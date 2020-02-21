Область увеличилась на 28 тысяч человек

По оперативным данным Петростата, численность населения Ленинградской области за год увеличилась на 28 тысяч человек и составила на 1 января 2020 года 1 млн 876 тысяч человек. Городское население в регионе составляет 1 млн 195 тысяч человек (63,7%), сельское — 681 тысяч человек (36,3%).

В 2019 году в Ленинградской области родилось 13476 человек. Также население пополнялось за счет внешней миграции, которая составила 38 тысяч человек и показывает, что область по-прежнему остается территорией притяжения для людей.

Уточнить численность населения региона поможет Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Так, по итогам переписи 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти процедуру переписи можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).