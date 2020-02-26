«Шахматное королевство» пополнилось наградами

Поздравляем гатчинских спортсменов из клуба «Шахматное королевство» с успешным выступлением на соревнованиях. Сборная команда Гатчины, куда вошли Захар Фролов, Артем Сапелкин, Леонид Бороздин и София Рыжих, заняла четвертое место, уступив бронзовым призерам полочка, а серебряным – одно очко.

Артем Сапелкин занял второе место, Леонид Бороздин – третье место среди спортсменов 2011 г.р. Ребята приняли участие в блице, пришлось играть и тренеру. В результате, Ирина Моторина заняла третье место в жен-ском зачете.

Среди спортсменов 2011 г.р. и моложе лучшим стал Артем Сапелкин, второе место завоевал Сергей Рыжих, на третьем месте – Леонид Бороздин. Алена Макарова, впервые принимавшая участие в выездных соревнованиях, заняла третье место среди девочек 2011 г.р. и моложе.