У ленинградских добровольцев появится Ресурсный центр

Планируется, что Центр
станет опорной площадкой для развития добровольчества (волонтерства) в регионе,
а его специалисты смогут оказывать методическую, организационную,
консультационную помощь по созданию и развитию добровольческих объединений
разной направленности: от школьных волонтерских отрядов до серебряного
волонтерства, включая проведение патриотических мероприятий и оказание помощи
животным.
Новый Ресурсный
добровольческий центр также выступит соисполнителем федерального проекта
«Социальная активность» и будет наделен функцией мониторинга Стандарта
поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации по Ленинградской
области.
Ресурсный центр в
Ленинградской области начал свою работу еще в 2016 году как структурное
подразделение ГБУ ЛО центр «Молодежный».
В связи с постоянным
увеличением объема работы по волонтерскому сопровождению мероприятий, а также в
связи с реализацией федерального проекта «Социальная активность» было принято
решение о создании отдельного учреждения.
Финансирование
организации будет осуществляться из средств областного бюджета.