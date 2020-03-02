От праславян к современной Масленице!

Раньше всё было тихо, но чинно, дабы
повод являлся порадоваться окончанию зимы и отведать вкусных праздничных
блинов. Однако с приближением Масленицы в народе стал появляться генетический
интерес к древнерусским традициям. Может быть это связано с тем, что у нас
этой, с позволения сказать, зимой, как и у древних славян, наблюдались резкие
колебания погодных условий: то морозы ударят, то оттепель начинается и появляются
в лесу грибы, перелески и набухают почки на деревьях и кустарниках.
Считалось, что Весна, прежде чем
вступить в свои права, с Зимой «отношения выясняют». Их главная битва
приходилась на День весеннего равноденствия, а чтобы Весна победила Зиму,
пращуры, будучи язычниками, задабривали богов, совершая различные ритуалы возле
святилища и приготавливая жертвенные блюда.
Возникновение Масленицы тесно связано с
языческой древнеславянской Комоедицей. Название праздника связано с именем
самого почитаемого славянами зверя – медведя, которого звали комом. С весенним
пробуждением медведя после зимней спячки оживала природа и приходило тепло,
зазывая бога весеннего солнца – Ярило, они пекли лепешки круглые и желтые, как
яркое весеннее солнышко. А первая лепешка доставалась Кому – медведю. Вот,
откуда есть и пошла в народ так полюбившаяся поговорка: «Первый блин комам»!
Рядом с костром ставили соломенное
чучело Марену. Её образ отождествлялся с сезонными обрядами гибели и
возрождения природы. В конце празднования древние славяне сжигали Марену,
прославляя Ярило. С принятием
христианства на Руси какая-то часть языческой культуры, носителем которой был
народ, стала частью новой веры. Многие христианские праздники позаимствовали их
обрядность.
Несмотря на зов пращуров, что живёт в
народе, современная Масленица практически утратила своё первоначальное
значение. А как не утратить: солнца не видать, зови не зови, День весеннего
равноденствия не вызывает благоговейный ужас, потому что о нём мало кто помнит,
а масленичные обряды все воспринимают как весёлую забаву, потому как ни тебе торгов,
ни сельских свадеб, ни сверкающих на солнце ледяных горок, ни снежных баталий,
ни балаганов, ни каруселей!
И только бабушки и фольклористы могут
рассказать о принципиальных отличиях Узкой и Широкой Масленицы, о названии
праздничной недели перед Великим постом, о смысле каждого дня этой недели,
когда в течение семи дней можно было есть сливочное масло, и о Праздничном
воскресенье, которое получило название Прощёного. А блины стали выпекать с
появлением дрожжевого теста, но и лепешки, а позже и ватрушки, никто не отменял. Можно услышать много разных легенд о
появлении Масленицы, одну из них поведала Т.Е. Маркова, но не все с ней
согласились.
В воскресенье артистам фольклорного
ансамбля под руководством Т.Е. Марковой, музыкальном оформлении М.Т. Маркова,
участии работников сельского культурно-библиотечного комплекса за нескольких
часов удалось продемонстрировать многое из того, что мы обсудили выше: был и
торг, и девица на выданье, и забавы разные, и угощенья классные, и игрища
прекрасные, и Масленица, которую постигла классическая участь, а пепел
присыпало рыхлым снегом.
В заключение семья Августиновых,
открывшая на площади Дружбы «Шаверму», поздравила гостей и артистов праздника
эксклюзивными блинами - круглыми и жёлтыми, как весеннее солнышко, и чаем, из
сверкающего самовара на дровах.
Фоторепортаж с места событий – только
часть этого замечательного праздника.