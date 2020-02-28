Курс на социально ответственный бизнес

Курс на социально ответственный бизнес

В Коммунаре на площадке предприятия «Kнауф Петроборд» прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий Гатчинского муниципального района. В его работе приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Рубрики : Общество     28 Feb 2020

В рамках заседания прозвучала информация об основных итогах экономического развития района в 2019 году. В частности, был зафиксирован рост числа предприятий и организаций: в 2019 году на территории Гатчинского района осуществляли свою деятельность по различным направлениям 4648 предприятий и организаций, что на 289 предприятий больше, чем в 2018 году.

«Администрация Гатчинского района принципиально не разделяет субъекты малого и крупного бизнеса, уравнивая значимость тех и других, таким образом формируя единую благоприятную политику для их развития, условий партнерства и взаимодействия. Со всеми инвесторами в Гатчинском районе мы работаем по одной схеме: внимание и доступность власти, информационная открытость и оперативное решение возникающих вопросов», - отметила Людмила Нещадим.

В тесном взаимодействии совета директоров промышленных предприятий и администрации района решаются вопросы развития производственной сферы, обсуждаются перспективы развития Гатчинского района, вопросы социального партнерства, обеспечения кадрами.

В рамках заседания обсудили подготовку к празднованию 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне, в частности, благоустройство военных мемориалов.

«Несколько лет назад губернатор региона А.Ю. Дрозденко обратился к представителям бизнеса с просьбой взять шефство над памятниками или воинскими захоронениями. Призываю руководителей предприятий поддержать эту инициативу в Гатчинском районе. Мы рассчитываем на ваше внимание и участие», - подчеркнула Людмила Нещадим.

 

Пресс-служба администрации Гатчинского района

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