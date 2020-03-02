Диалог с властью пройдет в Мариенбурге

Диалог с властью пройдет в Мариенбурге

5 марта в 18.00 в Гатчинской школе №7 (Гатчина, ул. Беляева, д. 14) состоится встреча главы администрации Гатчинского района с жителями микрорайона Мариенбург.

Рубрики : Общество     02 Mar 2020

Во встрече примут участие заместители главы администрации, представители федеральных структур, коммунальных служб и организаций города.

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