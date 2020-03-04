Сила воли - путь к победе!

22 ребенка и 22 родителя путешествовали по станциям, где выполняли задания. Здесь не важен был ни возраст участников, ни физические данные. Ключевые условия участия - делать вместе, дружно, всей семьей.

Программа игр была довольно насыщенной: 12 сказочных станций, по три задания на каждой. Все эти задания семьи проходили, подбадривая друг друга. Интерес и спортивный задор захватили не только детей, но и взрослых, которые с не меньшим удовольствием «стреляли», «лепили снеговиков» и «спасали» колобка.

После успешного прохождения станций все получили дипломы и подарки от партнёров фестиваля.

Инициатором и организатором этого замечательного семейного фестиваля является центр досуга и развития «Акуна Матата» (руководитель Ирина Кириллова). Хочется отдельно отметить слаженную и четкую работу волонтеров на станциях – студентов Гатчинского педагогического колледжа, вузов Санкт-Петербурга, ученицы 9 класса гимназии им. Ушинского и финалистов конкурса «Миссис Гатчина». Они на «отлично» справились со своими задачами.

Прощаясь, родители просили не останавливаться на этом и провести ещё не одни игры.

Организаторы выражают искреннюю благодарность и признательность партнёрам фестиваля - соляной пещере DUNE, кинотеатру «Победа», ЦТЮ, «Роджерс Парк», фермерскому хозяйству Кургановой, а также Комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.



