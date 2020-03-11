Фиктивный брак расторгнут в Гатчинском суде

Гатчинской городской
прокуратурой проведена проверка исполнения требований семейного
законодательства, в ходе которой установлен факт заключения фиктивного брака.
Установлено, что в апреле
2019 года зарегистрирован брак между гражданкой Республики Таджикистан и
гражданином Российской Федерации.
Как показала проверка,
указанные граждане, как до момента, так и после заключения брака, вместе не
проживали, совместного хозяйства не вели, детей и совместной собственности не
имеют. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что данный брак
заключался без намерения создать семью и является фиктивным, что является
нарушением требований Семейного кодекса Российской Федерации и Федерального
закона № 115 – ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Заключение брака
позволяет иностранному гражданину длительное время находиться на территории
Российской Федерации и является одним из способов легализации незаконной
миграции на территории Российской Федерации, что недопустимо.
С учетом изложенного,
городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании брака
недействительным, которое было рассмотрено 30 января 2020 года. Заявленные
требования удовлетворены в полном объеме.