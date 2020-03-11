Фиктивный брак расторгнут в Гатчинском суде

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований семейного законодательства, в ходе которой установлен факт заключения фиктивного брака.

Установлено, что в апреле 2019 года зарегистрирован брак между гражданкой Республики Таджикистан и гражданином Российской Федерации.

Как показала проверка, указанные граждане, как до момента, так и после заключения брака, вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, детей и совместной собственности не имеют. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что данный брак заключался без намерения создать семью и является фиктивным, что является нарушением требований Семейного кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 115 – ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Заключение брака позволяет иностранному гражданину длительное время находиться на территории Российской Федерации и является одним из способов легализации незаконной миграции на территории Российской Федерации, что недопустимо.

С учетом изложенного, городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным, которое было рассмотрено 30 января 2020 года. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.