинского района в соответствии с утвержденным проектом планировки территории построены современная многофункциональная спортивная и детская игровая площадки. В настоящее время проходит процедура регистрации объекта, после чего площадки будут переданы в муниципальную собственность.

По приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды» было выполнено благоустройство общественной территории на въезде в поселение по адресу: Большие Тайцы, ул. Санаторская, 24, которое включило строительство тротуаров вдоль части ул. Санаторской, обустройство зоны отдыха, планировку территории, озеленение и установку детской игровой площадки со спортивными элементами. Всего на эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено 8 млн рублей, софинансирование из местного бюджета составило 450 тыс. рублей.

Для выполнения данных работ была необходима реконструкция электрических линий на этой территории. Выражаю благодарность руководству ПАО «Ленэнерго» за оперативное решение вопроса.

Также выражаю слова признательности собственникам индивидуального жилого дома 57 в д. Большие Тайцы за безвозмездную уступку части земельного участка для реализации проекта строительства тротуара по ул. Санаторской (от Гатчинского шоссе до деревни Большие Тайцы). Работы запланированы на 2020 год.

Благодарим руководителей ООО «Амарант-Т», индивидуальных предпринимателей Сергея Акинина и Анатолия Шакуна за оказанную помощь в выполнении работ по демонтажу и строительству забора.

Реформа по обращению с отходами

С 1 ноября 2019 года услуга по обращению с отходами стала коммунальной на всей территории Ленинградской области. Сбор, транспортировку, обработку и утилизацию бытового мусора осуществляет региональный оператор. Организация мест накопления возложена на местную администрацию.

Во всех населенных пунктах нашего поселения в октябре-ноябре 2019 года прошли сходы по вопросу определения места для временного размещения контейнеров для сбора ТКО. В настоящее время таких мест – 22.

Администрация Таицкого поселения подала документы в Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами для участия в отборе муниципальных образований, в целях предоставления субсидий из областного бюджета на строительство контейнерных площадок, отвечающих всем санитарным требованиям.

По четырем населенным пунктам – дер. Нижняя, Гяргино, Старицы и Новая, а также по десяти улицам поселка Тайцы решается вопрос о децентрализованном способе сбора ТКО.

Дороги

Одна из важнейших составляющих благоустройства населенных пунктов – это ремонт дорог. В 2019 году из областного, районного и местного бюджетов на содержание и ремонт дорог было израсходовано 10,3 млн рублей, из которых средства областного бюджета – 4,3 млн рублей.

На эти средства были отремонтированы дороги в сплошном асфальтовом исполнении: пер. Кировский, ул. Елизаветинская, часть ул. Островского (от ул. Елизаветинской до ул. Калинина) в рамках реализации областного закона № 3-оз. В щебеночном исполнении были отремонтированы: часть ул. Капитана Желтого (от ул. Калинина до ул. Комсомольской), в рамках реализации областного закона № 147-оз выполнен ремонт части ул. Карьерной, пер. Солнечный, Зеленый.

Мы благодарим администрацию Гатчинского района за предоставленную субсидию в размере 1,8 млн рублей на устройство дорожного покрытия в щебеночном исполнении к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по областному закону № 105-оз. За счет этих средств были выполнены работы на ул. Молодежной в д. Нижняя, где предоставлены участки 12 многодетным семьям.

В настоящее время подготовлены сметы на ремонт 11 дорог на общую сумму 24,9 млн рублей. Это очень большая сумма для бюджета нашего поселения, поэтому ремонт улиц в асфальтовом исполнении в 2020 год будет в первую очередь произведен на дорогах, имеющих социальное значение (там, где проходит общественный транспорт) – ул. Санаторской и Советской с обустройством тротуаров.

В рамках реализации областного закона № 147-оз за счет средств депутатов Гатчинского района планируем сделать ремонт улиц Ягодной и Цветочной в щебеночном исполнении.

На 2019 год администрация Таицкого поселения ставила перед собой задачу по реализации схемы организации дорожного движения на Привокзальной площади. Однако данный проект не реализован по ряду объективных причин. Как показал анализ транспортной ситуации, требуется не просто выполнить работы по благоустройству территории и ремонту дорожного покрытия, а необходимо внести изменения в организацию движения маршрутного транспорта по новой схеме. Администрация поселения, рассматривая данный вопрос, учитывает пожелания жителей и, прежде всего, основывается на требованиях к безопасности дорожного движения, в связи с чем необходимо согласование с органами ГИБДД схемы движения транспортных средств и пешеходов.

В целях организации безопасности дорожного движения, по неоднократным обращениям администрации поселения в комитет цифрового развития правительства Ленинградской области, в 2019 году была установлена камера видеофиксации скоростного режима в дер. Истинка. Будем содействовать в установке в 2020 году еще одного согласованного пункта видеофиксации на ул.Песочной.

Многих жителей волнует вопрос строительства остановок на региональных трассах. В 2019 году Гатчинское ДРСУ выполнило работы по восстановлению утраченной ранее автобусной остановки на ул. Песочной.

Что касается остановок на Гатчинском шоссе, то еще в 2018 году по итогам комиссионного обследования были определены места расположения будущих остановок – вблизи улиц Красногвардейской и Евгеньевской. Надеемся, что в 2020 году эти остановки будут построены.

Еще одну остановку необходимо установить на региональной трассе вблизи д. Новой в сторону движения к железнодорожной станции Тайцы. Было проведено комиссионное обследование, составлен акт о возможности устройства остановки. Документы направлены в комитет по дорожному хозяйству правительства Ленинградской области для включения объекта в соответствующую программу.

Жильё и земля

В настоящее время на территории поселения расположены 79 многоквартирных домов, из них полностью благоустроены 18 домов, частично благоустроенных – семь домов, и 54 многоквартирных дома являются неблагоустроенными.

По итогам обследования, 12 домов были признаны аварийными и включены в реестр аварийных домов Ленинградской области для участия в программе переселения из аварийного фонда на 2019-2024 г.г.

Одним из критериев включения муниципального образования в данную программу является наличие места под строительство с должной инфраструктурой. Администрация сформировала и поставила на кадастровый учет земельный участок площадью 1 га. Уже получены точки технологического присоединения к объектам централизованных систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, подготовлен пакет документов на заключение договора на выполнение работ по изготовлению градостроительного плана земельного участка. После получения всех необходимых документов данный участок будет передан в комитет по строительству Ленинградской области для включения в план строительства многоквартирного дома для расселения аварийного жилья.

В 2020 году планируется признать еще семь многоквартирных домов аварийными.

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 1 января 2020 года состоит 113 семей, из них 43 семьи – по участию в программах и 70 – по договорам социального найма.

В 2019 году две семьи реализовали свое право на приобретение жилого помещения по областной программе «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области».

Ускоренными темпами осваиваются земельные участки, ранее принадлежавшие ОАО «АПО Тайцы» и ведется интенсивное строительство на них индивидуальных жилых домов. В 2019 году на землях, принадлежащих частным лицам, было сформировано 476 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Администрация поселения выдала 168 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 116 уведомлений о соответствии завершенного строительства градостроительным требованиям индивидуальных жилых и садовых домов.

Также были введены в эксплуатацию два объекта капитального строительства: многоквартирный жилой на ул. Санаторской, 16А на 42 квартиры и магазин «Технолог» (ул. Санаторская, 4А).

В рамках областного закона № 75-оз в 2019 году две многодетные семьи бесплатно получили в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства. На 2020 год планируется сформировать и предоставить еще три участка.

В рамках реализации проекта реставрации объекта культурного наследия «Усадебный дом Демидовых «Большие Тайцы», в соответствии с распоряжением правительства Ленинградской области, администрация поселения в 2019 году приобрела три квартиры на общую сумму 4,9 млн рублей для расселения граждан, проживающих в постройках на территории усадебного комплекса. В 2020 году планируется закончить расселение граждан, для этого необходимо приобрести еще одну квартиру.

Культура, спорт и молодёжная политика

На территории Таицкого поселения успешно работают Таицкий культурно-досуговый центр и Молодежный центр поселка Тайцы, на функционирование которых из бюджета поселения был выделен почти 21 млн рублей.

В 2019 году на территории поселения было проведено более 15 спортивных и 250 культурных мероприятий: концерты, игровые программы, конкурсы, квесты, выставки детских работ, спектакли для детей и взрослых и многое другое.

На базе Таицкого культурно-досугового центра организовано 15 студий, в которых занимается 371 человек. В 2019 году открылась новая студия спортивно-бальных танцев «Мечта», активно развиваются и принимают новых воспитанников театральная студия «Автограф», танцевальная студия «Радуга», изостудия «Моя вообразилия», студия современного танца «Keep the move», вокальная студия, художественно-декоративная студия «Шмелька».

Молодежный вокально-инструментальный коллектив «Импульс» завоевал не только сердца жителей поселения, но и добился успехов на различных конкурсах и фестивалях в Гатчинском районе и Ленинградской области.

Осенью прошлого года при поддержке администрации Таицкого поселения был открыт Клуб финского языка для детей, который пользуется большим спросом у наших жителей.

В три раза увеличилось количество мероприятий для молодежи от 15 до 35 лет. На сцене культурно-досугового центра в 2019 году проходили спектакли, конкурсы и фестивали с участием и при поддержке комитета по культуре и туризму и комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского района.

Культурно-досуговый центр организовал работу творческих коллективов для людей старшего и среднего возраста: хор ветеранов «Лада» и творческий клуб «Судари и Сударушки». Участниками любительских объединений являются люди пенсионного возраста, ветераны войны и труда.

В 2019 году на выделенные средства депутата Законодательного собрания Ленобласти Ларисы Пункиной в размере 50 тысяч рублей при софинасировании из бюджета поселения в размере 25 тысяч рублей любительскому объединению «Судари и Сударушки» были пошиты 10 комплектов сценических костюмов.

Силами сотрудников и коллективов КДЦ проводятся все значимые культурно-массовые мероприятия в поселении: Масленица, День Победы, День поселка, День пожилого человека, День матери и многие другие.

Неотъемлемой частью в структуре КДЦ является поселковая библиотека. В ее стенах регулярно проходят книжно-иллюстрированные выставки, встречи с писателями и краеведами. Большой интерес среди школьников младших классов вызывают квесты по сказкам и рассказам различных писателей.

Хотя здание культурно-досугового центра было построено не очень давно, оно уже требует ремонта. В 2019 году за счет средств бюджета поселения были отремонтированы кровля и карниз фасада, заменены потолочные плиты в концертном зале, установлена металлопластиковая перегородка в пространстве коридора, что позволило организовать дополнительный кабинет, проведен перенос светового и звукового оборудования, что позволило улучшить звуковое и световое оформление мероприятий, оборудованы две костюмерные, приобретаются новые сценические костюмы. В целях совершенствования средств охраны и пожарной безопасности проведены мероприятия по оборудованию центра системой голосового оповещения, проведена обработка текстильного занавеса сцены, запасной выход оборудован кнопкой с электрозамком. Дополнительно были установлены две камеры видеофиксации. В 2020 году ремонтные работы будут продолжены.

Часть помещений центра предоставлена во временное пользование музыкальной школе им. Римского-Корсакова из-за отсутствия финансирования на строительство второй очереди центра. В настоящее время мы подали заявки в два областных комитета: по культуре и по АПК для включения объекта в соответствующие программы. Надеемся, что денежные средства будут выделены и строительство начнется уже в этом году.

Год ЗОЖ

2019 год был объявлен в Ленинградской области Годом здорового образа жизни. Наше поселение активно его поддержало. Так, команда Таицкого поселения заняла первое место в Спартакиаде Молодежных Советов Гатчинского района. В традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной 223-й годовщине присвоения Гатчине статуса города, команда Таицкого поселения заняла второе место.

Спортсмены поселения, которые занимаются в различных секциях Молодежного центра, в прошлом году завоевали более 100 медалей на различных соревнованиях – от клубных до международных, 15 раз поднимались на пьедестал на Первенстве России и восемь раз – на Первенстве Европы. Также они принимали участие в Первенствах и чемпионатах Эстонии, Латвии, Португалии, Болгарии, Германии, Польши и всегда возвращались с призовыми местами.

Четыре тренера по киокусинкай прошли отбор в состав команды Гатчинского района для участия в Спартакиаде Ленинградской области «Готов к труду и обороне», посвященной пятилетию ВФСК ГТО.

Не первый год больших успехов добиваются юные воспитанники футбольного клуба «Штурм». В 2019 году они стали призерами и победителями различных турниров, в том числе завоевали второе и третье место в детском фестивале Гатчинского района по футболу и третье место в детской мини-футбольной лиге Ленинградской области.

В прошлом году администрация ставила перед собой задачу по разработке концепции эффективного использования спортивной площадки (футбольного поля), расположенной на ул. Некрасова в пос. Тайцы. В настоящее время подготовлен проект спортивного сооружения для участия в дополнительном отборе для финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды». Надеемся, что данный проект будет реализован, и наша футбольная команда и все жители Таицкого поселения получат хорошую спортивную площадку.

В этом году на капитальный ремонт закрывается здание бизнес-инкубатора, где располагается Молодежный центр. Поэтому вместе с администрацией Гатчинского района мы ищем пути решения вопроса по размещению наших спортсменов на ближайшие три года.

Немаловажную роль в деятельности муниципального образования осуществляют общественные организации - Совет ветеранов под руководством Людмилы Анатольевны Ашмариной и подростковый клуб «Тайро» под руководством заместителя директора Таицкой школы Елены Юрьевны Никоновой. Деятельность этих общественных организаций объединяет людей разных возрастов, дает возможность реализации гражданских инициатив.

В течение 2019 года удалось сделать многое. Выражаю благодарность депутату областного парламента Ларисе Пункиной, администрации Гатчинского района, Совету депутатов Таицкого поселения, руководителям предприятий, предпринимателям за понимание и поддержку в решении вопросов экономического и социального развития нашей территории. Я говорю слова благодарности сотрудникам администрации Таицкого поселения за их ежедневный труд, так как быть «многопрофильным» специалистом – сложно и под силу не каждому. Отдельные слова благодарности всем неравнодушным жителям нашего любимого Таицкого поселения!

Как сказал один из великих людей: «Не проблемы должны толкать нас в спину, а вперед вести мечты». И если все планы и намерения общими усилиями мы сможем воплотить в жизнь, то наша мечта – сделать наше поселение еще более привлекательным для жизни, работы и отдыха - обязательно сбудется.