Нацпроектам ― особый контроль

«Нацпроекты реализуются не в кабинетах, а в районах, на земле. Управления
этим процессом только на уровне региона недостаточно. От муниципальных властей
во многом зависит успешность нацпроектов, и они должны активно участвовать в их
реализации. Необходимо создавать в районах проектные офисы, обмениваться
данными по проектам и ходе выполнения работ на объектах», ― сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании организационного штаба
по проектному управлению в регионе.
Глава региона также предложил творчески подходить к реализации нацпроектов,
активнее привлекать сотрудников, госучреждения, госпредприятия, население. «Нам
нужны волонтеры нацпроектов. Это люди, которые в своих районах, поселениях,
будут поддерживать нацпроекты, продвигать их, информировать своих соседей», ―
предложил Александр Дрозденко.
Губернатор на заседании оргштаба напомнил, что кураторы региональных
проектов должны усилить контроль за ходом реализации, а также объективно
оценивать возможные риски и предупреждать их.
На территории Ленинградской области в настоящее время реализуется 53
региональных проекта в рамках 11 национальных проектов.