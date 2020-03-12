218 АРЗ: курс на перевооружение

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Какие изменения произошли в прошлом году на 218-м АРЗ?
- Наше предприятие входит
в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В рамках
реализации Стратегии развития АО «ОДК» на период до 2025 года корпорация
передала АО «218 АРЗ» полномочия единоличного исполнительного органа по
отношению к остальным авиаремонтным заводам корпорации, специализирующихся на
ремонте авиационных двигателей различных типов – 712-го АРЗ (г. Челябинск),
570-го АРЗ (г. Ейск, Краснодарский край). В течение двух-трех лет путем
присоединения к АО «218 АРЗ» Арамильского АРЗ будет завершен процесс
реорганизации авиаремонтных заводов.
Соответственно, с начала
2019 года тем штатом, который существовал на 218-м АРЗ, мы выполняли и свои
текущие задачи (проводили необходимые мероприятия в части ремонта двигателей),
и управляли присоединившимися предприятиями.
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Как изменилась структура предприятия, штат?
- Работа с филиалами
предусматривает совершенно другое управление, тем более мы сейчас все в
холдинге ОДК. В 2019 году было принято решение об изменении штатной структуры.
Мы выделили корпоративный центр, который будет непосредственно управлять тремя
филиалами, и производственный комплекс, который займется именно 218-м заводом.
При этом наша главная
задача остается прежней – это, конечно же, капитальный ремонт вертолетных
двигателей семейства ТВ3-117 всех модификаций, двигателей Р95Ш и Р195 для
самолетов-штурмовиков типа Су-25, двигателей Д-30Ф6 для
истребителя-перехватчика МиГ-31, а также топливорегулирующей аппаратуры и
электроавтоматики авиадвигателей.
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Как обстоят дела с заказами?
- Наша главная задача –
своевременное и качественное выполнение государственного оборонного заказа. В
2019 году гатчинское предприятие и филиалы справились с ней в полном объеме.
Также в полном объеме были выполнены обязательства перед коммерческими
заказчиками. Всего в цехах 218 АРЗ отремонтировано свыше трехсот двигателей,
большинство из них – вертолетные моторы ТВ3-117.
Сейчас Дирекция по
организации ремонтного обслуживания авиационной техники продолжает работу по
контрактации 2020 года. При незначительном уменьшении доли гособоронзаказа 218
АРЗ продолжит делать ставки на вертолетную программу и увеличение доли
коммерческих заказов. Причин для тревоги нет.
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Какие стратегические задачи стоят перед 218-м АРЗ?
- Мы продолжаем курс
обеспечения устойчивого положения АО «218 АРЗ» на рынке авиаремонтных услуг за
счет расширения компетенций по ремонту авиационных двигателей. Утверждена
инвестиционная программа АО «ОДК», в которую включены три инвестиционных
проекта освоения ремонта новых типов двигателей.
В частности, продолжается
освоение ремонта двигателя ПС-90А. Эти двигатели обладают высокими техническими
и эксплуатационными характеристиками и составляют реальную конкуренцию
зарубежным аналогам. В конце прошлого года в цехе №3 прошли приемо-сдаточные
испытания первого реверсивного устройства (РУ) с авиадвигателя ПС-90А,
отремонтированного в АО «218 АРЗ». На стадии согласования находится решение о
начале освоения газотурбинной установки на базе ПС-90А.
Продолжается реализация
программы технического перевооружения предприятия, в ходе которой в цеха
поставляется новое оборудование.
В соответствии с
утвержденной АО «ОДК» программой продолжается реализация проекта «ЦТК – центр
технологических компетенций по восстановлению деталей и сборочных единиц», и в
настоящее время завершен первый этап – согласование аванпроекта в управляющей
компании.
Активно идет работа по
развитию производственной системы предприятия. Разработана и действует система
предложений по улучшениям. Так, за 2019 год получено более 130 предложений от
сотрудников. Благодаря работе руководителей и рядовых сотрудников подразделений
более 30 предложений удалось реализовать уже в 2019 году, остальная часть
запланирована к реализации в 2020-2021 году.
Одно из самых
приоритетных направлений - реализация проекта «Трансформация индустриальной
модели». Его цель – повышение эффективности производства за счет оптимизации
инвестиций, мощностей, людских ресурсов, производственных площадей,
оборудования, снижения себестоимости продукции за счет реформирования модели и
внедрения новых технологий.
Суть проблемы в том, что
существующая структура производства сложилась еще в советские годы и
ориентирована на решение задач того времени. Объемы и площади нашего
предприятия огромны. И в этом плане накладных расходов очень много. Мы их будем
снижать. А одинаковые компетенции, которые раньше выполнялись в разных цехах,
объединять в один цех. Мы усиливаем производственный комплекс по ремонту
двигателей большой размерности. К примеру, вместо нескольких разбросанных
участков создаем единый большой участок термической обработки.
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Как 218-й АРЗ готовится к 75-летию Победы?
- Мы о наших ветеранах
никогда не забываем и не оставляем их без внимания. Каждый год вместе с
профсоюзной организацией просматриваем и обновляем списки ветеранов и, если
нужно, оказываем помощь. К 75-летию Победы мы готовим мероприятия, на которые
обязательно их пригласим. Проведем экскурсию, покажем, как развивается завод,
что изменилось за минувшие годы, к чему мы стремимся.
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Спасибо за информацию. Желаем успехов!