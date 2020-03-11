Каждый, кто желает
принять участие в акции «Живая память Победы», может принести письма, дневники,
фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о
своих родственниках.
Все документы будут сразу
же отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные образцы этих
документов будут включены в Архивный фонд Российской Федерации, а значит, будут
храниться вечно. И тогда все и во все времена смогут узнать и прочитать о подвигах
наших дедов и прадедов, посмотреть фотографии, увидеть, через что они прошли и
что пережили, узнать об их вкладе в Победу.
Семейные архивы будут
представлены на портале «Архивы Ленинградской области». Они станут доступны для
знакомства и изучения широкой аудитории и, прежде всего, нашим детям и внукам.
Документы можно
предоставить в архивный отдел администрации Гатчинского района по адресу: г.
Гатчина, Красноармейский пр., д.11б (контактное лицо: начальник архивного
отдела Елена Анатольевна Антипова, тел. 8 (81371) 95020 или в любой отдел МФЦ.
Документы также можно
предоставить в электронном виде, прислав их на электронную почту отдела
(grarh@gtn.ru) или отправить через личный кабинет на портале «Архивы
Ленинградской области» (https://archiveslo.ru/).
Акцию «Живая память
Победы в семейных архивах» проводит Ленинградский областной государственный
архив в Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.