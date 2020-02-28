Победа гатчинского «Аэропарка»

Итоги
конкурса были подведены сегодня в Тюмени в рамках второго Всероссийского форума
«Развитие малых городов и исторических поселений». Как отметила глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, эта победа - результат
большой коллективной работы.
В
2020 году для участия в конкурсе поступило 300 заявок, 286 из которых прошли
техническую экспертизу и были допущены к участию. 80 проектов-победителей
получат федеральные гранты на реализацию проектов от 30 до 100 млн рублей.
«Аэропарк»
— новое общественное пространство, которое предполагается создать в Гатчине для
динамично развивающегося микрорайона Аэродром с населением более 27 тысяч
человек. Проектом предполагается обустройство катка и роллердрома, скейт-парка,
сети велосипедных дорожек, установка аэротрубы, павильонов проката
спортинвентаря, экопарковок и «умных» остановок. Будет организован пешеходный
маршрут, посвященный истории авиации. Его центром станет музей истории военной
авиации – интерактивная зона с демонстрацией образцов первых военных самолетов.
Также победы удостоен еще один проект из Ленинградской области - реконструкции южной части парка «Приморский» в Сосновом Бору.