«Милосердие в красках»: памяти преподобного Серафима Вырицкого

Автор работ - молодая
художница, выпускница петербургской Академии художеств им. И.Е. Репина, член
Союза художников Санкт-Петербурга Анастасия Кораблёва.
Центральным экспонатом
выставки в Гатчине стала масштабная дипломная работа Анастасии Кораблёвой
«Исцеление», запечатлевшая преподобного Серафима Вырицкого у постели больного
ребенка. Тему для своей дипломной работы художница выбрала после посещения
храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице и изучения жития преподобного
Серафима. В этом ее поддержал супруг — художник и иконописец Максим Кораблёв. С
этого времени началась длительная и кропотливая работа над сюжетом, плодом
которой стало огромное количество эскизов и композиционных фрагментов,
представляющих собой самостоятельную художественную ценность.
Параллельно создавался
целый ряд работ православной тематики – «Праздник», «Жены мироносицы у гроба
Господня», «Нагорная проповедь», а также большое количество вырицких пейзажей и
изображений Казанского храма. Как отмечают коллеги и учителя Анастасии
Кораблёвой, молодая художница работает в манере классического реализма,
опираясь на авторитеты таких мастеров, как Левитан, Серов, Нестеров. Работа
«Исцеление», представленная выпускницей Анастасией Кораблевой на традиционном
ежегодном показе дипломных работ в Академии художеств им. И.Е. Репина,
произвела неизгладимое впечатление на экзаменационную комиссию, заслужив самые
высокие оценки. Помимо высокого уровня исполнения экзаменаторы отметили глубину
изучение темы и погружение в нее, что является большой редкостью в среде
современных художников.
Две дипломные картины
Анастасии Кораблёвой — «Исцеление» и портрет преподобного Серафима Вырицкого -
впервые были представлены широкой публике осенью 2019 года в Святодуховском
центре Александро-Невской лавры. Организовать самую первую выставку «Милосердие
в красках» помог правнук Серафима Вырицкого - Геннадий Муравьев. По его собственному
признанию, он был крайне удивлен тем, что такая юная девушка смогла во всех
тонкостях уловить суть образа преподобного. По мнению Геннадия Муравьева, даже
в иконописных работах редко можно встретить образцы, столь соответствующие
подлинному внешнему, узнаваемому облику святого Серафима.
С Александро-Невской
лавры началось шествие выставки «Милосердие в красках» по Ленинградской
области. Из Петербурга она направилась в Лугу, в городской выставочный зал, и
вот теперь мы можем увидеть ее у нас, в Гатчине. Помимо двух монументальных
полотен, в экспозиции представлены подготовительные натюрморты, портреты,
эскизы и этюды к ним. Это позволяет посетителям проследить весь путь рождения
основных картин, увидев творческий процесс глазами художника.
Выставка Анастасии
Кораблёвой «Милосердие в красках» продлится до 13 марта 2020 года. В дальнейших
планах организаторов — показать ее в Доме дружбы Ленинградской области,
Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, а затем - в
Архангельской области.