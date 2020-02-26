«Шахматное королевство» пополнилось наградами

Поздравляем гатчинских
спортсменов из клуба «Шахматное королевство» с успешным выступлением на
соревнованиях. Сборная команда Гатчины, куда вошли Захар Фролов, Артем
Сапелкин, Леонид Бороздин и София Рыжих, заняла четвертое место, уступив
бронзовым призерам полочка, а серебряным – одно очко.
Артем Сапелкин занял
второе место, Леонид Бороздин – третье место среди спортсменов 2011 г.р. Ребята
приняли участие в блице, пришлось играть и тренеру. В результате, Ирина
Моторина заняла третье место в жен-ском зачете.
Среди спортсменов 2011
г.р. и моложе лучшим стал Артем Сапелкин, второе место завоевал Сергей Рыжих,
на третьем месте – Леонид Бороздин. Алена Макарова, впервые принимавшая участие
в выездных соревнованиях, заняла третье место среди девочек 2011 г.р. и моложе.