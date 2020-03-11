Светлана Хохрякова: «Программа большая и насыщенная, и многие из ее героев приедут в Гатчину»

Рассказывает представитель отборочной
комиссии, киновед Светлана ХОХРЯКОВА.
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Впервые за все годы существования фестиваля в его неигровой программе так много
картин о современных писателях в их повседневной жизни. «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе» сняла Тамара Стэнко - жена главного героя, кинодраматурга и писателя - во время их семейного пребывания на Гоа. Алексей Бурыкин в фильме «Юрий Кублановский.
Родина рядом» застал знаменитого поэта в момент возвращения из эмиграции, когда
из Парижа он отправился в родной город Рыбинск. Писатель Владимир
Сорокин живет в Берлине, но периодически приезжает в Москву, и мы увидим его
словно в разных измерениях в картине «Сорокин-трип» Ильи Белова. Популярные рок-музыканты
стали героями документальных картин. В путешествие по далеким заснеженным
городам с Юрием Шевчуком отправился режиссер Павел Селин. Результатом их разговоров в поезде и прогулок
по Петербургу стал фильм «Музыкант Юра»,
где речь пойдет еще и о Некрасове, Мережковском и Бродском. Анна
Голикова сняла картину «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека» с
участием Вячеслава Бутусова, группы «Наутилус Помпилиус», для которой и писал
стихи главный герой.
Евгений
Голынкин рассказал в картине «Только детские книги читать» об уникальных
художниках-иллюстраторах детской книги, тиражи которых резко сократились в
последние годы. Двоих из них выбрала для работы над своей книгой Мадонна. Борис
Караджев, не раз бывавший в Гатчине, снял новый фильм «Вспоминая Алексея
Решетова» о забытом поэте из Березников.
О нем вспоминают Нина Горланова и ее пермские коллеги, а также рабочие,
с которыми Решетов работал и читал им первым свои стихи.
«Прощай,
немытая Россия…» Екатерины Толдоновой и Геннадия Каюмова рассмотрит подлинность
авторства одного из самых известных стихотворений Лермонтова. Актер и режиссер
Николай Бурляев и некоторые исследователи уверены, что написал эти строки
кто-то другой. 160-летие со дня рождения Чехова фестиваль отметит показом новой
картины Галины Евтушенко «Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в
интерьере эпохи». К 80-летию со дня смерти Исаака Бабеля мы покажем «Пик
Бабеля» Григория Илугдина, а к 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского - «Две
сестры и Поэт» Рафаэля Гаспарянца о его связях с Осетией и «Бродский non-stop» Николая Якимчука с участием актера
Льва Прыгунова, исследователя архива поэта Виктора Куллэ и других людей, с
которыми Бродский был знаком.
Режиссеры
игрового кино радикально переосмыслили классику. Григорий Константинопольский перенес действие
пьесы «Гроза» Александра Островского в
наши дни. К примеру, в роли Кулигина - Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича, и
он исполнит рэп. Константин Худяков в «Конце сезона» переселил чеховских «Трех
сестер» к морю, в современную Прибалтику. А Юрий Грымов экранизировал «Анну
Каренину», вместив роман Льва Толстого в «Дневник Анны» с использованием видео
из Интернета. «Семь пар нечистых» - экранизация слегка подзабытой прозы
Вениамина Каверина. Продюсером картины стал Вадим Абдрашитов, два года назад
возглавлявший жюри «Литературы и кино». Герои «Большой поэзии» взрослого
дебютанта Александра Лунгина - молодые парни, вернувшиеся из Луганска. В мирной
жизни они работают инкассаторами и пишут стихи.
Помимо
игровых картин, снятых московскими и питерскими режиссерами, свои работы
представят якутские и башкирские кинематографисты. «Тиэтэйбит» Романа Дорофеева снят по пьесе
якутского писателя Николая Неустроева силами «Саха-театра», причем весьма
неординарно: спектакль неожиданно становится кино. Молодой режиссер из Уфы
Айнур Аскаров экранизировал повесть Мустая Карима, 100-летие со дня рождения
которого отметили в октябре 2019 года. В его «Отряде Таганок» снимались
башкирские школьники.
В
ретроспективе, посвященной Александру Куприну, помимо его экранизаций покажут
только что законченную документальную картину «Две любви Александра Куприна»
Светланы Старостиной из Пензы. В Пензенской губернии писатель родился. Во
внеконкурсной программе участвует новая картину «Как некий херувим»
победительницы прошлого года Елены Дубковой (фильм «Санитар»). Она рассказывает
об ушедшем из жизни в 36-летнем возрасте артисте и режиссере Театра кукол им.
Сергея Образцова Андрее Денникове. Он записал песни на стихи Сергея Есенина,
сыграл его в спектакле «Исповедь хулигана» и в 2014 году был похоронен в селе
Константинове Рязанской области, на родине своего любимого поэта.
Программа
большая и насыщенная, и многие из ее героев, писатели и поэты, а также
режиссеры и актеры, принимавшие участие в создании картин, приедут в Гатчину.
Пресс-служба Российского кинофестиваля «Литература и кино»