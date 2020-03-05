История Ленинградской области газетно-журнальной строкой

Новая книга Андрея Бурлакова представляет собой газетно-журнальную летопись региональных и центральных изданий, освещающих на своих страницах события и хронику исторического прошлого юго-западной части Петроградской губернии – Ленинградской области советского периода и, конечно же, Гатчины и Гатчинского района. Информации, статьи, интервью, фоторепортажи и другие публикуемые материалы были собраны во время многолетних краеведческих поисков, исследовательской работы с печатными изданиями, хранящимися в Российской национальной библиотеке.

- Много подлинных периодических изданий, газетных и журнальных вырезок находится в моем личном архиве. В книге использованы публикации из 67 изданий, выходивших с 1917 по 1991 год в нашей стране и за рубежом. Любопытные факты истории, очень интересные рисунки и фотоснимки, - рассказывает Андрей Бурлаков.

Подбор материалов, безусловно, субъективен. Из общего объема Андрей Вячеславович выделил то, что лично ему интересно и близко: смелые и категоричные по тому времени и актуальные сейчас статьи и заметки на такие темы, как популяризация достопримечательных мест, развитие краеведения, музейного дела и туризма, сохранение памятников истории и культуры, культурные события, увлеченные люди…

Среди публикаций имеются и авторские заметки Андрея Бурлаков, относящиеся к 1988-1991 годам, напечатанные в газетах «Гатчинская правда», «Смена», «Вперед» и других.

Своими воспоминаниями поделился известный скульптор Валерий Шевченко – герой одной из публикаций «Гатчинской правды» 1968 года, вошедшей в книгу.

Высокую оценку книге дали сотрудники библиотеки имени Куприна. Презентация сопровождалась «громким чтением» фрагментов из самых показательных и интересных заметок – о том, как в 1930 году станцию Сиверскую хотели переименовать в Пионерскую, а в 1931-м – снести обелиск Коннетабль в Гатчине и поставить на его месте «памятник вождю новой жизни».

Много положительных эмоций вызвали материалы рубрики «Из архива любопытных сообщений». Названия публикаций говорят сами за себя: «Пещера-лабиринт» (Красногвардейская правда», 1937 год), «НЛО над Гатчиной» («Вечерний Петербург», 1991 год), «Косолапый «хулиган» («Ленинградская правда», 1985), «Смерч над Лугой» («Ленинградская правда», 1981 год).

Рубрика «Дорогами Победы» рассказывает о подвиге Ленинградской земли в годы Великой Отечественной войны.

К юбилею Победы Андрей Бурлаков готовит новую книгу на тему оккупации в годы Великой Отечественной войны.



