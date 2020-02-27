«Милосердие в красках»: памяти преподобного Серафима Вырицкого

Автор работ - молодая художница, выпускница петербургской Академии художеств им. И.Е. Репина, член Союза художников Санкт-Петербурга Анастасия Кораблёва.

Центральным экспонатом выставки в Гатчине стала масштабная дипломная работа Анастасии Кораблёвой «Исцеление», запечатлевшая преподобного Серафима Вырицкого у постели больного ребенка. Тему для своей дипломной работы художница выбрала после посещения храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице и изучения жития преподобного Серафима. В этом ее поддержал супруг — художник и иконописец Максим Кораблёв. С этого времени началась длительная и кропотливая работа над сюжетом, плодом которой стало огромное количество эскизов и композиционных фрагментов, представляющих собой самостоятельную художественную ценность.

Параллельно создавался целый ряд работ православной тематики – «Праздник», «Жены мироносицы у гроба Господня», «Нагорная проповедь», а также большое количество вырицких пейзажей и изображений Казанского храма. Как отмечают коллеги и учителя Анастасии Кораблёвой, молодая художница работает в манере классического реализма, опираясь на авторитеты таких мастеров, как Левитан, Серов, Нестеров. Работа «Исцеление», представленная выпускницей Анастасией Кораблевой на традиционном ежегодном показе дипломных работ в Академии художеств им. И.Е. Репина, произвела неизгладимое впечатление на экзаменационную комиссию, заслужив самые высокие оценки. Помимо высокого уровня исполнения экзаменаторы отметили глубину изучение темы и погружение в нее, что является большой редкостью в среде современных художников.

Две дипломные картины Анастасии Кораблёвой — «Исцеление» и портрет преподобного Серафима Вырицкого - впервые были представлены широкой публике осенью 2019 года в Святодуховском центре Александро-Невской лавры. Организовать самую первую выставку «Милосердие в красках» помог правнук Серафима Вырицкого - Геннадий Муравьев. По его собственному признанию, он был крайне удивлен тем, что такая юная девушка смогла во всех тонкостях уловить суть образа преподобного. По мнению Геннадия Муравьева, даже в иконописных работах редко можно встретить образцы, столь соответствующие подлинному внешнему, узнаваемому облику святого Серафима.

С Александро-Невской лавры началось шествие выставки «Милосердие в красках» по Ленинградской области. Из Петербурга она направилась в Лугу, в городской выставочный зал, и вот теперь мы можем увидеть ее у нас, в Гатчине. Помимо двух монументальных полотен, в экспозиции представлены подготовительные натюрморты, портреты, эскизы и этюды к ним. Это позволяет посетителям проследить весь путь рождения основных картин, увидев творческий процесс глазами художника.

Выставка Анастасии Кораблёвой «Милосердие в красках» продлится до 13 марта 2020 года. В дальнейших планах организаторов — показать ее в Доме дружбы Ленинградской области, Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, а затем - в Архангельской области.



