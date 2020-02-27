«Воспитателя года» объявят в марте

Конкурс стартовал в начале марта, когда сотрудники дошкольных учреждений Гатчинского района, решившие принять участие в конкурсе, предоставили членам жюри свои портфолио и провели на базе своих детских садов открытые занятия с детьми.
В результате, из 12 конкурсантов жюри
выбрало пять человек. Именно они вышли во второй, очный тур муниципального
конкурса и были приглашены в детский сад № 51 для следующих испытаний.
В числе полуфиналистов - воспитатель
Центра развития ребенка – детского сада № 26 Ольга Федорович, воспитатель
детского сада № 30 Вера Лабур, учитель-логопед детского сада № 44 Надежда
Захарова, воспитатель детского сада № 24 Кристина Сметанникова, учитель-логопед
Центра развития ребенка – детского сада № 13 Вероника Ярошевич.
В начале конкурсного дня всех участников и
их группы поддержки приветствовали главный специалист комитета образования
Гатчинского района Дина Якушева, заведующая детским садом
№ 51 Ирина Беззубенко, а также победитель
муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2019» и финалист областного
конкурса, воспитатель Минской начальной школы – детского сада Дарья Веселова.
Каждому из конкурсантов предстояло
провести мастер-класс с участием воспитанников детского сада № 51 или своих
коллег. Также они приняли участие в дискуссии, которую провела победитель
областного конкурса «Лучший руководитель – 2019», заведующая детским садом № 43
Ирина Андреева. В завершение конкурсного дня члены комиссии поблагодарили
участников за смелость и волю к победе, а также желание и готовность делиться
своими знаниями и получать новый опыт. Но интрига пока сохраняется: итоги
муниципального этапа конкурса будут объявлены в марте.