Начал работу Общественный совет при комитете образования

В состав Общественного совета вошло 10 человек – депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и Совета депутатов города Гатчины, представители педагогического сообщества и родители. Председателем единогласно избран Заслуженный учитель России, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002», кандидат педагогических наук Игорь Смирнов.

Первый вопрос, который Елена Глыбина предложила к обсуждению, - создание системы предоставления качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. В этом учебном году в коррекционных классах школах Гатчины и района обучается 348 детей, больше всего – на базе Гатчинской школы № 11 (241 учащийся), а также в Гатчинской начальной школе № 5, Вырицкой школе № 1, Войсковицкой школе № 1 и Сиверской основной школе.

В связи с ежегодным увеличением количества детей ОВЗ и переполненностью каждого коррекционного класса, Комитетом образования планируется открытие дополнительных центров для обучения детей с ОВЗ, в том числе на базе Коммунарской школы № 1, проектируемой школы в микрорайоне Аэродром в Гатчине. Но сразу встает вопрос о подготовке кадров. Сегодня в образовательных учреждениях не хватает квалифицированных специалистов – дефектологов, логопедов и психологов.

Члены Общественного совета обсудили возможность открытия отдельной образовательной организации для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью. Согласно законодательству, право на открытие коррекционных школ имеет Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Однако практика показывает, что многие родители с опаской относятся к специализированным школам, полагая, что с «ущербным аттестатом» их дети лишаются достойного будущего.

Сегодня немало родителей выбирают для своих детей инклюзивное образование - совместное обучение детей без отклонений в состоянии здоровья и детей, имеющих некие ограничения возможностей. Такая возможность у родителей Гатчины и района имеется. Однако многие профессионалы склоняются к мнению, что инклюзия хороша во внеурочной деятельности, а образовательный процесс все-таки эффективнее вести в коррекционных классах.

Еще один актуальный для системы образования вопрос - поддержка талантливых детей. Участники обсуждения сошлись во мнении, что сегодня эта работа в Гатчинском районе нуждается в системном подходе, который необходимо выработать в ближайшее время.

Елена Глыбина поделилась итогами состоявшейся в Гатчине встречи с председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым и председателем постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александром Перминовым, в рамках которой обсуждалась возможность организации детского технопарка – кванториума - в Гатчине.

Участники совещания осмотрели перспективное место размещения кванториума на существующих площадях в центре города и обсудили строительство нового здания на площадке нанотехнологического центра на въезде в город. Цель создания детского технопарка - привлечение талантливых детей к миру науки и высоких технологий, созданию перспективных разработок. Занятия в кванториумах должны быть бесплатными для всех обучающихся и доступны не только жителям города, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов. Стоит задача открыть кванториумы к 2022 году.

В заключение члены Общественого совета наметили план дальнейшей работы. Заседания Общественного совета будут проходить не реже одного раза в квартал.



