Область ускоряет диагностику онкобольных

Пилотный центр в Тихвине оснащен передовым диагностическим оборудованием и будет способствовать раннему выявлению онкологических заболеваний.

Раннее выявление и эффективное лечение онкозаболеваний — главные цели нового приоритетного проекта по организации высокоэффективной службы онкологической помощи в Ленобласти до 2024 года.

Прежде онкологические пациенты проходили диагностическое обследование в общем порядке с другими пациентами, хотя для этой категории больных время играет решающую роль. Для решения проблемы и уменьшения длительности ожидания необходимых диагностических исследований и начала лечения в регионе создается сеть амбулаторных онкологических центров. Всего таких центров будет пять — в каждом из медицинских округов, доступных жителям всех районов — после Тихвина будет открыт центр в Кингисеппе, и до конца года откроются центры в Гатчине, Выборге и Кузьмолово.

В центры пациентов будут направлять врачи первичного звена здравоохранения (терапевты, хирурги, онкологи и другие), в случае подозрения на злокачественное новообразование.

Также в центрах амбулаторной онкологической помощи будет организовано химиотерапевтическое лечение по назначению врачей-онкологов (пациентам не потребуется ездить для лечения в онкологический диспансер).