Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет Вас, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     10 Mar 2020

11.03.20-13.03.2020 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

п. Пудомяги, ул. Стародеревенская.

д. Ям-Ижора, д. Покровская

 

11.03.20 с 10:00 до 17:00

Коммунаровское ГП:

г. Коммунар, ул. Антропшинская д. 117-165, 176-236, 280-328, 31-73, 32-64, 213, 15-115, 64-174, 1-31, 2-32

 

11.03.20 с 09:00 до 17:00       

Сиверское ГП:

Белогорка, ул. Спортивная, д. Большево

 

11.03.20 с 09:00 до 17:30

Рождественское СП:

д.Межно, д. Рыбицы.   

         

11.03.20 с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, п. Терволово, д. Ахмузи, д. Петрово, д. Мута-Кюля, Гатчинский лесхоз (лесосеменная станция), п/ф «Скворицы»

 

11.03.2020  с 09:30 до 18:00

Веревское СП:

д. Лесное, д. Верево, ул. Кутышева д. 1, 1А, 4, ул. Киевская д. 9, 2, ул. Школьная, д. 1, 1А. 2, 2А. 2Б, 2В. 4.

 

11.03.20 с    09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы, п. Александровка.           

         

11.03.20 с 09:30 до 16:30

Вырицкое ГП:

п. Новинка: ул.Вокзальная, ул.Бородулина.

 

11.03.20 с 10.00 до 16.00

Елизаветинское СП:

д. Дылицы 

 

 

 

 

 

 

 

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