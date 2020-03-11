«Милосердие в аду»: книга о другой войне

Михаил Бурдуковский - практикующий врач-психиатр с многолетним стажем, автор нескольких книг. «Милосердие в аду» - итог многолетней работы Михаила Алексеевича. В книге, основанной на документальных материалах, в художественной форме рассказывается о трагедии, произошедшей осенью 1941 года, когда войска вермахта в ходе боев в окрестностях Ленинграда захватили загородную психиатрическую больницу вблизи Гатчины (тогда – Красногвардейска).

Во времена оккупации больница была перепрофилирована в военный госпиталь для военнослужащих 18-й германской армии. 22 ноября 1941 года, в рамках программы «Т-4», солдатами нацистской Германии было умерщвлено и сожжено около 900 пациентов больницы, казнен медперсонал. Немцы хозяйничали в Никольском до 1944 года, при отступлении разрушив главный корпус и другие строения больницы.

По словам Михаила Бурдуковского, роман «Милосердие в аду» написан о войне, но о другой войне, незримо проходившей среди реальных боевых действий. Это книга о войне мировоззрений, о которой открыто заявляли Гитлер и его приспешники. В этой войне не было победителей и побежденных. В ней просто должен был остаться на земле один народ с расистским мировоззрением.

В романе поднимается тема отношения к жизни и к людям, тема нравственного выбора между разными человеческими ценностями. Насилию и жестокости оккупантов, описанным в книге, противостоят сострадание, милосердие и человечность персонала больницы - качества, присущие нашему народу, которые помогли ему выстоять в самые страшные времена.

На встрече с читателями «Купринки» Михаил Бурдуковский объяснил, почему для него была важна именно художественная подача материала. Отталкиваясь от общеизвестных фактов, автор использовал свои фантазию и воображение, чтобы подвести читателя к пониманию милосердия высочайшей пробы. Тем не менее, в основе книги лежат строгие документы. Среди них - труды в области психиатрии, в частности ленинградской психиатрии, в которых содержатся воспоминания очевидцев из Гатчинского района, свидетелей жизни больницы и ее пациентов в довоенный период и во время войны.

При подготовке книги Михаил Бурдуковский изучил также большой пласт мемуарной литературы, в частности немецкой. Важные исторические документы хранятся в музее больницы им. П.П. Кащенко. В частности, там есть копии из архива КГБ - материалы допросов НКВД сотрудников больницы и жителей Гатчинского района в 1944 году. Допрашиваемые в деталях рассказывали, кто, когда и при каких обстоятельствах организовывал убийства, кто сдавал немцам евреев из числа сотрудников больницы.

Большую помощь автору оказали эксперты по военному делу, сотрудники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения — участники группы реконструкторов, которые досконально знают эту тему. Неоценимые сведения дали непосредственно жители поселка Никольское — дети тех, кто находился в больнице при немцах.

- Эта правда, факты были только художественно обработаны, но теперь никто не может сказать, что этого не было или было как-то не так, - уверен Михаил Бурдуковский.