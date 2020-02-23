Выставка мотоциклов в Гатчине

Киноконцертный зал «Победа» в Гатчине и мотоциклетное сообщество "Country Brothers from Gatchina" friends открыли выставку мототехники.
Любой
желающий может увидеть на выставке с легендарные байки: Kawasaki Vulcan Classic
1500, Victory Kingpin, Honda Shadow 750 ACE, Минск ММВЗ-3.112, Baltmotors
Enduro 200, Honda CBR 250R, Yamaha FZS 1000 и другие агрегаты.
Выставка
продлится с 23 февраля по 1 марта. Вход свободный.
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