От праславян к современной Масленице!

Раньше всё было тихо, но чинно, дабы повод являлся порадоваться окончанию зимы и отведать вкусных праздничных блинов. Однако с приближением Масленицы в народе стал появляться генетический интерес к древнерусским традициям. Может быть это связано с тем, что у нас этой, с позволения сказать, зимой, как и у древних славян, наблюдались резкие колебания погодных условий: то морозы ударят, то оттепель начинается и появляются в лесу грибы, перелески и набухают почки на деревьях и кустарниках.

Считалось, что Весна, прежде чем вступить в свои права, с Зимой «отношения выясняют». Их главная битва приходилась на День весеннего равноденствия, а чтобы Весна победила Зиму, пращуры, будучи язычниками, задабривали богов, совершая различные ритуалы возле святилища и приготавливая жертвенные блюда.

Возникновение Масленицы тесно связано с языческой древнеславянской Комоедицей. Название праздника связано с именем самого почитаемого славянами зверя – медведя, которого звали комом. С весенним пробуждением медведя после зимней спячки оживала природа и приходило тепло, зазывая бога весеннего солнца – Ярило, они пекли лепешки круглые и желтые, как яркое весеннее солнышко. А первая лепешка доставалась Кому – медведю. Вот, откуда есть и пошла в народ так полюбившаяся поговорка: «Первый блин комам»!

Рядом с костром ставили соломенное чучело Марену. Её образ отождествлялся с сезонными обрядами гибели и возрождения природы. В конце празднования древние славяне сжигали Марену, прославляя Ярило. С принятием христианства на Руси какая-то часть языческой культуры, носителем которой был народ, стала частью новой веры. Многие христианские праздники позаимствовали их обрядность.

Несмотря на зов пращуров, что живёт в народе, современная Масленица практически утратила своё первоначальное значение. А как не утратить: солнца не видать, зови не зови, День весеннего равноденствия не вызывает благоговейный ужас, потому что о нём мало кто помнит, а масленичные обряды все воспринимают как весёлую забаву, потому как ни тебе торгов, ни сельских свадеб, ни сверкающих на солнце ледяных горок, ни снежных баталий, ни балаганов, ни каруселей!

И только бабушки и фольклористы могут рассказать о принципиальных отличиях Узкой и Широкой Масленицы, о названии праздничной недели перед Великим постом, о смысле каждого дня этой недели, когда в течение семи дней можно было есть сливочное масло, и о Праздничном воскресенье, которое получило название Прощёного. А блины стали выпекать с появлением дрожжевого теста, но и лепешки, а позже и ватрушки, никто не отменял. Можно услышать много разных легенд о появлении Масленицы, одну из них поведала Т.Е. Маркова, но не все с ней согласились.

В воскресенье артистам фольклорного ансамбля под руководством Т.Е. Марковой, музыкальном оформлении М.Т. Маркова, участии работников сельского культурно-библиотечного комплекса за нескольких часов удалось продемонстрировать многое из того, что мы обсудили выше: был и торг, и девица на выданье, и забавы разные, и угощенья классные, и игрища прекрасные, и Масленица, которую постигла классическая участь, а пепел присыпало рыхлым снегом.

В заключение семья Августиновых, открывшая на площади Дружбы «Шаверму», поздравила гостей и артистов праздника эксклюзивными блинами - круглыми и жёлтыми, как весеннее солнышко, и чаем, из сверкающего самовара на дровах.

Фоторепортаж с места событий – только часть этого замечательного праздника.



