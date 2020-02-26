Отключения 27 февраля

Отключения 27 февраля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных в Гатчинском районе ремонтных работах 27 февраля.

Рубрики : ЖКХ     26 Feb 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 февраля будет прекращена подача электроэнергии:

- с 09:00 до 17:00   

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Соколова, Б. Проспект, д. 85-109, Храм.    

 - с 09:30 до 15:30

Таицкое ГП:

д. Александровка, санаторий имени Свердлова.       

 - с 10.00 до 16.00

Большеколпанское СП:

д. Вопша.

- с 09:30 до 16:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

д.  Кирлово,

п. Торфопредприятие,

д. Малое Верево,

д. Романовка,

садоводства "Мостовик", "Лесное", "Тайцы", "Тритон", "Ольха", "Тайга", "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец".                

- с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

п. Терволово,

д. Петрово,

д. Мута-Кюля,

п/ф «Скворицы».

- с 10:00 до 18:00

г. Коммунар, ул. Анропшинская.

- с 10:00 до 18:00   

Пудомягское СП:

д. Покровская.

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