Нацпроектам ― особый контроль

«Нацпроекты реализуются не в кабинетах, а в районах, на земле. Управления этим процессом только на уровне региона недостаточно. От муниципальных властей во многом зависит успешность нацпроектов, и они должны активно участвовать в их реализации. Необходимо создавать в районах проектные офисы, обмениваться данными по проектам и ходе выполнения работ на объектах», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании организационного штаба по проектному управлению в регионе.

Глава региона также предложил творчески подходить к реализации нацпроектов, активнее привлекать сотрудников, госучреждения, госпредприятия, население. «Нам нужны волонтеры нацпроектов. Это люди, которые в своих районах, поселениях, будут поддерживать нацпроекты, продвигать их, информировать своих соседей», ― предложил Александр Дрозденко.

Губернатор на заседании оргштаба напомнил, что кураторы региональных проектов должны усилить контроль за ходом реализации, а также объективно оценивать возможные риски и предупреждать их.

На территории Ленинградской области в настоящее время реализуется 53 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов.