Мультицентр выходит на международный уровень

Заместитель Генерального
консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ поделился с воспитанниками
центра тайнами искусства оригами —
вместе с ними он складывал шлем самурая.
Представители консульства провели мастер-классы по икебане (искусство
составления букетов) и фуросике (технике складывания сумочек из ткани).
Желающие могли облачиться в традиционную японскую одежду юката, посмотреть
фильмы о Японии и выставку рисунков юных художников из побратимской префектуры
Киото.
«Неформальное общение,
как ничто другое, помогает раскрыть внутренний мир воспитанников нашего Центра,
раскрепощает их. Я рада, что у ребят проявляется живой, неподдельный интерес к
культуре столь удалённой от нас страны. И, может быть, кто-нибудь осуществит,
зародившуюся сегодня мечту, — поехать в дальние страны, увидеть новые места. С
этого и начинается желание шагнуть в мир самому, жить самостоятельно. Для нас
самое главное — раскрыть у ребят внутреннее желание что-нибудь сделать,
созидать, быть самостоятельными: именно для этого работает наш центр», —
подчеркнула директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина
Дрозденко.
Впереди у воспитанников
— знакомство с японской кухней и
посещение японского ресторана, а также проведение Дней Швеции и стран Балтии.
Господин Хидэто Ватанабэ
пригласил представителей Мультицентра посетить Японию и ознакомиться с работой
социальных учреждений в Стране Восходящего Солнца. Ирина Дрозденко
поблагодарила за приглашение и высказала надежду, что в Японию удастся поехать
и воспитанникам Мультицентра.