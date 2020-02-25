Военная история Гатчины — глазами реконструкторов

Как
напомнил руководитель Гатчинского военно-исторического клуба Михаил Дятленко,
это объединение любителей и знатоков отечественной истории существует с 1996
года.
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Мы сразу поставили себе цель — заниматься историей, связанной именно с
Гатчиной, - говорит Михаил Владимирович. - В первую очередь нас интересовала
реконструкция одного из подразделений Лейб-гвардии Егерского полка, история
которого теснейшим образом связана с нашим городом.
Сегодня
клуб объединяет людей вне зависимости от их возраста и основных профессий.
Члены клуба занимаются реконструкцией мундиров и предметов военной атрибутики
разных эпох отечественной истории. Они — частые участники городских праздников,
многих других общественных мероприятий Гатчины и, конечно же,
военно-исторических реконструкций разного уровня и масштаба, включая международные.
В
настоящее время Гатчинский военно-исторический клуб входит в состав культурно-выставочного
центра «Дачная столица». Как
рассказал директор культурно-выставочного центра Константин Иванисенко, с
воинской частью «Красные казармы» «Дачная столица» сотрудничает уже около года.
Для военнослужащих проводятся экскурсии по музеям, входящим в этот
культурно-выставочный центр – это музей Красногвардейского укрепрайона в п. Новый
Свет и музей «Дачная столица» в п Сиверский. И вот теперь военные
реконструкторы нанесли визит в культурно-досуговый центр воинской части, чтобы
поздравить военнослужащих с их профессиональным праздником.
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Сегодня мы решили показать военнослужащим российскую и советскую армию трех
эпох или, как я это называю, трех отечественных войн, - говорит Михаил
Дятленко. - Дело в том, что Отечественную войну 1812 года помнят все, но мало
кто знает, что Первая Мировая война в свое время называлась у нас Второй
Отечественной войной. Ну и разумеется — Великая Отечественная война 1941-1945
годов... Сегодня мы показываем, как выглядели солдаты тех эпох, какую форму
носили, как вооружались, как действовали, включая военные приемы и способы
ведения огня.
Военнослужащие
и гости праздника с огромным интересом разглядывали подлинные предметы ушедших
эпох и оружие. Реконструкторы в военной форме времен Великой Отечественной
войны рассказывали о видах вооружения нашей армии, их технических особенностях.
Больше всего мужчин в военной форме интересовало, конечно же, оружие — как оно
работало, как разбиралось, на сколько шагов стреляло, какова была эффективность
штыкового боя.
Униформой
интересовались больше женщины — жены военнослужащих. Оказалось, в ней
существовало столько нюансов, о которых мало кто из нас теперь даже
догадывается.
Как
рассказал Михаил Дятленко, военная форма, особенно времен 1812 года, могла
трактовать всю моду — не только мужскую, но и женскую.
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Реконструкция предполагает полную аутентичность и достоверность передачи всех
деталей одежды, - говорит Михаил Владимирович. - Я могу ответить за каждую
деталь на каждом мундире — за каждую пуговицу, каждый стежок.
На
самом Михаиле Дятленко была форма Лейб-гвардии Егерского полка.
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Этот полк, в числе других полков Российской Императорской гвардии, был
сформирован еще императором Павлом I из егерской команды гатчинских войск, -
говорит руководитель военно-исторического клуба. - В период царствования
Александра II полк в течение 17 лет носил звание Лейб-гвардии
Гатчинского - в память о месте формирования. Кстати, рескрипт о принятии на
вооружение трехлинейной винтовки и пулемета «Максим», которые затем прошли
столько войн, был дан именно в Гатчине Александром III.
Военные
реконструкторы представили на празднике и пункт связи времен Великой
Отечественной войны. Здесь были настоящие действующие телефонные аппараты,
катушки с километрами кабеля, который тянули солдаты, налаживая связь.
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Труд военно-полевых связистов-кабельщиков во время Великой Отечественной войны
был очень тяжел, - объясняет Михаил Дятленко. - Мы обратили внимание, что
многие современные военные инженеры уже что-то не знают о многих старых
средствах связи. Мы показываем, как их деды и прадеды воевали с этими вещами,
налаживая связь, без которой армия — мертвая.
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Самое главное для нас — показывать наше прошлое именно так, как оно выглядело
на самом деле, - говорит Михаил Владимирович. - О войне снято много фильмов.
Смотришь их, и душа кричит: «Нет, ребята, неправда! Вот как это должно было
выглядеть!» На самом деле, правильная история не терпит сослагательного
наклонения. Военный историк должен быть вне политики. Я могу надеть
французскую, немецкую, английскую форму, могу показать, как выглядел солдат той
или иной эпохи. Я считаю, это важно, ведь еще Михаил Васильевич Ломоносов
сказал, что нация, которая не знает своего прошлого, не имеет будущего...