218 АРЗ: курс на перевооружение

- Какие изменения произошли в прошлом году на 218-м АРЗ?

- Наше предприятие входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В рамках реализации Стратегии развития АО «ОДК» на период до 2025 года корпорация передала АО «218 АРЗ» полномочия единоличного исполнительного органа по отношению к остальным авиаремонтным заводам корпорации, специализирующихся на ремонте авиационных двигателей различных типов – 712-го АРЗ (г. Челябинск), 570-го АРЗ (г. Ейск, Краснодарский край). В течение двух-трех лет путем присоединения к АО «218 АРЗ» Арамильского АРЗ будет завершен процесс реорганизации авиаремонтных заводов.

Соответственно, с начала 2019 года тем штатом, который существовал на 218-м АРЗ, мы выполняли и свои текущие задачи (проводили необходимые мероприятия в части ремонта двигателей), и управляли присоединившимися предприятиями.

- Как изменилась структура предприятия, штат?

- Работа с филиалами предусматривает совершенно другое управление, тем более мы сейчас все в холдинге ОДК. В 2019 году было принято решение об изменении штатной структуры. Мы выделили корпоративный центр, который будет непосредственно управлять тремя филиалами, и производственный комплекс, который займется именно 218-м заводом.

При этом наша главная задача остается прежней – это, конечно же, капитальный ремонт вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 всех модификаций, двигателей Р95Ш и Р195 для самолетов-штурмовиков типа Су-25, двигателей Д-30Ф6 для истребителя-перехватчика МиГ-31, а также топливорегулирующей аппаратуры и электроавтоматики авиадвигателей.

- Как обстоят дела с заказами?

- Наша главная задача – своевременное и качественное выполнение государственного оборонного заказа. В 2019 году гатчинское предприятие и филиалы справились с ней в полном объеме. Также в полном объеме были выполнены обязательства перед коммерческими заказчиками. Всего в цехах 218 АРЗ отремонтировано свыше трехсот двигателей, большинство из них – вертолетные моторы ТВ3-117.

Сейчас Дирекция по организации ремонтного обслуживания авиационной техники продолжает работу по контрактации 2020 года. При незначительном уменьшении доли гособоронзаказа 218 АРЗ продолжит делать ставки на вертолетную программу и увеличение доли коммерческих заказов. Причин для тревоги нет.

- Какие стратегические задачи стоят перед 218-м АРЗ?

- Мы продолжаем курс обеспечения устойчивого положения АО «218 АРЗ» на рынке авиаремонтных услуг за счет расширения компетенций по ремонту авиационных двигателей. Утверждена инвестиционная программа АО «ОДК», в которую включены три инвестиционных проекта освоения ремонта новых типов двигателей.

В частности, продолжается освоение ремонта двигателя ПС-90А. Эти двигатели обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками и составляют реальную конкуренцию зарубежным аналогам. В конце прошлого года в цехе №3 прошли приемо-сдаточные испытания первого реверсивного устройства (РУ) с авиадвигателя ПС-90А, отремонтированного в АО «218 АРЗ». На стадии согласования находится решение о начале освоения газотурбинной установки на базе ПС-90А.

Продолжается реализация программы технического перевооружения предприятия, в ходе которой в цеха поставляется новое оборудование.

В соответствии с утвержденной АО «ОДК» программой продолжается реализация проекта «ЦТК – центр технологических компетенций по восстановлению деталей и сборочных единиц», и в настоящее время завершен первый этап – согласование аванпроекта в управляющей компании.

Активно идет работа по развитию производственной системы предприятия. Разработана и действует система предложений по улучшениям. Так, за 2019 год получено более 130 предложений от сотрудников. Благодаря работе руководителей и рядовых сотрудников подразделений более 30 предложений удалось реализовать уже в 2019 году, остальная часть запланирована к реализации в 2020-2021 году.

Одно из самых приоритетных направлений - реализация проекта «Трансформация индустриальной модели». Его цель – повышение эффективности производства за счет оптимизации инвестиций, мощностей, людских ресурсов, производственных площадей, оборудования, снижения себестоимости продукции за счет реформирования модели и внедрения новых технологий.

Суть проблемы в том, что существующая структура производства сложилась еще в советские годы и ориентирована на решение задач того времени. Объемы и площади нашего предприятия огромны. И в этом плане накладных расходов очень много. Мы их будем снижать. А одинаковые компетенции, которые раньше выполнялись в разных цехах, объединять в один цех. Мы усиливаем производственный комплекс по ремонту двигателей большой размерности. К примеру, вместо нескольких разбросанных участков создаем единый большой участок термической обработки.

- Как 218-й АРЗ готовится к 75-летию Победы?

- Мы о наших ветеранах никогда не забываем и не оставляем их без внимания. Каждый год вместе с профсоюзной организацией просматриваем и обновляем списки ветеранов и, если нужно, оказываем помощь. К 75-летию Победы мы готовим мероприятия, на которые обязательно их пригласим. Проведем экскурсию, покажем, как развивается завод, что изменилось за минувшие годы, к чему мы стремимся.

- Спасибо за информацию. Желаем успехов!



