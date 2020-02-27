Начал работу Общественный совет при комитете образования

В состав Общественного
совета вошло 10 человек – депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области и Совета депутатов города Гатчины, представители педагогического
сообщества и родители. Председателем единогласно избран Заслуженный учитель
России, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002»,
кандидат педагогических наук Игорь Смирнов.
Первый вопрос, который
Елена Глыбина предложила к обсуждению, - создание системы предоставления
качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. В этом учебном
году в коррекционных классах школах Гатчины и района обучается 348 детей,
больше всего – на базе Гатчинской школы № 11 (241 учащийся), а также в Гатчинской
начальной школе № 5, Вырицкой школе № 1, Войсковицкой школе № 1 и Сиверской
основной школе.
В связи с ежегодным
увеличением количества детей ОВЗ и переполненностью каждого коррекционного
класса, Комитетом образования планируется открытие дополнительных центров для
обучения детей с ОВЗ, в том числе на базе Коммунарской школы № 1, проектируемой
школы в микрорайоне Аэродром в Гатчине. Но сразу встает вопрос о подготовке
кадров. Сегодня в образовательных учреждениях не хватает квалифицированных
специалистов – дефектологов, логопедов и психологов.
Члены Общественного
совета обсудили возможность открытия отдельной образовательной организации для
детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью. Согласно
законодательству, право на открытие коррекционных школ имеет Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области. Однако практика
показывает, что многие родители с опаской относятся к специализированным
школам, полагая, что с «ущербным аттестатом» их дети лишаются достойного будущего.
Сегодня немало родителей
выбирают для своих детей инклюзивное образование - совместное обучение детей
без отклонений в состоянии здоровья и детей, имеющих некие ограничения
возможностей. Такая возможность у родителей Гатчины и района имеется. Однако
многие профессионалы склоняются к мнению, что инклюзия хороша во внеурочной
деятельности, а образовательный процесс все-таки эффективнее вести в
коррекционных классах.
Еще один актуальный для
системы образования вопрос - поддержка талантливых детей. Участники обсуждения
сошлись во мнении, что сегодня эта работа в Гатчинском районе нуждается в
системном подходе, который необходимо выработать в ближайшее время.
Елена Глыбина поделилась
итогами состоявшейся в Гатчине встречи с председателем комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым и
председателем постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской
области по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи
Александром Перминовым, в рамках которой обсуждалась возможность организации
детского технопарка – кванториума - в Гатчине.
Участники совещания
осмотрели перспективное место размещения кванториума на существующих площадях в
центре города и обсудили строительство нового здания на площадке
нанотехнологического центра на въезде в город. Цель создания детского
технопарка - привлечение талантливых детей к миру науки и высоких технологий,
созданию перспективных разработок. Занятия в кванториумах должны быть
бесплатными для всех обучающихся и доступны не только жителям города, но и
учащимся из сельской местности, детям из детских домов. Стоит задача открыть
кванториумы к 2022 году.
В заключение члены
Общественого совета наметили план дальнейшей работы. Заседания Общественного
совета будут проходить не реже одного раза в квартал.