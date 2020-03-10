«Леди Совершенство» из Гатчины

Накануне праздника во Дворце молодежи собрались самые творческие и веселые девушки Гатчины. Всего в конкурсной программе приняли участие пять команд из школ и молодежных творческих объединений Гатчины. Девушек сопровождали их друзья и педагоги, оказывая замечательную эмоциональную поддержку во время выступлений.

Конкурс есть конкурс, и на этот раз выступления юных гатчинских леди оценивала команда профессионалов, в которую вошли главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Александр Архаров, ведущая актриса театра-студии «За углом», методист Гатчинского Дома культуры Наталья Воробьева, ведущий актер театра-студии «За углом» Сергей Воробьев, директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова.

Перед началом соревнований участницам конкурса напомнили историю Международного женского дня, что помогло девушкам справиться с некоторыми заданиями. Конкурсная программа началась с домашнего задания — визитной карточки, с помощью которой девушки в творческой форме рассказали о себе, своих увлечениях и вкусах. Оказывается, наши повзрослевшие юные леди не только учатся в школах, постигая общеобразовательные науки. Они успевают заниматься в танцевальных, вокальных и цирковых студиях, в конноспортивных секциях. А еще они просто красивые, веселые, умные, находчивые и интересные, что и показали следующие конкурсы. Победителем этого конкурса стала необыкновенно творческая и жизнерадостная девичья команда «Весна» из Пригородной школы.

Следом за домашним заданием прошел интеллектуальный конкурс, заставивший представительниц всех пяти команд всерьез призадуматься над некоторыми ответами.

В следующем задании юные леди прошли испытание на наличие юмора. Представительницы команд получили сумочки с женскими «штучками». В их задачу входило как можно оригинальней и смешней объяснить смысл каждой вещи. Лучше всего это получилось у девушки из команды «Подружки» (гимназия им. Ушинского).

В музыкальном экспромте юные леди продемонстрировали свое умение танцевать.

В заключение девушки приняли участие в конкурсе «Рассказ втроем», где им предлагалось выразительно прочитать текст, используя мимику и жесты. Самыми лучшими рассказчицами оказались девушки из команды «Dream Team» (школа №2).

В итоге первое место заняла команда «Подружки» (гимназия им. Ушинского). Второе место — у команды «Dream Team» (школа №2), а третье место – у команды «Весна» (Пригородная школа).

Специальный командный приз за участие в двух конкурсных программах («Богатырские забавы» и «Леди совершенство») получила команда «Подружки». Команда «Бунтарки» (редакция газеты «Взгляд молодежи») получила грамоту за самую активную поддержку болельщиков.

Остается добавить, что конкурсно-игровую программу подготовили для юных гатчинских леди ребята из студии «САМ PRO» Гатчинского Дворца молодежи.