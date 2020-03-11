«Милосердие в аду»: книга о другой войне

Михаил Бурдуковский -
практикующий врач-психиатр с многолетним стажем, автор нескольких книг.
«Милосердие в аду» - итог многолетней работы Михаила Алексеевича. В книге,
основанной на документальных материалах, в художественной форме рассказывается
о трагедии, произошедшей осенью 1941 года, когда войска вермахта в ходе боев в
окрестностях Ленинграда захватили загородную психиатрическую больницу вблизи
Гатчины (тогда – Красногвардейска).
Во времена оккупации больница
была перепрофилирована в военный госпиталь для военнослужащих 18-й германской
армии. 22 ноября 1941 года, в рамках программы «Т-4», солдатами нацистской
Германии было умерщвлено и сожжено около 900 пациентов больницы, казнен
медперсонал. Немцы хозяйничали в Никольском до 1944 года, при отступлении
разрушив главный корпус и другие строения больницы.
По словам Михаила
Бурдуковского, роман «Милосердие в аду» написан о войне, но о другой войне,
незримо проходившей среди реальных боевых действий. Это книга о войне
мировоззрений, о которой открыто заявляли Гитлер и его приспешники. В этой
войне не было победителей и побежденных. В ней просто должен был остаться на
земле один народ с расистским мировоззрением.
В романе поднимается тема
отношения к жизни и к людям, тема нравственного выбора между разными
человеческими ценностями. Насилию и жестокости оккупантов, описанным в книге,
противостоят сострадание, милосердие и человечность персонала больницы -
качества, присущие нашему народу, которые помогли ему выстоять в самые страшные
времена.
На встрече с читателями
«Купринки» Михаил Бурдуковский объяснил, почему для него была важна именно
художественная подача материала. Отталкиваясь от общеизвестных фактов, автор
использовал свои фантазию и воображение, чтобы подвести читателя к пониманию
милосердия высочайшей пробы. Тем не менее, в основе книги лежат строгие
документы. Среди них - труды в области психиатрии, в частности ленинградской
психиатрии, в которых содержатся воспоминания очевидцев из Гатчинского района,
свидетелей жизни больницы и ее пациентов в довоенный период и во время войны.
При подготовке книги
Михаил Бурдуковский изучил также большой пласт мемуарной литературы, в
частности немецкой. Важные исторические документы хранятся в музее больницы им.
П.П. Кащенко. В частности, там есть копии из архива КГБ - материалы допросов
НКВД сотрудников больницы и жителей Гатчинского района в 1944 году.
Допрашиваемые в деталях рассказывали, кто, когда и при каких обстоятельствах
организовывал убийства, кто сдавал немцам евреев из числа сотрудников больницы.
Большую помощь автору
оказали эксперты по военному делу, сотрудники Санкт-Петербургского университета
кино и телевидения — участники группы реконструкторов, которые досконально
знают эту тему. Неоценимые сведения дали непосредственно жители поселка
Никольское — дети тех, кто находился в больнице при немцах.
- Эта правда, факты были
только художественно обработаны, но теперь никто не может сказать, что этого не
было или было как-то не так, - уверен Михаил Бурдуковский.