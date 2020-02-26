Область ускоряет диагностику онкобольных

Пилотный центр в Тихвине
оснащен передовым диагностическим оборудованием и будет способствовать раннему
выявлению онкологических заболеваний.
Раннее выявление и
эффективное лечение онкозаболеваний — главные цели нового приоритетного проекта
по организации высокоэффективной службы онкологической помощи в Ленобласти до
2024 года.
Прежде онкологические
пациенты проходили диагностическое обследование в общем порядке с другими
пациентами, хотя для этой категории больных время играет решающую роль. Для
решения проблемы и уменьшения длительности ожидания необходимых диагностических
исследований и начала лечения в регионе создается сеть амбулаторных
онкологических центров. Всего таких центров будет пять — в каждом из
медицинских округов, доступных жителям всех районов — после Тихвина будет открыт
центр в Кингисеппе, и до конца года откроются центры в Гатчине, Выборге и
Кузьмолово.
В центры пациентов будут
направлять врачи первичного звена здравоохранения (терапевты, хирурги, онкологи
и другие), в случае подозрения на злокачественное новообразование.
Также в центрах
амбулаторной онкологической помощи будет организовано химиотерапевтическое
лечение по назначению врачей-онкологов (пациентам не потребуется ездить для
лечения в онкологический диспансер).