Программа «Земский доктор» привлекает кадры

Проект «Земский доктор»
предусматривает финансовую поддержку специалистов, переехавших в регион и
заключивших трудовые договоры на срок не менее 5 лет.
В прошлом году медикам,
переехавшим на работу в Ленинградскую область было выплачено 215 млн рублей —
по 1 млн врачам и по 500 тыс. рублей фельдшерам.
Всего с начала реализации
проекта в 2012 году выплаты по «земскому» проекту в Ленинградской области
получила почти тысяча специалистов, переехавших на работу в регион.
С 2019 был расширен и
перечень врачей дефицитных специальностей, которым предусмотрена дополнительная
поддержка в виде ежегодных выплат в размере 120 тыс. рублей —
анестезиологам-реаниматологам, неонатологам, психиатрам, психотерапевтам,
фтизиатрам стационаров, судебно-психиатрическим экспертам, врачам скорой
медицинской помощи, онкологам поликлиник. С 2021 года эту надбавку планируется
выплачивать врачам-гериатрам, врачам по паллиативной медицинской помощи.