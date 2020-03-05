История Ленинградской области газетно-журнальной строкой

Новая книга Андрея
Бурлакова представляет собой газетно-журнальную летопись региональных и
центральных изданий, освещающих на своих страницах события и хронику
исторического прошлого юго-западной части Петроградской губернии – Ленинградской
области советского периода и, конечно же, Гатчины и Гатчинского района.
Информации, статьи, интервью, фоторепортажи и другие публикуемые материалы были
собраны во время многолетних краеведческих поисков, исследовательской работы с
печатными изданиями, хранящимися в Российской национальной библиотеке.
- Много подлинных
периодических изданий, газетных и журнальных вырезок находится в моем личном
архиве. В книге использованы публикации из 67 изданий, выходивших с 1917 по
1991 год в нашей стране и за рубежом. Любопытные факты истории, очень
интересные рисунки и фотоснимки, - рассказывает Андрей Бурлаков.
Подбор материалов,
безусловно, субъективен. Из общего объема Андрей Вячеславович выделил то, что
лично ему интересно и близко: смелые и категоричные по тому времени и
актуальные сейчас статьи и заметки на такие темы, как популяризация
достопримечательных мест, развитие краеведения, музейного дела и туризма,
сохранение памятников истории и культуры, культурные события, увлеченные люди…
Среди публикаций имеются
и авторские заметки Андрея Бурлаков, относящиеся к 1988-1991 годам,
напечатанные в газетах «Гатчинская правда», «Смена», «Вперед» и других.
Своими воспоминаниями
поделился известный скульптор Валерий Шевченко – герой одной из публикаций
«Гатчинской правды» 1968 года, вошедшей в книгу.
Высокую оценку книге дали
сотрудники библиотеки имени Куприна. Презентация сопровождалась «громким
чтением» фрагментов из самых показательных и интересных заметок – о том, как в
1930 году станцию Сиверскую хотели переименовать в Пионерскую, а в 1931-м –
снести обелиск Коннетабль в Гатчине и поставить на его месте «памятник вождю
новой жизни».
Много положительных
эмоций вызвали материалы рубрики «Из архива любопытных сообщений». Названия
публикаций говорят сами за себя: «Пещера-лабиринт» (Красногвардейская правда»,
1937 год), «НЛО над Гатчиной» («Вечерний Петербург», 1991 год), «Косолапый «хулиган»
(«Ленинградская правда», 1985), «Смерч над Лугой» («Ленинградская правда», 1981
год).
Рубрика «Дорогами Победы»
рассказывает о подвиге Ленинградской земли в годы Великой Отечественной войны.
К юбилею Победы Андрей
Бурлаков готовит новую книгу на тему оккупации в годы Великой Отечественной
войны.