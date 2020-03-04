Программа «Земский доктор» привлекает кадры

Проект «Земский доктор» предусматривает финансовую поддержку специалистов, переехавших в регион и заключивших трудовые договоры на срок не менее 5 лет.

В прошлом году медикам, переехавшим на работу в Ленинградскую область было выплачено 215 млн рублей — по 1 млн врачам и по 500 тыс. рублей фельдшерам.

Всего с начала реализации проекта в 2012 году выплаты по «земскому» проекту в Ленинградской области получила почти тысяча специалистов, переехавших на работу в регион.

С 2019 был расширен и перечень врачей дефицитных специальностей, которым предусмотрена дополнительная поддержка в виде ежегодных выплат в размере 120 тыс. рублей — анестезиологам-реаниматологам, неонатологам, психиатрам, психотерапевтам, фтизиатрам стационаров, судебно-психиатрическим экспертам, врачам скорой медицинской помощи, онкологам поликлиник. С 2021 года эту надбавку планируется выплачивать врачам-гериатрам, врачам по паллиативной медицинской помощи.