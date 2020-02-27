Начал работу Общественный совет при комитете образования

Начал работу Общественный совет при комитете образования

При комитете образования Гатчинского района по инициативе его председателя Елены Глыбиной создан Общественный совет. Его первое заседание не ограничилось только организационными вопросами.

Рубрики : Образование     27 Feb 2020

В состав Общественного совета вошло 10 человек – депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и Совета депутатов города Гатчины, представители педагогического сообщества и родители. Председателем единогласно избран Заслуженный учитель России, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002», кандидат педагогических наук Игорь Смирнов.

Первый вопрос, который Елена Глыбина предложила к обсуждению, - создание системы предоставления качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. В этом учебном году в коррекционных классах школах Гатчины и района обучается 348 детей, больше всего – на базе Гатчинской школы № 11 (241 учащийся), а также в Гатчинской начальной школе № 5, Вырицкой школе № 1, Войсковицкой школе № 1 и Сиверской основной школе. 

В связи с ежегодным увеличением количества детей ОВЗ и переполненностью каждого коррекционного класса, Комитетом образования планируется открытие дополнительных центров для обучения детей с ОВЗ, в том числе на базе Коммунарской школы № 1, проектируемой школы в микрорайоне Аэродром в Гатчине. Но сразу встает вопрос о подготовке кадров. Сегодня в образовательных учреждениях не хватает квалифицированных специалистов – дефектологов, логопедов и психологов.

Члены Общественного совета обсудили возможность открытия отдельной образовательной организации для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью. Согласно законодательству, право на открытие коррекционных школ имеет Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Однако практика показывает, что многие родители с опаской относятся к специализированным школам, полагая, что с «ущербным аттестатом» их дети лишаются достойного будущего.

Сегодня немало родителей выбирают для своих детей инклюзивное образование - совместное обучение детей без отклонений в состоянии здоровья и детей, имеющих некие ограничения возможностей. Такая возможность у родителей Гатчины и района имеется. Однако многие профессионалы склоняются к мнению, что инклюзия хороша во внеурочной деятельности, а образовательный процесс все-таки эффективнее вести в коррекционных классах.

Еще один актуальный для системы образования вопрос - поддержка талантливых детей. Участники обсуждения сошлись во мнении, что сегодня эта работа в Гатчинском районе нуждается в системном подходе, который необходимо выработать в ближайшее время.

Елена Глыбина поделилась итогами состоявшейся в Гатчине встречи с председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым и председателем постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александром Перминовым, в рамках которой обсуждалась возможность организации детского технопарка – кванториума - в Гатчине.

Участники совещания осмотрели перспективное место размещения кванториума на существующих площадях в центре города и обсудили строительство нового здания на площадке нанотехнологического центра на въезде в город. Цель создания детского технопарка - привлечение талантливых детей к миру науки и высоких технологий, созданию перспективных разработок. Занятия в кванториумах должны быть бесплатными для всех обучающихся и доступны не только жителям города, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов. Стоит задача открыть кванториумы к 2022 году.

В заключение члены Общественого совета наметили план дальнейшей работы. Заседания Общественного совета будут проходить не реже одного раза в квартал.


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