«Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года»: вперёд, в прошлое!

Во все времена «неспокойные» люди били тревогу за сохранение объектов культурного наследия. В последние годы мы переживаем очередной всплеск интереса к изучению прошлого. С этой точки зрения «Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года» как никогда актуален.

Первая часть атласа знакомит с тремя улицами исторического центра Гатчины – Соборной, Госпитальной (ныне Красной) и Бомбардирской (ныне Горького). Чертежи XIX и начала XX века, на которых изображены фасады домов, выполнены петербургскими архитекторами А.М. Байковым, Л.М. Харламовым, Н.В. Дмитриевым и Л.Ф. Шперером и другими известными зодчими, которые отличились в строительстве не только частных, но и общественных зданий в Гатчине. В атлас вошло 68 иллюстраций. Большинство чертежей фасадов домов, имеющих художественную и историческую ценность, публикуются впервые.

Новый издательский проект представила автор идеи, директор музея истории города Гатчины Екатерина Потоцкая.

- Этот совместный проект музея истории города Гатчины и ГМЗ «Гатчина», воссоздающий архитектурный облик города, родился вполне закономерно. В разные периоды своей истории Гатчина выглядела по-разному, и хотелось бы знать, какой она была до революции. Польза атласа очевидная – выявление и публикация выявленного. В атласе представлены чертежи, планы построек города Гатчины, хранящиеся в фондах музея и Российском государственном историческом архиве. Хочу отметить, что наша только идея, - сказала Екатерина Потоцкая.

Атлас был восторженно принят всеми участниками презентации. В нем увидели подспорье в работе экскурсоводы, краеведы, историки, общественные организации и энтузиасты, ратующие за сохранение культурного наследия и возрождение исторического лица города Гатчины. QR-код на страницах атласа помогает найти маршрут от того места, где находится путешественник, до исторического здания, сохранившегося в наши дни или нет.

А еще это доступное издание для современных архитекторов, которые получают заказы на строительство новых домов в «гатчинском стиле». Ведь, честно говоря, от старой Гатчины почти ничего не осталось. Для тех, кто борется за сохранение культурного наследия, это доказательная база для выявления домов, которые необходимо поставить на учет. Это издание будет бесценно там, где эта работа начинается по воле граждан или руководства города. Атлас поможет выявить и поставить на учет памятники, которые еще не являются таковыми, ввести их в научный оборот и популяризировать.

Автор книги Александр Белик поблагодарил всех, кто принял участие в проекте. Он отметил, что не занимался историей домов и жителей, об этом уже много написали гатчинские краеведы, а только планами и фасадами зданий. Для атласа были отобраны проекты частных домов, которые принадлежали тем горожанам, которые могли себе позволить заказать проект у известного архитектора.

Книга рождалась очень тяжело. Целый год Александр Белик занимался только участками и нумерацией. Информации много, но определить, где какой фасад находится, находился или мог бы находиться, оказалось сложно. Искали чертежи в разных архивах и музеях, сопоставляли, проверяли и… начинали все снова. Ведь все меняется: земельные участки объединялись и дробились, но к счастью, направления в Гатчине остались прежними.

Александр Белик на примерах реальных купеческих домов рассказал о многочисленных ошибках в архивных документах и неожиданных трудностях. Как и сейчас, в документах много разной путаницы. Нумерация домов в разных источниках зачастую не совпадает. Нередко фасады одних домов находились в делах других домов. Документы по од-ной тематике могут оказаться в разных архивах, поэтому исследователю было очень сложно соединить воедино весь массив.

- Какая гордость за горожан, которые могли себе позволить такие проекты, и за нас – современных жителей Гатчины, что мы можем жить в таком городе, - выразила общее настроение Екатерина Потоцкая.

В подготовке издания участвовали научные сотрудники музея-заповедника «Гатчина» С.А. Астаховская, И.Э. Рыженко, А.Н. Фарафонова. На презентации выступили участники проекта и все желающие.

Первая часть атласа вышла очень небольшим тиражом. Его пока еще можно купить на первом этаже Гатчинского дворца в сувенирном магазине. Теперь создатели атласа ищут средства на продолжение проекта. И уже звучат предложения сделать по материалам атласа 3D-модели, чтобы увлекающиеся историей могли совершать виртуальные путешествия по старой Гатчине.



