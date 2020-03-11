Каждый, кто желает принять участие в акции «Живая память Победы», может принести письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках.

Все документы будут сразу же отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные образцы этих документов будут включены в Архивный фонд Российской Федерации, а значит, будут храниться вечно. И тогда все и во все времена смогут узнать и прочитать о подвигах наших дедов и прадедов, посмотреть фотографии, увидеть, через что они прошли и что пережили, узнать об их вкладе в Победу.

Семейные архивы будут представлены на портале «Архивы Ленинградской области». Они станут доступны для знакомства и изучения широкой аудитории и, прежде всего, нашим детям и внукам.

Документы можно предоставить в архивный отдел администрации Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д.11б (контактное лицо: начальник архивного отдела Елена Анатольевна Антипова, тел. 8 (81371) 95020 или в любой отдел МФЦ.

Документы также можно предоставить в электронном виде, прислав их на электронную почту отдела (grarh@gtn.ru) или отправить через личный кабинет на портале «Архивы Ленинградской области» (https://archiveslo.ru/).

Акцию «Живая память Победы в семейных архивах» проводит Ленинградский областной государственный архив в Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.