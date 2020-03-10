Плановые отключения в Гатчинском районе

11.03.20-13.03.2020 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги, ул.
Стародеревенская.
д. Ям-Ижора, д. Покровская
11.03.20 с 10:00 до 17:00
Коммунаровское ГП:
г. Коммунар, ул.
Антропшинская д. 117-165, 176-236, 280-328, 31-73, 32-64, 213, 15-115, 64-174,
1-31, 2-32
11.03.20 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
Белогорка, ул. Спортивная, д.
Большево
11.03.20 с 09:00 до 17:30
Рождественское СП:
д.Межно, д. Рыбицы.
11.03.20 с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы, п. Терволово, д.
Ахмузи, д. Петрово, д. Мута-Кюля, Гатчинский лесхоз (лесосеменная станция), п/ф
«Скворицы»
11.03.2020 с 09:30 до 18:00
Веревское СП:
д. Лесное, д. Верево, ул.
Кутышева д. 1, 1А, 4, ул. Киевская д. 9, 2, ул. Школьная, д. 1, 1А. 2, 2А. 2Б,
2В. 4.
11.03.20 с 09:00 до
18:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы, п. Александровка.
11.03.20 с 09:30 до 16:30
Вырицкое ГП:
п. Новинка: ул.Вокзальная,
ул.Бородулина.
11.03.20 с 10.00 до 16.00
Елизаветинское СП:
д. Дылицы