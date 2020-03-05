У ленинградских добровольцев появится Ресурсный центр

Планируется, что Центр станет опорной площадкой для развития добровольчества (волонтерства) в регионе, а его специалисты смогут оказывать методическую, организационную, консультационную помощь по созданию и развитию добровольческих объединений разной направленности: от школьных волонтерских отрядов до серебряного волонтерства, включая проведение патриотических мероприятий и оказание помощи животным.

Новый Ресурсный добровольческий центр также выступит соисполнителем федерального проекта «Социальная активность» и будет наделен функцией мониторинга Стандарта поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации по Ленинградской области.

Ресурсный центр в Ленинградской области начал свою работу еще в 2016 году как структурное подразделение ГБУ ЛО центр «Молодежный».

В связи с постоянным увеличением объема работы по волонтерскому сопровождению мероприятий, а также в связи с реализацией федерального проекта «Социальная активность» было принято решение о создании отдельного учреждения.

Финансирование организации будет осуществляться из средств областного бюджета.