Светлана Хохрякова: «Программа большая и насыщенная, и многие из ее героев приедут в Гатчину»

Рассказывает представитель отборочной комиссии, киновед Светлана ХОХРЯКОВА.

- Впервые за все годы существования фестиваля в его неигровой программе так много картин о современных писателях в их повседневной жизни. «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» сняла Тамара Стэнко - жена главного героя, кинодраматурга и писателя - во время их семейного пребывания на Гоа. Алексей Бурыкин в фильме «Юрий Кублановский. Родина рядом» застал знаменитого поэта в момент возвращения из эмиграции, когда из Парижа он отправился в родной город Рыбинск. Писатель Владимир Сорокин живет в Берлине, но периодически приезжает в Москву, и мы увидим его словно в разных измерениях в картине «Сорокин-трип» Ильи Белова. Популярные рок-музыканты стали героями документальных картин. В путешествие по далеким заснеженным городам с Юрием Шевчуком отправился режиссер Павел Селин. Результатом их разговоров в поезде и прогулок по Петербургу стал фильм «Музыкант Юра», где речь пойдет еще и о Некрасове, Мережковском и Бродском. Анна Голикова сняла картину «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека» с участием Вячеслава Бутусова, группы «Наутилус Помпилиус», для которой и писал стихи главный герой.

Евгений Голынкин рассказал в картине «Только детские книги читать» об уникальных художниках-иллюстраторах детской книги, тиражи которых резко сократились в последние годы. Двоих из них выбрала для работы над своей книгой Мадонна. Борис Караджев, не раз бывавший в Гатчине, снял новый фильм «Вспоминая Алексея Решетова» о забытом поэте из Березников. О нем вспоминают Нина Горланова и ее пермские коллеги, а также рабочие, с которыми Решетов работал и читал им первым свои стихи.

«Прощай, немытая Россия…» Екатерины Толдоновой и Геннадия Каюмова рассмотрит подлинность авторства одного из самых известных стихотворений Лермонтова. Актер и режиссер Николай Бурляев и некоторые исследователи уверены, что написал эти строки кто-то другой. 160-летие со дня рождения Чехова фестиваль отметит показом новой картины Галины Евтушенко «Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи». К 80-летию со дня смерти Исаака Бабеля мы покажем «Пик Бабеля» Григория Илугдина, а к 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского - «Две сестры и Поэт» Рафаэля Гаспарянца о его связях с Осетией и «Бродский non-stop» Николая Якимчука с участием актера Льва Прыгунова, исследователя архива поэта Виктора Куллэ и других людей, с которыми Бродский был знаком.

Режиссеры игрового кино радикально переосмыслили классику. Григорий Константинопольский перенес действие пьесы «Гроза» Александра Островского в наши дни. К примеру, в роли Кулигина - Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича, и он исполнит рэп. Константин Худяков в «Конце сезона» переселил чеховских «Трех сестер» к морю, в современную Прибалтику. А Юрий Грымов экранизировал «Анну Каренину», вместив роман Льва Толстого в «Дневник Анны» с использованием видео из Интернета. «Семь пар нечистых» - экранизация слегка подзабытой прозы Вениамина Каверина. Продюсером картины стал Вадим Абдрашитов, два года назад возглавлявший жюри «Литературы и кино». Герои «Большой поэзии» взрослого дебютанта Александра Лунгина - молодые парни, вернувшиеся из Луганска. В мирной жизни они работают инкассаторами и пишут стихи.

Помимо игровых картин, снятых московскими и питерскими режиссерами, свои работы представят якутские и башкирские кинематографисты. «Тиэтэйбит» Романа Дорофеева снят по пьесе якутского писателя Николая Неустроева силами «Саха-театра», причем весьма неординарно: спектакль неожиданно становится кино. Молодой режиссер из Уфы Айнур Аскаров экранизировал повесть Мустая Карима, 100-летие со дня рождения которого отметили в октябре 2019 года. В его «Отряде Таганок» снимались башкирские школьники.

В ретроспективе, посвященной Александру Куприну, помимо его экранизаций покажут только что законченную документальную картину «Две любви Александра Куприна» Светланы Старостиной из Пензы. В Пензенской губернии писатель родился. Во внеконкурсной программе участвует новая картину «Как некий херувим» победительницы прошлого года Елены Дубковой (фильм «Санитар»). Она рассказывает об ушедшем из жизни в 36-летнем возрасте артисте и режиссере Театра кукол им. Сергея Образцова Андрее Денникове. Он записал песни на стихи Сергея Есенина, сыграл его в спектакле «Исповедь хулигана» и в 2014 году был похоронен в селе Константинове Рязанской области, на родине своего любимого поэта.

Программа большая и насыщенная, и многие из ее героев, писатели и поэты, а также режиссеры и актеры, принимавшие участие в создании картин, приедут в Гатчину.

Пресс-служба Российского кинофестиваля «Литература и кино»