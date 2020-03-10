Гатчина готовится к молодежному фестивалю «Спасибо за Победу!»

Всероссийский молодежный фестиваль «Спасибо за Победу!», поддержанный на федеральном уровне, пройдет в Волгограде с 1 по 9 мая. Его организатором выступил «Первый канал. Всемирная сеть» совместно с администрацией Волгоградской области. Они пригласили к сотрудничеству Минобороны, Союз городов воинской славы, Российский Государственный архив, ДОСААФ, РЖД, «Волонтеров Победы», Росмолодёжь и другие заинтересованные организации и ведомства.

- Сохранить связь поколений, сохранить память о нашей Победе – это наша главная задача, – подчеркнул советник генерального директора «Первого канала» Александр Ильин.

На заседании выступил исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров. Он рассказал об участии в программе фестиваля делегаций городов воинской славы. Планируется, что делегации городов примут участие в закладке аллеи из кустов сирени в память о 75-й годовщине Победы в рамках акции «Сирень Победы». На аллее будут заложены «Капсулы времени» с землей из городов воинской славы и посланием от нашего поколения будущему - для вскрытия на 100-летнюю годовщину Победы.

Представители городов воинской славы и городов-героев примут участие в конкурсной программе фестиваля – конкурсе авторской песни, победители которого выступят на большом концерте к Дню Победы. Торжественные мероприятия завершатся Всероссийской акцией «Свеча Победы».

Михаил Кузьмин,

специалист Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района