Мультицентр выходит на международный уровень

Заместитель Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ поделился с воспитанниками центра тайнами искусства оригами — вместе с ними он складывал шлем самурая. Представители консульства провели мастер-классы по икебане (искусство составления букетов) и фуросике (технике складывания сумочек из ткани). Желающие могли облачиться в традиционную японскую одежду юката, посмотреть фильмы о Японии и выставку рисунков юных художников из побратимской префектуры Киото.

«Неформальное общение, как ничто другое, помогает раскрыть внутренний мир воспитанников нашего Центра, раскрепощает их. Я рада, что у ребят проявляется живой, неподдельный интерес к культуре столь удалённой от нас страны. И, может быть, кто-нибудь осуществит, зародившуюся сегодня мечту, — поехать в дальние страны, увидеть новые места. С этого и начинается желание шагнуть в мир самому, жить самостоятельно. Для нас самое главное — раскрыть у ребят внутреннее желание что-нибудь сделать, созидать, быть самостоятельными: именно для этого работает наш центр», — подчеркнула директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

Впереди у воспитанников — знакомство с японской кухней и посещение японского ресторана, а также проведение Дней Швеции и стран Балтии.

Господин Хидэто Ватанабэ пригласил представителей Мультицентра посетить Японию и ознакомиться с работой социальных учреждений в Стране Восходящего Солнца. Ирина Дрозденко поблагодарила за приглашение и высказала надежду, что в Японию удастся поехать и воспитанникам Мультицентра.