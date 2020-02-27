«Воспитателя года» объявят в марте

Конкурс стартовал в начале марта, когда сотрудники дошкольных учреждений Гатчинского района, решившие принять участие в конкурсе, предоставили членам жюри свои портфолио и провели на базе своих детских садов открытые занятия с детьми.

В результате, из 12 конкурсантов жюри выбрало пять человек. Именно они вышли во второй, очный тур муниципального конкурса и были приглашены в детский сад № 51 для следующих испытаний.

В числе полуфиналистов - воспитатель Центра развития ребенка – детского сада № 26 Ольга Федорович, воспитатель детского сада № 30 Вера Лабур, учитель-логопед детского сада № 44 Надежда Захарова, воспитатель детского сада № 24 Кристина Сметанникова, учитель-логопед Центра развития ребенка – детского сада № 13 Вероника Ярошевич.

В начале конкурсного дня всех участников и их группы поддержки приветствовали главный специалист комитета образования Гатчинского района Дина Якушева, заведующая детским садом

№ 51 Ирина Беззубенко, а также победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2019» и финалист областного конкурса, воспитатель Минской начальной школы – детского сада Дарья Веселова.

Каждому из конкурсантов предстояло провести мастер-класс с участием воспитанников детского сада № 51 или своих коллег. Также они приняли участие в дискуссии, которую провела победитель областного конкурса «Лучший руководитель – 2019», заведующая детским садом № 43 Ирина Андреева. В завершение конкурсного дня члены комиссии поблагодарили участников за смелость и волю к победе, а также желание и готовность делиться своими знаниями и получать новый опыт. Но интрига пока сохраняется: итоги муниципального этапа конкурса будут объявлены в марте.