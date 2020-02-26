Отключения 27 февраля

В
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 февраля
будет прекращена подача электроэнергии:
- с
09:00 до 17:00
Рождественское
СП:
с.
Рождествено, ул. Соколова, Б. Проспект, д. 85-109, Храм.
- с 09:30 до 15:30
Таицкое
ГП:
д.
Александровка, санаторий имени Свердлова.
- с 10.00 до 16.00
Большеколпанское
СП:
д.
Вопша.
- с
09:30 до 16:00
Веревское
СП:
д.
Пегелево,
д. Кирлово,
п.
Торфопредприятие,
д.
Малое Верево,
д.
Романовка,
садоводства "Мостовик", "Лесное", "Тайцы", "Тритон", "Ольха", "Тайга", "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ
"Азимут", СНТ "Обуховец".
- с
09.30 до 18.00
Пудостьское
СП:
п.
Терволово,
д.
Петрово,
д.
Мута-Кюля,
п/ф
«Скворицы».
- с
10:00 до 18:00
г.
Коммунар, ул. Анропшинская.
- с
10:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
д.
Покровская.