Столетие – с родными людьми

Тамара Константиновна родилась в Ярославской области, через несколько лет вместе с родителями переехала в Петергоф, где их и застала Великая Отечественная война. Войну провела в Гатчине, которая была оккупирована фашистскими войсками, работала в трудовом лагере. После освобождения города Тамара Константиновна трудилась в военизированной организации, занимавшейся снабжением войск. После войны окончила институт («Военмех») и устроилась на работу в плановый отдел Гатчинского мебельного комбината.

Тамара Константиновна вышла замуж за Александра Федоровича Федорова, участника Великой Отечественной войны, освобождавшего Гатчину от фашистов. С 1954 по 1969 годы он возглавлял совхоз имени XXI партсъезда. В 1973 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Гатчинского района. Александр Федорович написал книгу «Прямой наводкой», в которой рассказал о боевом пути 1973-го Гатчинского истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

Александр и Тамара Федоровы вместе вырастили двоих детей, которые подарили им четырех внуков, а те в свою очередь – четырех правнуков.

На 100-летний юбилей в гости к Тамаре Константиновне пришли заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова, заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр Федоров, депутат Георгий Тептин, а также председатель Совета ветеранов, депутат Александр Резвый.

Они поздравили именинницу с замечательным юбилеем, пожелали ей здоровья, оптимизма и зачитали приветственные телеграммы от президента России Владимира Путина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, руководителей Гатчины Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим, а также передали подарки и цветы.

- Вы прожили большую, интересную жизнь, много трудились, справились с тяготами военного времени. Вы достойно прожили свой век. Мы благодарим вас и желаем здоровья, - сказано в поздравлении губернатора.

Поздравила Тамару Константиновну и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

- Долгую жизнь судьба дарует тем, кто на жизнь смотрит с оптимизмом, почитает труд и с добротой относится к окружающим. Спасибо вам за ваше жизнелюбие и личный вклад в Победу, - сказала Людмила Анатольевна.

Подопечные стационара устроили для именинницы концерт с песнями под аккомпанемент баяна, стихами и танцами, а затем продолжили отмечать праздник за чашкой чая с пирогами.