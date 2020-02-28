Столетие – с родными людьми

Тамара Константиновна
родилась в Ярославской области, через несколько лет вместе с родителями
переехала в Петергоф, где их и застала Великая Отечественная война. Войну
провела в Гатчине, которая была оккупирована фашистскими войсками, работала в трудовом
лагере. После освобождения города Тамара Константиновна трудилась в
военизированной организации, занимавшейся снабжением войск. После войны
окончила институт («Военмех») и устроилась на работу в плановый отдел
Гатчинского мебельного комбината.
Тамара Константиновна
вышла замуж за Александра Федоровича Федорова, участника Великой Отечественной
войны, освобождавшего Гатчину от фашистов. С 1954 по 1969 годы он возглавлял
совхоз имени XXI партсъезда. В 1973 году ему было присвоено звание Почетного гражданина
Гатчинского района. Александр Федорович написал книгу «Прямой наводкой», в
которой рассказал о боевом пути 1973-го Гатчинского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
Александр и Тамара
Федоровы вместе вырастили двоих детей, которые подарили им четырех внуков, а те
в свою очередь – четырех правнуков.
На 100-летний юбилей в
гости к Тамаре Константиновне пришли заместитель главы администрации
Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга
Мясникова, заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр
Федоров, депутат Георгий Тептин, а также председатель Совета ветеранов, депутат
Александр Резвый.
Они поздравили именинницу
с замечательным юбилеем, пожелали ей здоровья, оптимизма и зачитали приветственные
телеграммы от президента России Владимира Путина, губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, руководителей Гатчины Виталия Филоненко и Людмилы
Нещадим, а также передали подарки и цветы.
- Вы прожили большую,
интересную жизнь, много трудились, справились с тяготами военного времени. Вы
достойно прожили свой век. Мы благодарим вас и желаем здоровья, - сказано в
поздравлении губернатора.
Поздравила Тамару
Константиновну и депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Людмила Тептина.
- Долгую жизнь судьба
дарует тем, кто на жизнь смотрит с оптимизмом, почитает труд и с добротой
относится к окружающим. Спасибо вам за ваше жизнелюбие и личный вклад в Победу,
- сказала Людмила Анатольевна.
Подопечные стационара
устроили для именинницы концерт с песнями под аккомпанемент баяна, стихами и
танцами, а затем продолжили отмечать праздник за чашкой чая с пирогами.