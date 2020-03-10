«Леди Совершенство» из Гатчины

Накануне
праздника во Дворце молодежи собрались самые творческие и веселые девушки
Гатчины. Всего в конкурсной программе приняли участие пять команд из школ и
молодежных творческих объединений Гатчины. Девушек сопровождали их друзья и
педагоги, оказывая замечательную эмоциональную поддержку во время выступлений.
Конкурс
есть конкурс, и на этот раз выступления юных гатчинских леди оценивала команда
профессионалов, в которую вошли главный специалист комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Александр
Архаров, ведущая актриса театра-студии «За углом», методист Гатчинского Дома
культуры Наталья Воробьева, ведущий актер театра-студии «За углом» Сергей
Воробьев, директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова.
Перед
началом соревнований участницам конкурса напомнили историю Международного
женского дня, что помогло девушкам справиться с некоторыми заданиями.
Конкурсная программа началась с домашнего задания — визитной карточки, с
помощью которой девушки в творческой форме рассказали о себе, своих увлечениях
и вкусах. Оказывается, наши повзрослевшие юные леди не только учатся в школах,
постигая общеобразовательные науки. Они успевают заниматься в танцевальных,
вокальных и цирковых студиях, в конноспортивных секциях. А еще они просто
красивые, веселые, умные, находчивые и интересные, что и показали следующие
конкурсы. Победителем этого конкурса стала необыкновенно творческая и
жизнерадостная девичья команда «Весна» из Пригородной школы.
Следом
за домашним заданием прошел интеллектуальный конкурс, заставивший
представительниц всех пяти команд всерьез призадуматься над некоторыми
ответами.
В
следующем задании юные леди прошли испытание на наличие юмора.
Представительницы команд получили сумочки с женскими «штучками». В их задачу
входило как можно оригинальней и смешней объяснить смысл каждой вещи. Лучше
всего это получилось у девушки из команды «Подружки» (гимназия им. Ушинского).
В
музыкальном экспромте юные леди продемонстрировали свое умение танцевать.
В
заключение девушки приняли участие в конкурсе «Рассказ втроем», где им предлагалось
выразительно прочитать текст, используя мимику и жесты. Самыми лучшими
рассказчицами оказались девушки из команды «Dream Team» (школа №2).
В
итоге первое место заняла команда «Подружки» (гимназия им. Ушинского). Второе
место — у команды «Dream Team» (школа №2), а третье место – у команды «Весна»
(Пригородная школа).
Специальный
командный приз за участие в двух конкурсных программах («Богатырские забавы» и
«Леди совершенство») получила команда «Подружки». Команда «Бунтарки» (редакция
газеты «Взгляд молодежи») получила грамоту за самую активную поддержку
болельщиков.
Остается
добавить, что конкурсно-игровую программу подготовили для юных гатчинских леди
ребята из студии «САМ PRO» Гатчинского Дворца молодежи.