Гатчина готовится к молодежному фестивалю «Спасибо за Победу!»

Всероссийский молодежный фестиваль «Спасибо за Победу!», поддержанный на федеральном уровне, пройдет в Волгограде с 1 по 9 мая. Его организатором выступил «Первый канал. Всемирная сеть» совместно с администрацией Волгоградской области. Они пригласили к сотрудничеству Минобороны, Союз городов воинской славы, Российский Государственный архив, ДОСААФ, РЖД, «Волонтеров Победы», Росмолодёжь и другие заинтересованные организации и ведомства.
- Сохранить связь поколений, сохранить память о нашей
Победе – это наша главная задача, – подчеркнул советник генерального директора
«Первого канала» Александр Ильин.
На заседании выступил исполнительный директор Союза
городов воинской славы Игорь Сунгуров. Он рассказал об участии в программе
фестиваля делегаций городов воинской славы. Планируется, что делегации городов
примут участие в закладке аллеи из кустов сирени в память о 75-й годовщине Победы
в рамках акции «Сирень Победы». На аллее будут заложены «Капсулы времени» с
землей из городов воинской славы и посланием от нашего поколения будущему - для
вскрытия на 100-летнюю годовщину Победы.
Представители городов воинской славы и городов-героев
примут участие в конкурсной программе фестиваля – конкурсе авторской песни,
победители которого выступят на большом концерте к Дню Победы. Торжественные
мероприятия завершатся Всероссийской акцией «Свеча Победы».
Михаил
Кузьмин,
специалист
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
Гатчинского района