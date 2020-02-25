Военная история Гатчины — глазами реконструкторов

Как напомнил руководитель Гатчинского военно-исторического клуба Михаил Дятленко, это объединение любителей и знатоков отечественной истории существует с 1996 года.

- Мы сразу поставили себе цель — заниматься историей, связанной именно с Гатчиной, - говорит Михаил Владимирович. - В первую очередь нас интересовала реконструкция одного из подразделений Лейб-гвардии Егерского полка, история которого теснейшим образом связана с нашим городом.

Сегодня клуб объединяет людей вне зависимости от их возраста и основных профессий. Члены клуба занимаются реконструкцией мундиров и предметов военной атрибутики разных эпох отечественной истории. Они — частые участники городских праздников, многих других общественных мероприятий Гатчины и, конечно же, военно-исторических реконструкций разного уровня и масштаба, включая международные.

В настоящее время Гатчинский военно-исторический клуб входит в состав культурно-выставочного центра «Дачная столица». Как рассказал директор культурно-выставочного центра Константин Иванисенко, с воинской частью «Красные казармы» «Дачная столица» сотрудничает уже около года. Для военнослужащих проводятся экскурсии по музеям, входящим в этот культурно-выставочный центр – это музей Красногвардейского укрепрайона в п. Новый Свет и музей «Дачная столица» в п Сиверский. И вот теперь военные реконструкторы нанесли визит в культурно-досуговый центр воинской части, чтобы поздравить военнослужащих с их профессиональным праздником.

- Сегодня мы решили показать военнослужащим российскую и советскую армию трех эпох или, как я это называю, трех отечественных войн, - говорит Михаил Дятленко. - Дело в том, что Отечественную войну 1812 года помнят все, но мало кто знает, что Первая Мировая война в свое время называлась у нас Второй Отечественной войной. Ну и разумеется — Великая Отечественная война 1941-1945 годов... Сегодня мы показываем, как выглядели солдаты тех эпох, какую форму носили, как вооружались, как действовали, включая военные приемы и способы ведения огня.

Военнослужащие и гости праздника с огромным интересом разглядывали подлинные предметы ушедших эпох и оружие. Реконструкторы в военной форме времен Великой Отечественной войны рассказывали о видах вооружения нашей армии, их технических особенностях. Больше всего мужчин в военной форме интересовало, конечно же, оружие — как оно работало, как разбиралось, на сколько шагов стреляло, какова была эффективность штыкового боя.

Униформой интересовались больше женщины — жены военнослужащих. Оказалось, в ней существовало столько нюансов, о которых мало кто из нас теперь даже догадывается.

Как рассказал Михаил Дятленко, военная форма, особенно времен 1812 года, могла трактовать всю моду — не только мужскую, но и женскую.

- Реконструкция предполагает полную аутентичность и достоверность передачи всех деталей одежды, - говорит Михаил Владимирович. - Я могу ответить за каждую деталь на каждом мундире — за каждую пуговицу, каждый стежок.

На самом Михаиле Дятленко была форма Лейб-гвардии Егерского полка.

- Этот полк, в числе других полков Российской Императорской гвардии, был сформирован еще императором Павлом I из егерской команды гатчинских войск, - говорит руководитель военно-исторического клуба. - В период царствования Александра II полк в течение 17 лет носил звание Лейб-гвардии Гатчинского - в память о месте формирования. Кстати, рескрипт о принятии на вооружение трехлинейной винтовки и пулемета «Максим», которые затем прошли столько войн, был дан именно в Гатчине Александром III.

Военные реконструкторы представили на празднике и пункт связи времен Великой Отечественной войны. Здесь были настоящие действующие телефонные аппараты, катушки с километрами кабеля, который тянули солдаты, налаживая связь.

- Труд военно-полевых связистов-кабельщиков во время Великой Отечественной войны был очень тяжел, - объясняет Михаил Дятленко. - Мы обратили внимание, что многие современные военные инженеры уже что-то не знают о многих старых средствах связи. Мы показываем, как их деды и прадеды воевали с этими вещами, налаживая связь, без которой армия — мертвая.

- Самое главное для нас — показывать наше прошлое именно так, как оно выглядело на самом деле, - говорит Михаил Владимирович. - О войне снято много фильмов. Смотришь их, и душа кричит: «Нет, ребята, неправда! Вот как это должно было выглядеть!» На самом деле, правильная история не терпит сослагательного наклонения. Военный историк должен быть вне политики. Я могу надеть французскую, немецкую, английскую форму, могу показать, как выглядел солдат той или иной эпохи. Я считаю, это важно, ведь еще Михаил Васильевич Ломоносов сказал, что нация, которая не знает своего прошлого, не имеет будущего...