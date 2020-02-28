Победа гатчинского «Аэропарка»

Итоги конкурса были подведены сегодня в Тюмени в рамках второго Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Как отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, эта победа - результат большой коллективной работы.

В 2020 году для участия в конкурсе поступило 300 заявок, 286 из которых прошли техническую экспертизу и были допущены к участию. 80 проектов-победителей получат федеральные гранты на реализацию проектов от 30 до 100 млн рублей.

«Аэропарк» — новое общественное пространство, которое предполагается создать в Гатчине для динамично развивающегося микрорайона Аэродром с населением более 27 тысяч человек. Проектом предполагается обустройство катка и роллердрома, скейт-парка, сети велосипедных дорожек, установка аэротрубы, павильонов проката спортинвентаря, экопарковок и «умных» остановок. Будет организован пешеходный маршрут, посвященный истории авиации. Его центром станет музей истории военной авиации – интерактивная зона с демонстрацией образцов первых военных самолетов.

Также победы удостоен еще один проект из Ленинградской области - реконструкции южной части парка «Приморский» в Сосновом Бору.