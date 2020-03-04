Сила воли - путь к победе!

22 ребенка и 22 родителя
путешествовали по станциям, где выполняли задания. Здесь не важен был ни
возраст участников, ни физические данные. Ключевые условия участия - делать
вместе, дружно, всей семьей.
Программа игр была
довольно насыщенной: 12 сказочных станций, по три задания на каждой. Все эти
задания семьи проходили, подбадривая друг друга. Интерес и спортивный задор
захватили не только детей, но и взрослых, которые с не меньшим удовольствием
«стреляли», «лепили снеговиков» и «спасали» колобка.
После успешного
прохождения станций все получили дипломы и подарки от партнёров фестиваля.
Инициатором и
организатором этого замечательного семейного фестиваля является центр досуга и
развития «Акуна Матата» (руководитель Ирина Кириллова). Хочется отдельно
отметить слаженную и четкую работу волонтеров на станциях – студентов
Гатчинского педагогического колледжа, вузов Санкт-Петербурга, ученицы 9 класса
гимназии им. Ушинского и финалистов конкурса «Миссис Гатчина». Они на «отлично»
справились со своими задачами.
Прощаясь, родители просили
не останавливаться на этом и провести ещё не одни игры.
Организаторы выражают
искреннюю благодарность и признательность партнёрам фестиваля - соляной пещере
DUNE, кинотеатру «Победа», ЦТЮ, «Роджерс Парк», фермерскому хозяйству
Кургановой, а также Комитету по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Гатчинского района.