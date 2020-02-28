Курс на социально ответственный бизнес

В
рамках заседания прозвучала информация об основных итогах экономического
развития района в 2019 году. В частности, был зафиксирован рост числа
предприятий и организаций: в 2019 году на территории Гатчинского района
осуществляли свою деятельность по различным направлениям 4648 предприятий и
организаций, что на 289 предприятий больше, чем в 2018 году.
«Администрация
Гатчинского района принципиально не разделяет субъекты малого и крупного
бизнеса, уравнивая значимость тех и других, таким образом формируя единую
благоприятную политику для их развития, условий партнерства и взаимодействия.
Со всеми инвесторами в Гатчинском районе мы работаем по одной схеме: внимание и
доступность власти, информационная открытость и оперативное решение возникающих
вопросов», - отметила Людмила Нещадим.
В
тесном взаимодействии совета директоров промышленных предприятий и
администрации района решаются вопросы развития производственной сферы, обсуждаются
перспективы развития Гатчинского района, вопросы социального партнерства, обеспечения
кадрами.
В
рамках заседания обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в
частности, благоустройство военных мемориалов.
«Несколько
лет назад губернатор региона А.Ю. Дрозденко обратился к представителям бизнеса с
просьбой взять шефство над памятниками или воинскими захоронениями. Призываю руководителей
предприятий поддержать эту инициативу в Гатчинском районе. Мы рассчитываем на
ваше внимание и участие», - подчеркнула Людмила Нещадим.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района